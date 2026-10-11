Minerais de antigo lago de Marte é encontrado na Turquia

O lago Salda, no sudoeste da Turquia, tem a mesma composição mineral da cratera marciana visitada pelo rover Perseverance, da NASA, em 2021. Conhecido pelas águas azul-turquesa e pelas praias de areia branca, Salda é apontado como o equivalente mais próximo, na Terra, da cratera Jezero, em Marte.

A semelhança não se limita à aparência, e os dois lugares compartilham formações geológicas raras, associadas a um passado aquático. Antes de o veículo pousar em Marte, cientistas da Nasa já haviam estudado o lago Salda como referência para interpretar o que encontrariam na cratera Jezero.

Por que o lago parece outro planeta

A cor incomum das águas de Salda vem da hidromagnesita, um mineral esbranquiçado que se acumula nas margens e dá ao lago uma aparência tropical. Esse carbonato rico em magnésio também foi identificado em Jezero, reforçando a ligação mineral entre os dois ambientes.

Pesquisadores acreditam que a Cratera marciana já foi um lago, assim como Salda. A antiga linha costeira e as formações parecidas com deltas, registradas em imagens de Marte, se assemelham às estruturas observadas nas margens turcas.

Pistas de vida antiga em Marte

Salda abriga microbialitos, estruturas rochosas formadas pela ação de microrganismos. Em Marte, estruturas semelhantes podem ser a melhor chance de encontrar vestígios de vida passada, caso ela tenha existido em Jezero. O interesse por essa possível semelhança levou cientistas da Nasa a estudar o lago turco antes mesmo de o rover chegar ao planeta vermelho.

A comparação entre os dois locais ajuda a orientar onde o Perseverance deve procurar sinais relevantes na superfície marciana.

O que vem depois das coletas

O robô da Nasa recolhe amostras de rocha na cratera desde o pouso, em 2021. Futuras missões robóticas devem trazer esse material à Terra, e a expectativa é que as amostras ajudem a confirmar se Jezero teve, de fato, um passado semelhante ao do lago turco.

Enquanto isso, Salda continua a servir de referência para interpretar o que pode estar escondido sob a poeira marciana e aproximar a geologia terrestre da exploração espacial.