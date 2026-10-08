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Oportunidade

Espanha procura pedreiros, encanadores e zeladores para viver entre montanhas e reformar casas

A localidade fica a 630 metros de altitude.

João V. Valença

08/10/2026 - 17h49
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La Vall d'Alcalà, um município com 160 habitantes na província de Alicante, procura profissionais dispostos a se mudar para a região. A prefeitura busca pedreiros, encanadores, pessoal de manutenção, cuidadores de idosos, motoristas, garçons e trabalhadores ligados à agricultura — profissões que desapareceram à medida que a população envelheceu e deixou a região.

O prefeito Pablo Martínez, no cargo há 12 anos, afirma que o obstáculo não é a falta de emprego, mas a escassez de casas em condições para os novos moradores. A localidade fica a 630 metros de altitude, cercada por montanhas, cerezeiros e povoados mouriscos antigos, e está a apenas 25 minutos de carro da praia.

O que falta nas casas do município

O núcleo urbano reúne construções antigas que precisam de reformas profundas. Muitas têm infiltrações e não possuem sistemas modernos de aquecimento ou ar-condicionado. Também há poucas opções de aluguel permanente. A falta de um plano urbanístico dificulta a construção de novas residências e a recuperação de terrenos e imóveis em ruínas.

Martínez disse ao TN que, por se tratar de um município antigo, La Vall d'Alcalà não dispõe de um plano urbanístico que permita a expansão mínima necessária e a oferta de moradias em condições, públicas ou privadas. O esvaziamento populacional agravou o problema: profissionais que trabalhavam na região se aposentaram e não foram substituídos.

Como funciona a vida no dia a dia

Com poucos habitantes, os serviços disponíveis são limitados. Não há uma loja de alimentos aberta permanentemente, e os moradores dependem de vendedores ambulantes que circulam regularmente pela região.

Um padeiro passa diariamente e também leva leite e ovos. Um vendedor de verduras visita a região uma ou duas vezes por semana. Aos sábados, chega um caminhão de suprimentos.

Para compras maiores, consultas médicas ou determinados serviços, os vizinhos precisam se deslocar para municípios próximos, como Planes, Pego ou Alcoy. Na região, o médico da rede pública atende apenas um dia por semana. A prefeitura acredita que recuperar as casas deterioradas e liberar novas áreas para construção são medidas centrais para conter o esvaziamento populacional.

Curiosidades

Homem usou pedra de 10 kg como batente e 30 anos depois descobriu que era um meteorito de R$ 500 mil

Durante anos, a história pareceu apenas uma lenda familiar.

08/10/2026 14h29

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Imagem gerada por IA

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Um fazendeiro de Michigan, nos Estados Unidos, usou por três décadas uma pedra de mais de 10 quilos como batente de porta, sem imaginar o valor daquele objeto. Após um exame especializado, descobriu que se tratava de um meteorito avaliado em mais de 100 mil dólares.

Em 1988, quando a propriedade mudou de dono, a pedra permaneceu entre os bens da propriedade, já posicionada sob a porta de um galpão. Contaram a ele que, segundo um antigo relato da família anterior, o objeto teria caído do céu, mas ninguém havia investigado cientificamente sua origem.

Da curiosidade ao exame oficial

Durante anos, a história pareceu apenas uma lenda familiar transmitida entre os moradores da propriedade. O homem continuou usando a rocha no dia a dia e chegou a deixar que os filhos a levassem à escola para mostrá-la aos colegas.

A história ganhou novo impulso em 2018, quando a queda de outro meteorito em Michigan chamou atenção para esse tipo de achado. Por causa da repercussão, ele decidiu levar a pedra à Central Michigan University para uma análise detalhada.

O que os exames revelaram

A geóloga Mona Sirbescu identificou traços incomuns no material e, após testes mais aprofundados, constatou que ele era composto por 88,5% de ferro e 11,5% de níquel. Uma amostra foi então enviada ao Instituto Smithsoniano, que confirmou que se tratava de um meteorito autêntico.

Com 10,22 quilos e dimensões de 17 por 20 por 23 centímetros, o meteorito ficou entre os maiores já registrados no estado. Por seu alto teor de ferro e níquel, foi classificado como um meteorito de ferro do grupo IIIAB.

Em 2019, a peça recebeu reconhecimento oficial com o nome de Edmore, batizada em homenagem à localidade de Michigan onde ficou guardada por tanto tempo. Depois de servir por 30 anos para manter uma porta aberta, a pedra se transformou em uma peça científica avaliada em seis dígitos.

Ciência

Cientista prevê que humanos poderão parar de envelhecer a partir de 2032 e faz projeção para 2045

Trata-se de uma hipótese sobre um momento futuro.

08/10/2026 13h59

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Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

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O futurista Ray Kurzweil, diretor de engenharia do Google, trouxe novas projeções sobre os rumos da humanidade em seu livro The Singularity Is Nearer.

Para cada ano vivido, segundo ele, haverá um avanço médico equivalente capaz de repor esse tempo no organismo. Esse raciocínio, que o autor chama de velocidade de escape da longevidade, não quer dizer que a medicina já tenha chegado a esse ponto.

Trata-se de uma hipótese sobre um momento futuro em que o avanço científico anularia, na mesma medida, os efeitos do envelhecimento no corpo.

O que seria a velocidade de escape da longevidade

O conceito descreve um equilíbrio entre o deterioramento do corpo e sua renovação por meio de tratamentos médicos cada vez mais avançados. Na prática, cada ano vivido seria compensado cientificamente por um ano adicional de expectativa de vida, criando um ciclo que, em tese, afastaria os limites biológicos conhecidos hoje.

Essa é uma extrapolação sobre o que a medicina poderá realizar, não um resultado já comprovado. O próprio raciocínio reconhece que as datas funcionam como marcos de referência para o debate, sem garantia científica de que se confirmem.

Fusão entre cérebro humano e máquinas

Outra frente das previsões envolve a conexão direta entre o cérebro humano e sistemas computacionais, por meio de robôs microscópicos. Esses nanodispositivos entrariam no organismo sem necessidade de cirurgia e ligariam o usuário a recursos em nuvem, ampliando a capacidade de raciocínio e memória.

O ano de 2045 é apontado como o momento em que essa integração atingiria a fusão completa entre humanos e inteligência artificial. Nesse estágio, as fronteiras entre as duas formas de inteligência deixariam de existir, com a mente humana ganhando uma expansão descrita como da ordem de um milhão de vezes.

Histórico de acertos e o ritmo das inovações

Segundo ele, o ritmo das inovações continuará aumentando na próxima década e concentrará transformações tecnológicas mais intensas do que as observadas ao longo do último século.

As projeções seguem sendo tratadas como hipóteses de trabalho, não como fatos científicos consolidados. Mesmo assim, servem como referência para discutir até onde a medicina e a computação podem avançar nos próximos anos.

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