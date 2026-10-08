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Filosofia

Bertrand Russell: "Cientistas tornam o impossível possível. Políticos tornam o possível impossível"

Filósofo britânico veceu o Prêmio Nobel.

João V. Valença

08/10/2026 - 15h04
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Bertrand Russell, filósofo britânico laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, afirmou que os cientistas se esforçam para tornar possível o impossível, enquanto os políticos se esforçam para tornar impossível o possível. A reflexão continua provocando debate sobre como o conhecimento e o poder são utilizados.

A frase contrapõe duas visões sobre o progresso humano e a capacidade de transformação. Russell distingue quem trabalha para ampliar as possibilidades humanas de quem, a partir das instituições, pode limitá-las. Enquanto a ciência busca respostas para problemas que pareciam insolúveis, a política nem sempre converte essas oportunidades em melhorias concretas para a sociedade.

Duas formas de entender o progresso

A distinção que Russell propõe apresenta dois caminhos opostos diante dos desafios. De um lado estão os cientistas, movidos pela curiosidade e pelo questionamento dos limites estabelecidos, que buscam novas soluções para o que parecia impossível.

Do outro lado, quem exerce o poder precisa tomar decisões que afetam toda a sociedade. Seus interesses e prioridades, porém, podem bloquear o que já é tecnicamente viável.

A reflexão não precisa ser interpretada como rejeição absoluta aos políticos, mas como crítica às decisões que transformam o simples em complicado. Dispor dos meios necessários para resolver um problema não garante vontade de implementar a solução. Russell convida a questionar se os maiores obstáculos para avançar são realmente as limitações intrínsecas ou as barreiras que o próprio sistema constrói.

Conhecimento e responsabilidade coletiva

O raciocínio de Russell aponta também para a responsabilidade que acompanha o conhecimento adquirido. A ciência pode abrir novos caminhos, mas depende de decisões coletivas para transformar suas descobertas em bem-estar.

Para Russell, o verdadeiro progresso não consiste apenas em conquistar o que antes parecia inalcançável, mas também em evitar que as próprias escolhas impeçam o uso do que já está ao alcance.

Negócio milionário

Steven Spielberg quer R$ 150 milhões por rancho que comprou por menos de R$ 30 milhões

Local é conhecido como Dogwood.

08/10/2026 13h56

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(Lia Toby Getty Images)

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Steven Spielberg adquiriu em 1999 um rancho de 2,8 acres em Sullivan Canyon, em Los Angeles, com o objetivo de criar um espaço privado para cavalos e acessar as trilhas equestres das montanhas de Santa Mônica. O diretor de Jurassic Park pagou US$ 5,75 milhões pela propriedade. Quase três décadas depois, o local, conhecido como Dogwood, voltou ao mercado.

Spielberg e sua esposa, a atriz Kate Capshaw, pedem agora US$ 29,9 milhões pela propriedade. A diferença entre os valores de compra e venda não corresponde a lucro: reformas, manutenção e outros custos operacionais consumiram parte dos recursos ao longo dos anos.

O projeto ambicioso que não saiu do papel

Quando adquiriu o terreno, Spielberg planejava transformá-lo em um centro equestre de grande escala, com uma pista coberta de 27 mil pés quadrados, distribuída em cinco níveis e com teto abobadado retrátil. O projeto também previa estábulos subterrâneos, uma casa para hóspedes e uma guarita de segurança de três andares. O custo estimado superava US$ 7 milhões.

A ambição do projeto gerou resistência entre vizinhos de Sullivan Canyon. Em janeiro de 2001, após a polêmica, Spielberg retirou a solicitação de permissões e seus representantes informaram que analisariam as preocupações dos residentes antes de prosseguir.

Meses depois, Spielberg redimensionou o projeto. Em vez da estrutura coberta, o plano passou a prever uma pista externa para monta e eliminou os elementos maiores que haviam despertado objeções.

As instalações atuais do rancho

O resultado mantém os cavalos como foco principal da propriedade. A residência principal possui sete dormitórios, 9,5 banheiros, cozinha equipada, lareiras, sala multimídia e adega, ocupando cerca de 6.219 pés quadrados com pisos de nogueira e detalhes em madeira.

As instalações equestres incluem um estábulo com seis baias, áreas de limpeza, cozinha para preparar a alimentação dos animais e depósitos. Acima dessa estrutura fica uma pista coberta de aproximadamente 20 mil pés quadrados (cerca de 1.860 metros quadrados), com plataforma de observação e parede espelhada para treinos de salto e adestramento.

Um segundo estábulo com quatro baias ocupa cerca de 5.400 pés quadrados. O rancho também tem uma casa de hóspedes independente, com um dormitório, cozinha, terraço e áreas de escritório e armazenamento.

Direitos dos animais

Espanha aprova lei que proíbe manter animais de estimação em terraços e varandas

A única exceção ocorre quando um veterinário indicar.

08/10/2026 13h22

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Foto: Marco Biribò/Pexels

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A legislação espanhola proíbe manter animais de estimação presos a um ponto fixo, dia e noite. A Ley 7/2023, de proteção dos direitos e do bem-estar dos animais, veta o uso de correntes, cordas, coleiras ou qualquer dispositivo que limite a mobilidade de um animal mantido sempre no mesmo lugar.

O artigo 25 da norma proíbe qualquer mecanismo criado para restringir ou impedir o deslocamento de um animal preso a um ponto fixo.

A lei também proíbe que cães e gatos permaneçam habitualmente em terraços. A restrição vale ainda para varandas, telhados, depósitos, porões e veículos. A única exceção ocorre quando um veterinário indicar a permanência nesses locais por razões ligadas ao bem-estar do próprio animal.

Limites de tempo sem supervisão

A legislação também estabelece por quanto tempo um animal pode ficar sozinho. Cães não podem passar mais de 24 horas seguidas sem a presença de quem cuida deles. Para os demais animais de companhia, o limite geral é de três dias, com variações conforme a espécie.

A lei também proíbe deixar animais soltos ou amarrados em espaços públicos sem alguém por perto. O objetivo dessas regras é impedir que passem longos períodos sem comida, água ou atenção básica. A norma atribui diretamente a quem é responsável pelos animais a falha de deixá-los nessa condição.

Dever de quem tem um pet em casa

A Ley 7/2023 não se resume a proibições: ela também impõe obrigações a donos de cães, gatos e outros bichos de estimação. Garantir higiene, alimentação e espaço adequado para circular faz parte do que se espera de quem decide ter um animal.

A lei combate o abandono e os maus-tratos e incentiva a posse responsável. Ela reconhece os animais como seres capazes de sentir, princípio que sustenta as regras sobre liberdade de movimento e tempo de supervisão.

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