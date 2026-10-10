Demorei muito tempo para entender por que não deveria guardar assadeiras dentro do forno - Imagem gerada por inteligência artificial

Usar o forno como depósito de assadeiras, formas e frigideiras parece prático, mas o hábito traz riscos que vão muito além de uma simples bagunça na cozinha. O problema mais comum surge quando alguém esquece um desses objetos no forno e liga o aparelho sem perceber.

Uma peça de metal esquecida no forno bloqueia a passagem do ar quente e faz a comida cozinhar de forma desigual, com um lado pronto antes do outro. Itens que não deveriam estar ali — como embalagens de plástico ou panos de cozinha — correm o risco de derreter ou até pegar fogo quando encostam numa resistência quente.

O que não pode ficar dentro do aparelho

Uma assadeira de metal aguenta temperatura alta sem problema, mas nem tudo o que costuma ser guardado junto a ela resiste da mesma forma.

Recipientes com partes de plástico ou borracha, embalagens que não foram feitas para esse tipo de calor, papel e panos também não devem ficar no forno. Luvas de cozinha e utensílios sem certificação para forno estão entre os itens que precisam sair de lá antes de qualquer uso.

Quando esses materiais encostam direto nas resistências, o risco de dano aumenta ainda mais. A National Fire Protection Association (NFPA) recomenda manter objetos combustíveis longe de qualquer fonte de calor e observar a cocção com atenção redobrada.

Há ainda um risco pouco lembrado: o calor intenso em contato com plástico, madeira ou peças com cabos pode liberar substâncias tóxicas no ambiente da cozinha.

Por que o ar quente não circula direito

Guardar bandejas e frigideiras lá dentro durante o uso atrapalha a circulação do ar, principalmente em determinados modelos de forno. A especialista em eletrodomésticos Jade Golding-Gault explicou à Good Housekeeping que deixar esses objetos no espaço interno durante o funcionamento restringe o fluxo de ar e impede que o calor se espalhe de maneira equilibrada.

O efeito é ainda mais sentido em fornos com sistema de convecção, que dependem de um ventilador para movimentar o ar quente dentro da cavidade. Sem espaço livre para essa circulação, a comida simplesmente não cozinha como deveria — mesmo seguindo o tempo certo de receita.

O risco de transformar o forno em armário

O maior perigo não está num uso isolado, mas no costume de deixar tudo guardado ali permanentemente. Quando os utensílios ficam guardados ali dia após dia, é fácil ligar o aparelho sem lembrar que há algo dentro dele.

Checagem simples antes de ligar

Antes de acionar o forno, abra a porta e confirme que o espaço está livre de qualquer objeto esquecido. Retire assadeiras, formas, frigideiras e tudo o que não for usado naquela cocção específica, com atenção especial a peças de plástico, borracha, papel ou tecido.

O manual do equipamento costuma indicar quais acessórios podem permanecer na base ou nas grades sem problema. Limpar restos de comida e gordura com o forno frio evita fumaça e mau cheiro na próxima vez que o aparelho for usado.

Em receitas mais demoradas, usar um temporizador e acompanhar a cocção de tempos em tempos ajuda a perceber qualquer problema antes que ele se agrave.