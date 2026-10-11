Engenheiro químico recomenda 4 misturas caseiras simples de fazer para limpar a casa

O engenheiro químico Diego Fernández compartilhou nas redes sociais quatro misturas que usa para limpar a própria casa. Cada uma serve a uma tarefa específica e leva ingredientes acessíveis. As fórmulas variam em consistência e composição: um spray antipolvo, uma pasta abrasiva suave, um desincrustante e um limpador de pisos.

Fernández detalhou o modo de preparo e a aplicação de cada mistura e explicou como os componentes funcionam. Segundo ele, qualquer pessoa pode reproduzir essas soluções em casa sem custos elevados nem conhecimento técnico avançado.

Spray antipolvo com glicerina e álcool

A primeira mistura remove poeira e dá brilho natural às superfícies. A receita leva 250 mililitros de água filtrada ou destilada, 10 mililitros de glicerina e 10 mililitros de álcool. Misture tudo em um frasco com atomizador. Antes de usar, agite o recipiente e aplique a solução em um pano de microfibra limpo, passando-o suavemente sobre móveis e objetos.

A glicerina forma uma película muito fina que reduz a eletricidade estática e faz com que menos poeira adira ao objeto. Além disso, dá um brilho leve e natural. O álcool facilita a evaporação rápida da mistura.

Pasta de limpeza com argila branca e bicarbonato

A segunda mistura oferece limpeza suave sem riscar torneiras nem bancadas. Para prepará-la, misture em um recipiente pequeno com tampa uma colher de água, uma colher de sabão líquido para pratos e meia colher de glicerina. Depois, acrescente quatro colheres de argila branca e uma colher de bicarbonato de sódio. Mexa até obter uma consistência uniforme.

Essa pasta funciona como limpador multiuso moderadamente abrasivo, o suficiente para remover manchas sem danificar acabamentos. A glicerina ajuda a mistura a reter umidade por mais tempo, prolongando sua conservação. Após o uso, basta enxaguá-la com água.

Desincrustante com ácido cítrico para vidros e grifos

Para remover depósitos minerais — o resíduo branco que forma camadas no vidro do chuveiro — dissolva uma colher de ácido cítrico em 250 mililitros de água e coloque a solução em um frasco atomizador. Depois de pulverizá-la sobre a superfície, deixe agir por cinco minutos antes de limpar normalmente.

Essa mistura dissolve calcário acumulado em vidros, torneiras, borracha e peças internas da máquina de lavar. A solução, porém, não deve ser usada em materiais sensíveis a ácidos, como mármore ou outras pedras naturais, que podem ser danificados. A restrição evita estragar pisos e revestimentos.

Limpador de pisos com amônio quaternário

A quarta fórmula é destinada aos pisos. Para prepará-la, adicione 20 mililitros de amônio quaternário de quinta geração a cada litro de água. É possível acrescentar um aroma solúvel em água para melhorar o cheiro do produto final.

O amônio quaternário é um desinfetante industrial que Fernández prefere aos limpadores comerciais. A dosagem é crucial: a quantidade indicada garante eficácia sem deixar resíduo pegajoso. A fórmula oferece limpeza profunda e é simples de preparar, com ingredientes que cabem no orçamento doméstico.