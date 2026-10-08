Enquanto salário no Brasil é R$ 1.621, Flórida paga R$ 150 por hora para caçar cobras invasoras - Foto: Diana /Pexels

Nos pântanos do sul da Flórida, equipes contratadas pelo governo estadual recebem até US$ 30 por hora para localizar e eliminar pítons invasoras. Cada captura rende US$ 50 extras, e o valor aumenta US$ 25 para cada pé adicional medido no corpo do animal. A remuneração contrasta com o salário mínimo brasileiro, hoje em R$ 1.621.

Em tese, uma única jornada de patrulha pode pagar mais do que um mês inteiro de trabalho formal no Brasil. Mas a realidade nos Everglades é bem mais dura do que os números sugerem. Na prática, a renda é instável e depende da sorte e do preparo físico exigido pelo trabalho.

Como o programa funciona

O South Florida Water Management District mantém o Python Elimination Program, que recruta civis dispostos a enfrentar os pântanos em busca das serpentes invasoras. A iniciativa nasceu porque os répteis se multiplicaram sem controle e passaram a ameaçar espécies nativas da região, alterando as cadeias alimentares dos Everglades.

Equipes autorizadas cruzam diques, canais remotos e trilhas alagadas em turnos que se estendem pelo dia ou pela madrugada. Capturar e sacrificar humanitariamente cada animal é o objetivo esperado de cada incursão, parte de um esforço contínuo para devolver equilíbrio ao ecossistema pantanoso.

Em uma temporada de conservação, um programa similar capturou recorde de 177 serpentes, pesando 3,7 toneladas no total.

Como é calculada a remuneração

Patrulhar as áreas de busca garante um teto de US$ 30 por hora, valor que já funciona como base fixa do trabalho realizado. Sobre esse piso, cada serpente efetivamente retirada da natureza soma US$ 50 ao pagamento do caçador responsável pela captura.

Serpentes maiores rendem ainda mais: cada pé medido além do padrão acrescenta US$ 25 ao valor total recebido. Na prática, quanto mais perigoso e desafiador o exemplar, maior a recompensa financeira destinada a quem consegue dominá-lo no campo.

Urubus foram flagrados pela primeira vez devorando ovos de píton-birmanesa em um ninho nos Everglades, sinalizando mudanças na dinâmica predatória local provocadas pelo trabalho de erradicação.

Por que o ganho real fica abaixo do esperado

Apesar dos valores anunciados parecerem generosos, veteranos da atividade relatam que a renda está longe de ser previsível. É comum um caçador passar diversas noites seguidas nos pântanos sem encontrar nenhum espécime, depois de gastar combustível e tempo de deslocamento sem retorno financeiro.

A baixa frequência dos avistamentos torna o trabalho mais parecido com uma aposta do que com um emprego regular. Por isso, a caça funciona como complemento de renda, sem os direitos e garantias de um vínculo empregatício tradicional que ofereceria estabilidade aos profissionais.

Os desafios físicos da busca

Encontrar as pítons exige enfrentar calor extremo, umidade constante e terrenos instáveis que dificultam o deslocamento dos caçadores. A presença de crocodilos nas proximidades aumenta o risco de uma rotina já desgastante.

A camuflagem natural das serpentes dificulta sua identificação mesmo para quem já tem experiência acumulada no campo. Longas horas de deslocamento silencioso terminam, muitas vezes, sem nenhuma captura registrada, consumindo energia física e desgastando o equipamento usado na busca pelos pântanos.

Esses desafios mostram por que o programa tenta transformar um problema ambiental em oportunidade de renda extra. Mas a diferença entre o pagamento anunciado e o que cada agente recebe no fim do mês continua sendo o maior obstáculo da iniciativa.