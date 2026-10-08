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Ciência

Egito transforma deserto em terras agrícolas com água reciclada

A transformação responde a um desafio prático do país.

João V. Valença

08/10/2026 - 18h33
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Regiões áridas do Egito estão se tornando campos de cultivo por meio de um sistema que reaproveita água de drenagem agrícola e instala redes sofisticadas de irrigação. A transformação responde a um desafio prático do país: aumentar a produção de alimentos onde o deserto cobre a maior parte do território e a água doce é um recurso limitado.

O projeto Nova Delta representa a maior aposta nessa estratégia e foi planejado para ocupar cerca de 2,2 milhões de feddans — medida de área comum no país. Trigo, milho, leguminosas, hortaliças e frutas devem crescer nessas terras, expandindo a atividade agrícola para além das margens tradicionais do Nilo.

Infraestrutura que permite o cultivo

Levar água a uma região desértica exige muito mais do que abrir canais. É preciso preparar o solo, fazer os sistemas de bombeamento vencerem a inclinação do terreno e integrar redes de energia, rodovias e silos de armazenamento.

As estruturas de tratamento da Nova Delta têm capacidade para tratar milhões de metros cúbicos de água por dia. Estações de bombeamento distribuem a água tratada ao longo do percurso. Parte dele passa por estruturas subterrâneas ou fechadas para reduzir perdas por evaporação antes de a água chegar às lavouras.

Por que a água reciclada é decisiva

O Egito não pode depender exclusivamente de novas captações de água doce. A pressão sobre o Nilo já é extrema. Por isso, o país trata a água que drena das áreas cultivadas e a devolve ao ciclo de irrigação, reduzindo o consumo de fontes primárias.

Essa água passa por estações de tratamento de grande porte antes de retornar aos canais de distribuição, onde sensores monitoram continuamente a disponibilidade hídrica e as características do solo. Sistemas modernos de irrigação reduzem o desperdício durante a aplicação nas plantas.

Obstáculos além da água

Garantir fluxo hídrico constante não resolve todas as dificuldades da expansão agrícola no deserto. O solo da Nova Delta precisa ser analisado para verificar a salinidade, a textura e a aptidão para o cultivo de cada espécie ao longo do tempo.

A escolha de plantas adequadas ao clima árido, a eficiência dos sistemas de irrigação e os custos de bombeamento e transporte afetam diretamente a viabilidade de cada área. Além disso, manter toda essa infraestrutura em condições de extrema aridez exige investimento contínuo e acompanhamento técnico.

A aposta egípcia em segurança alimentar

O Egito concentra historicamente sua população e produção agrícola numa faixa estreita ao longo do Nilo. Levar o cultivo para o deserto reduz a dependência de uma única região e cria novas áreas para alimentos considerados estratégicos para o país.

O projeto Futuro do Egito faz parte dessa expansão. Autoridades egípcias estudam ainda centenas de milhares de feddans adicionais para possível cultivo. A transformação do deserto em lavoura é um elemento central da política de reduzir importações e consolidar a autossuficiência alimentar nos próximos anos.

Astronomia

NASA encontra em Madagascar um "pedaço da Lua" de 100 km² escondido na Terra

Fotografia captada da Estação Espacial Internacional.

08/10/2026 16h00

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Foto: Zelch Csaba/Pexels

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Uma fotografia captada da Estação Espacial Internacional revelou, no sul árido de Madagascar, um círculo de rocha clara que chamou a atenção da NASA. O brilho intenso da formação contrasta com o terreno circundante, lembra regiões observadas na Lua e preserva evidências de processos geológicos ocorridos centenas de milhões de anos atrás.

A estrutura é o maciço de anortosita de Saririaky, com aproximadamente 100 quilômetros quadrados de superfície. A anortosita é uma rocha ígnea intrusiva, formada quando o magma esfria sob a superfície terrestre e desenvolve grandes cristais minerais.

Uma herança do supercontinente antigo

Os cientistas determinaram que o maciço se originou no Precámbrico tardio, há pelo menos 600 milhões de anos, antes de Madagascar adquirir sua configuração geográfica atual. As rochas ao redor de Saririaky registram um episódio intenso da evolução geológica da região, marcado por deformações causadas por pressões e temperaturas elevadas.

A deformação deixou no terreno padrões lineares orientados de norte a sul, sinais das forças intensas que atuaram quando diferentes blocos continentais começaram a convergir. Os geólogos associam essas alterações às colisões entre blocos continentais que hoje integram África, Índia, Madagascar, Austrália e Antártida, durante a formação do supercontinente Gondwana.

Conexão com a superfície lunar

A comparação com a Lua vai além da aparência visual. A anortosita também é uma rocha comum na superfície lunar e integra as zonas claras e refletivas conhecidas como terras altas lunares.

Afloramentos similares aparecem desde o leste do Canadá e da Escandinávia até o sul da Índia, tornando essas formações terrestres referências valiosas para compreender materiais fundamentais nos primeiros momentos da história lunar.

As anortositas lunares têm mais de 4 bilhões de anos e cristalizaram a partir do antigo oceano de magma lunar até integrar sua crosta exterior. Embora cientistas tenham estudado amostras coletadas pelos astronautas do programa Apolo, esse material é limitado, razão pela qual recorrem a equivalentes terrestres para aprofundar o conhecimento sobre o passado do satélite.

Fragmentação e estrutura em grande escala

O estiramento e a quebra de materiais submetidos a tensões intensas geraram uma estrutura em larga escala conhecida como boudinage. A descoberta reforça a importância de estudar formações geológicas terrestres para compreender tanto a história do planeta quanto os mecanismos que moldaram nosso satélite natural ao longo de bilhões de anos.

Filosofia

Bertrand Russell: "Cientistas tornam o impossível possível. Políticos tornam o possível impossível"

Filósofo britânico veceu o Prêmio Nobel.

08/10/2026 15h04

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Bertrand Russell, filósofo britânico laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, afirmou que os cientistas se esforçam para tornar possível o impossível, enquanto os políticos se esforçam para tornar impossível o possível. A reflexão continua provocando debate sobre como o conhecimento e o poder são utilizados.

A frase contrapõe duas visões sobre o progresso humano e a capacidade de transformação. Russell distingue quem trabalha para ampliar as possibilidades humanas de quem, a partir das instituições, pode limitá-las. Enquanto a ciência busca respostas para problemas que pareciam insolúveis, a política nem sempre converte essas oportunidades em melhorias concretas para a sociedade.

Duas formas de entender o progresso

A distinção que Russell propõe apresenta dois caminhos opostos diante dos desafios. De um lado estão os cientistas, movidos pela curiosidade e pelo questionamento dos limites estabelecidos, que buscam novas soluções para o que parecia impossível.

Do outro lado, quem exerce o poder precisa tomar decisões que afetam toda a sociedade. Seus interesses e prioridades, porém, podem bloquear o que já é tecnicamente viável.

A reflexão não precisa ser interpretada como rejeição absoluta aos políticos, mas como crítica às decisões que transformam o simples em complicado. Dispor dos meios necessários para resolver um problema não garante vontade de implementar a solução. Russell convida a questionar se os maiores obstáculos para avançar são realmente as limitações intrínsecas ou as barreiras que o próprio sistema constrói.

Conhecimento e responsabilidade coletiva

O raciocínio de Russell aponta também para a responsabilidade que acompanha o conhecimento adquirido. A ciência pode abrir novos caminhos, mas depende de decisões coletivas para transformar suas descobertas em bem-estar.

Para Russell, o verdadeiro progresso não consiste apenas em conquistar o que antes parecia inalcançável, mas também em evitar que as próprias escolhas impeçam o uso do que já está ao alcance.

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