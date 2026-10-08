Espanha procura pedreiros, encanadores e zeladores para viver entre montanhas e reformar casas

La Vall d'Alcalà, um município com 160 habitantes na província de Alicante, procura profissionais dispostos a se mudar para a região. A prefeitura busca pedreiros, encanadores, pessoal de manutenção, cuidadores de idosos, motoristas, garçons e trabalhadores ligados à agricultura — profissões que desapareceram à medida que a população envelheceu e deixou a região.

O prefeito Pablo Martínez, no cargo há 12 anos, afirma que o obstáculo não é a falta de emprego, mas a escassez de casas em condições para os novos moradores. A localidade fica a 630 metros de altitude, cercada por montanhas, cerezeiros e povoados mouriscos antigos, e está a apenas 25 minutos de carro da praia.

O que falta nas casas do município

O núcleo urbano reúne construções antigas que precisam de reformas profundas. Muitas têm infiltrações e não possuem sistemas modernos de aquecimento ou ar-condicionado. Também há poucas opções de aluguel permanente. A falta de um plano urbanístico dificulta a construção de novas residências e a recuperação de terrenos e imóveis em ruínas.

Martínez disse ao TN que, por se tratar de um município antigo, La Vall d'Alcalà não dispõe de um plano urbanístico que permita a expansão mínima necessária e a oferta de moradias em condições, públicas ou privadas. O esvaziamento populacional agravou o problema: profissionais que trabalhavam na região se aposentaram e não foram substituídos.

Como funciona a vida no dia a dia

Com poucos habitantes, os serviços disponíveis são limitados. Não há uma loja de alimentos aberta permanentemente, e os moradores dependem de vendedores ambulantes que circulam regularmente pela região.

Um padeiro passa diariamente e também leva leite e ovos. Um vendedor de verduras visita a região uma ou duas vezes por semana. Aos sábados, chega um caminhão de suprimentos.

Para compras maiores, consultas médicas ou determinados serviços, os vizinhos precisam se deslocar para municípios próximos, como Planes, Pego ou Alcoy. Na região, o médico da rede pública atende apenas um dia por semana. A prefeitura acredita que recuperar as casas deterioradas e liberar novas áreas para construção são medidas centrais para conter o esvaziamento populacional.