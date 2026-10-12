Mulher plantou 119 mil árvores em antigo canavial e criou floresta com 150 espécies

Depois de uma década de trabalho ininterrupto, uma área que havia sido desmatada perto de Wonga Beach, em Queensland, se transformou em floresta tropical. A responsável pela mudança foi Annie Schoenberger, que adquiriu o local e promoveu o plantio de 119 mil árvores nativas no espaço onde antes havia um canavial.

Tudo teve início em 2015, quando Schoenberger buscou apoio da Rainforest Rescue, entidade dedicada à recuperação de florestas tropicais. No ano seguinte, nasceu o NightWings Rainforest Centre, sustentado por ações de plantio realizadas todos os anos com a participação de moradores da região.

A recuperação foi planejada com mais de 150 espécies nativas. A maioria produz frutos que atraem aves e morcegos propagadores de sementes.

Como a floresta ganhou vida

A dispersão natural de sementes acelerou a regeneração, e as árvores mais antigas já ultrapassam 10 metros de altura. Ao recuperar uma zona úmida dentro da propriedade, Schoenberger ajudou a formar um corredor ecológico que liga três ambientes distintos: a mata de planície da região do Daintree, a vegetação de altitude e a faixa litorânea. Essa ligação permite que os animais circulem com segurança entre diferentes habitats.

A escolha das espécies foi fundamental para o resultado. Cada variedade foi selecionada para produzir frutos e atrair a fauna que regenera naturalmente a floresta, acelerando processos que levariam décadas sem intervenção.

Fauna rara retorna à região

O casuar-do-sul se tornou símbolo do sucesso do plantio, e um filhote foi avistado na propriedade em novembro de 2018, pela primeira vez em mais de quarenta anos. O avistamento também foi o primeiro registro da espécie ao sul do rio Daintree em mais de quatro décadas.

Em julho de 2022, outro jovem casuar apareceu na mesma área, confirmando que a população está se estabelecendo.

Além dos casuares, a fauna se diversificou, com equidnas, morcegos, lagartos, insetos e várias espécies de aves. Esses animais encontram alimento e refúgio na vegetação densa que cobre o antigo canavial. Dois casuares nasceram na propriedade ou perto dela e circulam pelo local. Dois equidnas vivem na área, enquanto morcegos encontram alimento em uma grande extensão de floresta.

Benefícios para ecossistemas marinhos

A nova floresta também protege a Grande Barreira de Corais. As árvores reduzem o escoamento de sedimentos do solo exposto para os córregos e rios da região. Testes de qualidade da água comprovaram queda significativa de sedimentos e turbidez nos cursos d'água vizinhos, beneficiando diretamente a saúde do recife marinho próximo.

Lições para restauração florestal

O projeto reúne quatro aprendizados para qualquer área degradada, e a persistência foi fundamental: foram dez anos de plantios contínuos, mantidos pela Rainforest Rescue e por Schoenberger sem interrupção. A diversidade reconstruiu a estrutura da floresta tropical com mais de 150 espécies nativas.

A proteção legal também foi essencial: Queensland declarou a área de alto valor de conservação, garantindo sua preservação. A etapa final de plantio contou com a mobilização de voluntários e parceiros, além da presença do ancião Bennett Walker, reconhecido como proprietário tradicional da terra, o que reforçou o caráter coletivo da iniciativa.