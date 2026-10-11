Especialista em atividade física faz alerta para as pessoas com 50, 60 e 70 anos - Foto: T Leish/Pexels

Após os 50 anos, o objetivo central não deve ser lutar contra o envelhecimento visual, mas manter a capacidade funcional do corpo para responder com vitalidade às exigências do dia a dia, alerta José Ruiz, treinador e CEO de Malagaentrena.

A busca por um corpo perfeito segundo os padrões estéticos atuais desvia o foco do que realmente importa na vida adulta.

Isso significa conseguir subir escadas, carregar compras e levantar de uma cadeira sem ajuda, com facilidade e conforto. Não se trata de atingir um físico idealizado nas redes sociais, mas de preservar a força, a técnica e o controle do corpo que permitem viver com independência e autonomia.

Por que a força muscular importa em cada década

A musculatura funciona como alicerce para a saúde metabólica e a independência física. Nas mulheres, a queda dos níveis de estrogênio durante a transição menopáusica acelera a perda de densidade óssea e massa muscular — condição conhecida como sarcopenia, que aumenta o risco de fraturas.

O treinamento de resistência ajuda a preservar esses movimentos, não por vaidade, mas para manter acessíveis as atividades simples.

Ruiz propõe parâmetros claros para avaliar o progresso em cada fase da vida. Aos 50 anos, a pessoa deveria conseguir realizar atividades cotidianas sem se aproximar de sua capacidade máxima. Subir vários andares e mover-se com agilidade deve ser a regra, não a exceção.

Aos 60, o equilíbrio e a capacidade de usar as pernas sem depender de ajuda ganham destaque. Aos 70, o foco é manter o ritmo e a facilidade para agachar e levantar sem dificuldade. Segundo Ruiz, o objetivo nessa década continua sendo preservar o máximo possível da capacidade física, não apenas realizar ações típicas de uma pessoa de 70 anos.

Movimento, velocidade e transformação prática

A velocidade do movimento também é importante, porque o corpo precisa reagir rapidamente a imprevistos, como um tropeço na calçada. O treinamento deve integrar força, técnica e controle antes de avançar para a intenção de mover cargas com mais agilidade. Essa capacidade funcional influencia a qualidade de vida mais do que a aparência externa.

O sedentarismo compromete o bem-estar, e caminhar 30 minutos por dia, durante cinco dias por semana, beneficia a saúde cardiovascular. Acumular entre 150 e 300 minutos de atividade moderada por semana reduz o estresse e melhora a pressão arterial. Mesmo pessoas sem histórico esportivo podem obter resultados positivos rapidamente com passeios breves de 10 ou 15 minutos.

Não é necessário perseguir números mágicos, como 10 mil passos diários, para notar mudanças reais. Chegar a cerca de 6 mil a 8 mil passos já representa uma melhora em relação a um estilo de vida sedentário.

A regularidade é essencial para preservar a saúde metabólica e física. O resultado aparece quando o hábito entra na rotina, não quando o esforço é ocasional.