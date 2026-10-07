Se você faz aniversário em 11 de abril, você nasceu no dia mais chato da história - Foto: cbaquiran/Pixabay

O dia 11 de abril de 1954 é um candidato forte a representar uma jornada tão monótona que nenhum detalhe fica guardado na memória. A data foi apelidada de "dia mais chato da história", mas a fama não nasceu de um palpite qualquer.

O rótulo vem de um cálculo do cientista da computação britânico William Tunstall-Pedoe, que construiu o algoritmo True Knowledge para medir o peso histórico de cada data do calendário.

Como a máquina decidiu o que importa

A ferramenta vasculhava enciclopédias, arquivos de jornais e registros oficiais em busca de acontecimentos dignos de nota. A partir desses dados, montava um banco de informações que ligava fatos, nomes e datas ao longo dos séculos.

Cada ocorrência recebia uma pontuação com base em quatro critérios: o número de fontes que a citavam. O alcance geográfico do fato, a importância das pessoas envolvidas e sua relevância ao longo do tempo. Quanto mais critérios um fato atendia, maior era a nota atribuída ao dia.

O que aconteceu naquele 11 de abril

O algoritmo não encontrou nada significativo naquele dia: não houve grandes nascimentos, mortes ou eventos políticos relevantes, nem acontecimentos esportivos, culturais ou científicos marcantes. Os jornais da época também não deram destaque a nada excepcional, o que reforçou a pontuação baixa calculada pelo sistema. Na prática, a ferramenta não encontrou quase nenhum rastro que justificasse uma memória duradoura daquela data.

Uma classificação com limites claros

O resultado, porém, tem limites: o algoritmo só enxergava o que estava digitalizado, com forte predominância de fontes ocidentais. Fatos relevantes ocorridos em regiões menos documentadas podem ter ficado fora da análise.

Tunstall-Pedoe reconheceu essa limitação e admitiu que a descoberta de um registro esquecido sobre aquele dia poderia derrubar o título a qualquer momento. Depois, o sistema foi integrado à assistente virtual Alexa, prolongando a vida da lógica por trás do ranking.

A curiosidade vale mais como exercício estatístico do que como veredito definitivo sobre o que se perdeu naquele 11 de abril.