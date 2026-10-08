Egito transforma deserto em terras agrícolas com água reciclada

Regiões áridas do Egito estão se tornando campos de cultivo por meio de um sistema que reaproveita água de drenagem agrícola e instala redes sofisticadas de irrigação. A transformação responde a um desafio prático do país: aumentar a produção de alimentos onde o deserto cobre a maior parte do território e a água doce é um recurso limitado.

O projeto Nova Delta representa a maior aposta nessa estratégia e foi planejado para ocupar cerca de 2,2 milhões de feddans — medida de área comum no país. Trigo, milho, leguminosas, hortaliças e frutas devem crescer nessas terras, expandindo a atividade agrícola para além das margens tradicionais do Nilo.

Infraestrutura que permite o cultivo

Levar água a uma região desértica exige muito mais do que abrir canais. É preciso preparar o solo, fazer os sistemas de bombeamento vencerem a inclinação do terreno e integrar redes de energia, rodovias e silos de armazenamento.

As estruturas de tratamento da Nova Delta têm capacidade para tratar milhões de metros cúbicos de água por dia. Estações de bombeamento distribuem a água tratada ao longo do percurso. Parte dele passa por estruturas subterrâneas ou fechadas para reduzir perdas por evaporação antes de a água chegar às lavouras.

Por que a água reciclada é decisiva

O Egito não pode depender exclusivamente de novas captações de água doce. A pressão sobre o Nilo já é extrema. Por isso, o país trata a água que drena das áreas cultivadas e a devolve ao ciclo de irrigação, reduzindo o consumo de fontes primárias.

Essa água passa por estações de tratamento de grande porte antes de retornar aos canais de distribuição, onde sensores monitoram continuamente a disponibilidade hídrica e as características do solo. Sistemas modernos de irrigação reduzem o desperdício durante a aplicação nas plantas.

Obstáculos além da água

Garantir fluxo hídrico constante não resolve todas as dificuldades da expansão agrícola no deserto. O solo da Nova Delta precisa ser analisado para verificar a salinidade, a textura e a aptidão para o cultivo de cada espécie ao longo do tempo.

A escolha de plantas adequadas ao clima árido, a eficiência dos sistemas de irrigação e os custos de bombeamento e transporte afetam diretamente a viabilidade de cada área. Além disso, manter toda essa infraestrutura em condições de extrema aridez exige investimento contínuo e acompanhamento técnico.

A aposta egípcia em segurança alimentar

O Egito concentra historicamente sua população e produção agrícola numa faixa estreita ao longo do Nilo. Levar o cultivo para o deserto reduz a dependência de uma única região e cria novas áreas para alimentos considerados estratégicos para o país.

O projeto Futuro do Egito faz parte dessa expansão. Autoridades egípcias estudam ainda centenas de milhares de feddans adicionais para possível cultivo. A transformação do deserto em lavoura é um elemento central da política de reduzir importações e consolidar a autossuficiência alimentar nos próximos anos.