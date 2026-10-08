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Ataque cibernético

Enredo de cinema: hacker brasileiros invadiu sistema da NASA nos Estados Unidos

A história de um ex-hacker brasileiro que invadiu um laboratório da NASA

Henrique Cesaretti

08/10/2026 - 09h01
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A história de um ex-hacker brasileiro que invadiu um laboratório da NASA no Novo México (EUA) ainda adolescente será levada ao cinema. Wanderley Abreu Jr., hoje com 48 anos, ganhou destaque aos 19 anos, quando invadiu o sistema da agência espacial americana em Los Alamos.

O objetivo da invasão era instalar um programa da Universidade de Buckley que buscava detectar sinais de vida extraterrestre.

Poucos anos depois, aos 21 anos, Abreu mudou de rumo e começou a colaborar voluntariamente com o Ministério Público do Rio de Janeiro em investigações dos primeiros casos de pedofilia cometidos pela internet no país. A colaboração resultou na identificação de cerca de 200 suspeitos.

 

Filme em produção

O longa "Storm" — codinome usado por Wanderley na época em que atuava como hacker — está em fase final de captação e terá direção de Marcus Baldini, roteiro de Homero Olivetto e produção de Carolina Vianna. O projeto recebeu R$ 8 milhões por meio do Edital de Coprodução Internacional 2023, na categoria majoritária.

As filmagens estão previstas para começar em setembro de 2027, com lançamento nos cinemas no ano seguinte. A produção reúne as brasileiras Amálgama Entretenimento e Paris Entretenimento e as espanholas DACSA Produccions e Ginga Stories, e a Paris Filmes fará a distribuição no Brasil.

Para refletir

Nietzsche: "O sábio deve ser capaz de amar seus inimigos e de odiar seus amigos"

Frase questionava a ideia de que a lealdade exige aceitar tudo daqueles que amamos

08/10/2026 11h15

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Gustav Adolf Schultze, 1882 / Wikimedia Commons

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O filósofo alemão Friedrich Nietzsche deixou uma reflexão incisiva sobre a amizade: o sábio deve ser capaz não apenas de amar seus inimigos, mas também de odiar seus amigos. Para Nietzsche, a frase não promovia o desprezo, mas questionava a ideia de que a lealdade exige aceitar tudo daqueles que amamos.

Para ele, o afeto não pode servir como desculpa para abandonar o pensamento crítico. A frase aparece em Assim Falou Zaratustra, em que o personagem central desafia seus discípulos a seguir o próprio caminho e a revisar até mesmo os ensinamentos do mestre. O propósito é claro: admiração e proximidade não devem transformar ninguém numa figura acima de questionamentos.

Lealdade e o risco de perder o juízo próprio

Nietzsche alertava contra o perigo de justificar qualquer ação apenas porque vem de um amigo. Defender alguém sem analisar seus atos pode bloquear conversas necessárias e criar contradições — o que se condena num desconhecido, tolera-se num ser querido. Essa confusão aparece ao desculpar um erro pela amizade duradoura, aceitar opiniões sem avaliá-las ou enxergar qualquer discordância como traição.

Nietzsche distinguiu o afeto da aprovação cega, e a verdadeira amizade não exige renunciar à honestidade nem à autonomia de pensamento. Questionar a conduta de alguém não implica rejeitar a pessoa — é possível separar a crítica do ataque pessoal.

Discordar como forma de cuidado

Para Nietzsche, discordar de um amigo pode ser um ato de atenção. Alertar sobre consequências de uma ação, em vez de encorajá-la sem ressalvas, é uma maneira de acompanhar com responsabilidade.

Nessa dinâmica, falar com clareza é essencial quando algo relevante está em jogo. Isso inclui explicar por que algo é problemático, descrever o fato antes de julgar intenções e ouvir a resposta do outro.

Também faz parte dessa honestidade reconhecer quando uma informação nova muda a perspectiva e estabelecer limites diante da pressão para aceitar o inaceitável. O pensamento crítico deve voltar-se para si mesmo: admitir erros, revisar convicções e corrigir o julgamento, mesmo depois de defendê-lo com firmeza.

Amizade fundada na liberdade e na honestidade

A provocação de Nietzsche faz sentido quando aponta o risco de transformar admiração em obediência. Uma relação robusta não precisa apagar diferenças nem evitar perguntas incômodas — quando há espaço para divergência, cada um permanece responsável por suas próprias opiniões e livre para pensar.

Apoiar um amigo significa ouvir, reconhecer conquistas e também apontar comportamentos prejudiciais, porque a honestidade preserva a autonomia até nos vínculos mais próximos.

Reflexão

Tomás de Aquino: "Se o objetivo do capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto"

Frase segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões

08/10/2026 10h46

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Imagem: Carlo Crivelli/Wikimedia Commons

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Uma frase atribuída a Tomás de Aquino, filósofo e teólogo italiano do século XIII, segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões: se o propósito máximo de um capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto para sempre.

A metáfora do barco parado ilumina um dilema que atravessa qualquer época — o risco de agir versus a ilusão de segurança total. Evitar riscos pode garantir proteção no curto prazo, mas também pode travar exatamente aquilo para o qual alguém foi preparado.

Essa tensão permanece atual porque aparece em decisões que as pessoas enfrentam: vale ficar no conforto conhecido ou é preciso navegar em águas incertas?

O risco como parte do caminho

Para o teólogo, arriscar-se não significa agir sem rumo nem ignorar as consequências. Significa aceitar que a busca por segurança absoluta pode distanciar uma pessoa justamente daquilo que ela pretende alcançar. Essa interpretação se aproxima do projeto intelectual de Tomás de Aquino: unir fé e razão numa mesma estrutura de pensamento, sem tratá-las como inimigas.

A reflexão não defende a imprudência, mas questiona quando a proteção se torna paralisia. Um capitão que nunca solta as amarras do porto não cumpre sua função — navegar. Da mesma forma, uma pessoa que recusa todo risco deixa sua vida e seus objetivos em suspenso indefinidamente.

O propósito acima da proteção

A metáfora do capitão carrega ainda outra camada: proteger algo não pode virar o único objetivo de quem navega, porque isso impede o navio de cumprir a função para a qual existe. Prudência, decisão e busca por um fim ajudam a explicar por que esse raciocínio continua citado em debates sobre o sentido da vida.

Tomás de Aquino entendia que virtude, fé e escolhas pessoais não eram abstrações isoladas, mas elementos que se entrelaçavam nas decisões concretas. Por isso sua reflexão sobre o capitão e o porto resiste ao tempo — ela não oferece respostas prontas, mas convida a pensar sobre o que realmente importa em nossas vidas.

Quem foi Tomás de Aquino

Nascido em 1225 e falecido em 1274, o religioso foi membro da Ordem dos Dominicos. E se tornou uma das figuras centrais da Escolástica, corrente que buscava explicar questões de fé por meio da lógica.

Ele defendeu o papel da razão para alcançar certas verdades e formulou as chamadas cinco vias, um conjunto de argumentos sobre a existência de Deus que marcou a filosofia medieval.

Sua obra mais influente, a Suma Teológica, abordou questões relacionadas a Deus, o conhecimento, a moral, a lei e a natureza humana. A obra é referência para quem estuda filosofia e teologia cristã por tentar organizar de forma sistemática perguntas que a humanidade carrega há séculos.

Um legado que segue navegando

A frase do capitão resiste porque fala de um impasse que ainda hoje aparece nas decisões de quem escolhe entre o conforto do porto e o risco do mar aberto. Não é pergunta apenas de filósofos: é pergunta de quem decide mudar de carreira, de quem enfrenta um desafio inesperado, de quem precisa escolher entre o seguro e o desejado.

Tomás de Aquino não pregava temeridade, mas advertia que a vida plena exige coragem — a coragem de reconhecer que nem toda segurança nos protege, e nem todo risco nos destrói. A verdadeira sabedoria está em navegar com propósito, aceitando que algumas águas precisam ser cruzadas para chegar aonde se quer ir.

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