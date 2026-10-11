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Dica caseira

Engenheiro químico recomenda 4 misturas caseiras simples de fazer para limpar a casa

Qualquer pessoa pode reproduzir essas soluções.

João V. Valença

11/10/2026 - 09h59
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O engenheiro químico Diego Fernández compartilhou nas redes sociais quatro misturas que usa para limpar a própria casa. Cada uma serve a uma tarefa específica e leva ingredientes acessíveis. As fórmulas variam em consistência e composição: um spray antipolvo, uma pasta abrasiva suave, um desincrustante e um limpador de pisos.

Fernández detalhou o modo de preparo e a aplicação de cada mistura e explicou como os componentes funcionam. Segundo ele, qualquer pessoa pode reproduzir essas soluções em casa sem custos elevados nem conhecimento técnico avançado.

Spray antipolvo com glicerina e álcool

A primeira mistura remove poeira e dá brilho natural às superfícies. A receita leva 250 mililitros de água filtrada ou destilada, 10 mililitros de glicerina e 10 mililitros de álcool. Misture tudo em um frasco com atomizador. Antes de usar, agite o recipiente e aplique a solução em um pano de microfibra limpo, passando-o suavemente sobre móveis e objetos.

A glicerina forma uma película muito fina que reduz a eletricidade estática e faz com que menos poeira adira ao objeto. Além disso, dá um brilho leve e natural. O álcool facilita a evaporação rápida da mistura.

Pasta de limpeza com argila branca e bicarbonato

A segunda mistura oferece limpeza suave sem riscar torneiras nem bancadas. Para prepará-la, misture em um recipiente pequeno com tampa uma colher de água, uma colher de sabão líquido para pratos e meia colher de glicerina. Depois, acrescente quatro colheres de argila branca e uma colher de bicarbonato de sódio. Mexa até obter uma consistência uniforme.

Essa pasta funciona como limpador multiuso moderadamente abrasivo, o suficiente para remover manchas sem danificar acabamentos. A glicerina ajuda a mistura a reter umidade por mais tempo, prolongando sua conservação. Após o uso, basta enxaguá-la com água.

Desincrustante com ácido cítrico para vidros e grifos

Para remover depósitos minerais — o resíduo branco que forma camadas no vidro do chuveiro — dissolva uma colher de ácido cítrico em 250 mililitros de água e coloque a solução em um frasco atomizador. Depois de pulverizá-la sobre a superfície, deixe agir por cinco minutos antes de limpar normalmente.

Essa mistura dissolve calcário acumulado em vidros, torneiras, borracha e peças internas da máquina de lavar. A solução, porém, não deve ser usada em materiais sensíveis a ácidos, como mármore ou outras pedras naturais, que podem ser danificados. A restrição evita estragar pisos e revestimentos.

Limpador de pisos com amônio quaternário

A quarta fórmula é destinada aos pisos. Para prepará-la, adicione 20 mililitros de amônio quaternário de quinta geração a cada litro de água. É possível acrescentar um aroma solúvel em água para melhorar o cheiro do produto final.

O amônio quaternário é um desinfetante industrial que Fernández prefere aos limpadores comerciais. A dosagem é crucial: a quantidade indicada garante eficácia sem deixar resíduo pegajoso. A fórmula oferece limpeza profunda e é simples de preparar, com ingredientes que cabem no orçamento doméstico.

Alerta aos mais velhos

Especialista em atividade física faz alerta para as pessoas com 50, 60 e 70 anos

Segundo ele, busca por um corpo perfeito esteticamente desvia o foco do que realmente importa

11/10/2026 11h04

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Foto: T Leish/Pexels

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Após os 50 anos, o objetivo central não deve ser lutar contra o envelhecimento visual, mas manter a capacidade funcional do corpo para responder com vitalidade às exigências do dia a dia, alerta José Ruiz, treinador e CEO de Malagaentrena.

A busca por um corpo perfeito segundo os padrões estéticos atuais desvia o foco do que realmente importa na vida adulta.

Isso significa conseguir subir escadas, carregar compras e levantar de uma cadeira sem ajuda, com facilidade e conforto. Não se trata de atingir um físico idealizado nas redes sociais, mas de preservar a força, a técnica e o controle do corpo que permitem viver com independência e autonomia.

Por que a força muscular importa em cada década

A musculatura funciona como alicerce para a saúde metabólica e a independência física. Nas mulheres, a queda dos níveis de estrogênio durante a transição menopáusica acelera a perda de densidade óssea e massa muscular — condição conhecida como sarcopenia, que aumenta o risco de fraturas.

O treinamento de resistência ajuda a preservar esses movimentos, não por vaidade, mas para manter acessíveis as atividades simples.

Ruiz propõe parâmetros claros para avaliar o progresso em cada fase da vida. Aos 50 anos, a pessoa deveria conseguir realizar atividades cotidianas sem se aproximar de sua capacidade máxima. Subir vários andares e mover-se com agilidade deve ser a regra, não a exceção.

Aos 60, o equilíbrio e a capacidade de usar as pernas sem depender de ajuda ganham destaque. Aos 70, o foco é manter o ritmo e a facilidade para agachar e levantar sem dificuldade. Segundo Ruiz, o objetivo nessa década continua sendo preservar o máximo possível da capacidade física, não apenas realizar ações típicas de uma pessoa de 70 anos.

Movimento, velocidade e transformação prática

A velocidade do movimento também é importante, porque o corpo precisa reagir rapidamente a imprevistos, como um tropeço na calçada. O treinamento deve integrar força, técnica e controle antes de avançar para a intenção de mover cargas com mais agilidade. Essa capacidade funcional influencia a qualidade de vida mais do que a aparência externa.

O sedentarismo compromete o bem-estar, e caminhar 30 minutos por dia, durante cinco dias por semana, beneficia a saúde cardiovascular. Acumular entre 150 e 300 minutos de atividade moderada por semana reduz o estresse e melhora a pressão arterial. Mesmo pessoas sem histórico esportivo podem obter resultados positivos rapidamente com passeios breves de 10 ou 15 minutos.

Não é necessário perseguir números mágicos, como 10 mil passos diários, para notar mudanças reais. Chegar a cerca de 6 mil a 8 mil passos já representa uma melhora em relação a um estilo de vida sedentário.

A regularidade é essencial para preservar a saúde metabólica e física. O resultado aparece quando o hábito entra na rotina, não quando o esforço é ocasional.

Curioso

Minerais de antigo lago de Marte é encontrado na Turquia

Lago tem a mesma composição mineral de cratera marciana

11/10/2026 10h27

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Imagem: Needemm/Wikimedia Commons

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O lago Salda, no sudoeste da Turquia, tem a mesma composição mineral da cratera marciana visitada pelo rover Perseverance, da NASA, em 2021. Conhecido pelas águas azul-turquesa e pelas praias de areia branca, Salda é apontado como o equivalente mais próximo, na Terra, da cratera Jezero, em Marte.

A semelhança não se limita à aparência, e os dois lugares compartilham formações geológicas raras, associadas a um passado aquático. Antes de o veículo pousar em Marte, cientistas da Nasa já haviam estudado o lago Salda como referência para interpretar o que encontrariam na cratera Jezero.

Por que o lago parece outro planeta

A cor incomum das águas de Salda vem da hidromagnesita, um mineral esbranquiçado que se acumula nas margens e dá ao lago uma aparência tropical. Esse carbonato rico em magnésio também foi identificado em Jezero, reforçando a ligação mineral entre os dois ambientes.

Pesquisadores acreditam que a Cratera marciana já foi um lago, assim como Salda. A antiga linha costeira e as formações parecidas com deltas, registradas em imagens de Marte, se assemelham às estruturas observadas nas margens turcas.

 

Pistas de vida antiga em Marte

Salda abriga microbialitos, estruturas rochosas formadas pela ação de microrganismos. Em Marte, estruturas semelhantes podem ser a melhor chance de encontrar vestígios de vida passada, caso ela tenha existido em Jezero. O interesse por essa possível semelhança levou cientistas da Nasa a estudar o lago turco antes mesmo de o rover chegar ao planeta vermelho.

A comparação entre os dois locais ajuda a orientar onde o Perseverance deve procurar sinais relevantes na superfície marciana.

O que vem depois das coletas

O robô da Nasa recolhe amostras de rocha na cratera desde o pouso, em 2021. Futuras missões robóticas devem trazer esse material à Terra, e a expectativa é que as amostras ajudem a confirmar se Jezero teve, de fato, um passado semelhante ao do lago turco.

Enquanto isso, Salda continua a servir de referência para interpretar o que pode estar escondido sob a poeira marciana e aproximar a geologia terrestre da exploração espacial.

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