Enredo de cinema: hacker brasileiros invadiu sistema da NASA nos Estados Unidos

A história de um ex-hacker brasileiro que invadiu um laboratório da NASA no Novo México (EUA) ainda adolescente será levada ao cinema. Wanderley Abreu Jr., hoje com 48 anos, ganhou destaque aos 19 anos, quando invadiu o sistema da agência espacial americana em Los Alamos.
O objetivo da invasão era instalar um programa da Universidade de Buckley que buscava detectar sinais de vida extraterrestre.
Poucos anos depois, aos 21 anos, Abreu mudou de rumo e começou a colaborar voluntariamente com o Ministério Público do Rio de Janeiro em investigações dos primeiros casos de pedofilia cometidos pela internet no país. A colaboração resultou na identificação de cerca de 200 suspeitos.
Filme em produção
O longa "Storm" — codinome usado por Wanderley na época em que atuava como hacker — está em fase final de captação e terá direção de Marcus Baldini, roteiro de Homero Olivetto e produção de Carolina Vianna. O projeto recebeu R$ 8 milhões por meio do Edital de Coprodução Internacional 2023, na categoria majoritária.
As filmagens estão previstas para começar em setembro de 2027, com lançamento nos cinemas no ano seguinte. A produção reúne as brasileiras Amálgama Entretenimento e Paris Entretenimento e as espanholas DACSA Produccions e Ginga Stories, e a Paris Filmes fará a distribuição no Brasil.