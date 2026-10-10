Cientistas perfuram crosta oceânica a 2.500 metros e encontram seres que não deveriam existir ali

Uma expedição científica ao fundo do oceano revelou organismos vivos em cavidades internas da crosta terrestre, a 2.500 metros de profundidade, na Dorsal do Pacífico Oriental. Antes, acreditava-se ser impossível encontrar vida nesse ambiente. A descoberta amplia o que se conhecia sobre os limites da vida em ambientes extremos.
Os pesquisadores conseguiram acessar essas regiões impenetráveis usando um veículo robótico de precisão, que retirou fragmentos do leito marinho e revelou espaços internos quentes repletos de fluidos químicos. O achado, publicado em Nature Communications, questiona fronteiras científicas estabelecidas há décadas.
Uma vida escondida sob o oceano
As expedições lideradas pelas biólogas marinhas Monika Bright e Sabine Gollner aconteceram na Dorsal do Pacífico Oriental, a bordo de um navio de pesquisa do Instituto Oceanográfico Schmidt, equipado com robôs submersíveis chamados SuBastian.
Durante as imersões, os Cientistas removeram porções da crosta e encontraram cavidades quentes que abrigam um ecossistema inesperado — gusanos tubícolas gigantes. Caracóis e outros invertebrados móveis adaptados a viver no escuro absoluto.
Essas criaturas, incluindo a espécie Riftia pachyptila, não precisam de luz solar para sobreviver. Dependem de bactérias quimiosintéticas que extraem energia de compostos químicos presentes nos fluidos termais, criando uma cadeia alimentar completamente diferente da que conhecemos na superfície. Até agora, a ciência acreditava que esses organismos só habitavam as imediações das chaminés hidrotermais do fundo do mar.
Como a vida coloniza espaços impossíveis
O descobrimento é significativo porque os pesquisadores propõem um mecanismo que explica como essas populações chegaram tão profundo. As larvas dessas espécies conseguem se deslocar através dos fluidos hidrotermais. E colonizar novas cavidades sob a corteza oceânica, criando uma rede biológica conectada que se estende muito além do que se pensava possível.
Essa mobilidade larval transforma a compreensão de como ecossistemas extremos podem estar interligados. A capacidade de prosperar sem luz solar abre perspectivas inesperadas. Se organismos conseguem viver nessas condições aqui na Terra. O encontrado reforça as teorias que apontam a possibilidade de vida em ambientes extremos de outros planetas, expandindo o escopo da astrobiologia como Campo de estudo científico.