Estrutura de 60 km aparece na superfície da Lua e chama atenção de cientistas por tamanho incomum

Cientistas mapearam uma formação rochosa gigantesca no lado oculto da Lua com 60 quilômetros de diâmetro, revelando detalhes importantes sobre o passado geológico do satélite. Localizada na região de Dewar, a estrutura comporta-se como uma anomalia magnética e foi descrita em pesquisa publicada na revista Science Advances.

Os três fenômenos detectados no mesmo ponto — uma anomalia magnética, uma anomalia gravitacional e um padrão sinuoso na superfície conhecido como redemoinho lunar — raramente ocorrem juntos em outras áreas já mapeadas.

A concentração de sinais permitiu que Xi Yang e Anna Mittelholz, responsáveis pela análise, vinculassem todos eles a uma estrutura única dentro da crosta lunar ao informarem seus achados ao Gizmodo.

Rochas de 4.200 milhões de anos guardam histórico lunar

O material que compõe essa formação teria se originado do magma do interior lunar e solidificado há aproximadamente 4.200 milhões de anos. Além do tamanho extraordinário, os pesquisadores registraram ali uma magnetização fora do padrão e outros sinais geológicos capturados por observações orbitais do satélite.

Esses dados permitiram aos cientistas reconstruir uma época em que a Lua era geologicamente jovem e funcionava de forma muito diferente da atualidade. O campo magnético precisaria atingir 11 microteslas para produzir as marcas em Dewar, menos potente que os 50 microteslas terrestres atuais.

Uma dínamo antiga explicaria o fenômeno

A hipótese mais aceita entre pesquisadores é que a Lua possuiu uma dínamo ativa no passado remoto. Uma dínamo funciona como um mecanismo que gera magnetismo quando materiais condutores se deslocam no interior de um planeta ou satélite, processo semelhante ao que ainda mantém o campo magnético da Terra.

O debate sobre uma possível dínamo lunar já perdura anos na comunidade científica. Entre 4.250 e 3.500 milhões de anos atrás, um campo magnético ativo era indicado pelos registros paleomagnéticos. Mas amostras de rocha coletadas pelas missões Apollo e analisadas mais recentemente questionaram tanto a duração quanto o início desse campo magnético.

Metodologia oferece nova perspectiva sobre o passado lunar

A análise de Dewar se diferencia porque, ao contrário das rochas trazidas pela Apollo, os dados provêm de uma fonte independente sem depender de amostras terrestres. A densidade e magnetização da crosta naquela zona foram calculadas simultaneamente pelo cruzamento de informações de gravidade e magnetismo pelos cientistas.

Essa abordagem estabelece novos parâmetros para estudar a antiga dínamo lunar. O campo magnético lunar era duas vezes mais intenso que o terrestre há 4 bilhões de anos e desapareceu há aproximadamente 1 bilhão de anos. O distanciamento gradual da Lua em relação à Terra enfraqueceu o dínamo lunar ao reduzir o efeito gravitacional, explicando o desaparecimento posterior desse campo.