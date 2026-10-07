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Feliz aniversário

Se você faz aniversário em 11 de abril, você nasceu no dia mais chato da história

A data foi apelidada de "dia mais chato da história", mas a fama não nasceu de um palpite qualquer

Henrique Cesaretti

07/10/2026 - 08h50
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O dia 11 de abril de 1954 é um candidato forte a representar uma jornada tão monótona que nenhum detalhe fica guardado na memória. A data foi apelidada de "dia mais chato da história", mas a fama não nasceu de um palpite qualquer.

O rótulo vem de um cálculo do cientista da computação britânico William Tunstall-Pedoe, que construiu o algoritmo True Knowledge para medir o peso histórico de cada data do calendário.

Como a máquina decidiu o que importa

A ferramenta vasculhava enciclopédias, arquivos de jornais e registros oficiais em busca de acontecimentos dignos de nota. A partir desses dados, montava um banco de informações que ligava fatos, nomes e datas ao longo dos séculos.

Cada ocorrência recebia uma pontuação com base em quatro critérios: o número de fontes que a citavam. O alcance geográfico do fato, a importância das pessoas envolvidas e sua relevância ao longo do tempo. Quanto mais critérios um fato atendia, maior era a nota atribuída ao dia.

O que aconteceu naquele 11 de abril

O algoritmo não encontrou nada significativo naquele dia: não houve grandes nascimentos, mortes ou eventos políticos relevantes, nem acontecimentos esportivos, culturais ou científicos marcantes. Os jornais da época também não deram destaque a nada excepcional, o que reforçou a pontuação baixa calculada pelo sistema. Na prática, a ferramenta não encontrou quase nenhum rastro que justificasse uma memória duradoura daquela data.

Uma classificação com limites claros

O resultado, porém, tem limites: o algoritmo só enxergava o que estava digitalizado, com forte predominância de fontes ocidentais. Fatos relevantes ocorridos em regiões menos documentadas podem ter ficado fora da análise.

Tunstall-Pedoe reconheceu essa limitação e admitiu que a descoberta de um registro esquecido sobre aquele dia poderia derrubar o título a qualquer momento. Depois, o sistema foi integrado à assistente virtual Alexa, prolongando a vida da lógica por trás do ranking.

A curiosidade vale mais como exercício estatístico do que como veredito definitivo sobre o que se perdeu naquele 11 de abril.

Oportunidade

Argentina busca voluntários para viver em local paradisíaco com hospedagem gratuita

Alojamento oferece vagas para quem aceitar trocar quatro horas diárias de trabalho por hospedagem gratuita

07/10/2026 09h48

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Foto: sofiadeabajo/Pixabay

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Um alojamento na cidade argentina de Esquel, na Patagônia, oferece vagas para quem aceitar trocar quatro horas diárias de trabalho por hospedagem gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a proposta inclui até mesmo café da manhã durante toda a estadia.

Quem fechar a vaga também terá dois dias de folga por semana para explorar a região e os arredores da Patagônia. A colaboração soma 20 horas semanais, divididas em turnos diários de quatro horas dedicados à manutenção do espaço.

Como funciona a troca de trabalho por hospedagem

As tarefas envolvem a rotina do local: arrumar camas, limpar quartos e áreas comuns, cuidar dos banheiros, ajudar na cozinha e fazer serviços de jardinagem. O trabalho pode ser cumprido em dois turnos: das 10h às 14h ou das 11h30 às 15h30.

Fora desse período, o voluntário fica livre para aproveitar o restante do dia. A estadia mínima exigida é de 2 semanas, podendo se estender até um mês, e os candidatos precisam ter entre 20. E 40 anos, além de um domínio básico de espanhol ou inglês.

Vantagens extras além da hospedagem

Quem participa do programa tem acesso a cozinha equipada, serviço de lavanderia, bicicletas para circular pela cidade e internet de alta velocidade. O pacote também inclui descontos em restaurantes da região e em passeios oferecidos nos arredores de Esquel.

Para se candidatar, é preciso criar um perfil na Worldpackers, preencher o formulário de inscrição e aguardar a aprovação do anfitrião. A vaga está disponível nos próximos meses de 2026 e no início de 2027. Passagens, seguro viagem, deslocamento até o alojamento e gastos pessoais ficam por conta de cada voluntário — nenhum desses custos é coberto pelo programa.

De mudança

Aos 59, ela foi demitida e se mudou para onde o sol brilha 24 horas: "Saio para dançar às 2h"

O que parecia ser apenas uma mudança pragmática virou uma transformação radical

07/10/2026 09h48

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Foto: Gustavo Fring/Pexels

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Aos 59 anos, May Lee perdeu o emprego como gerente de marketing e comunicações na HP e deixou Silicon Valley para aceitar um trabalho temporário em McMurdo, a maior estação de pesquisa antártica. O que parecia ser apenas uma mudança pragmática virou uma transformação radical: ela abandonou horários flexíveis e se adaptou a jornadas rígidas.

McMurdo tem temperaturas extremas e, no verão, o sol nunca se põe. A transição não foi fácil, acostumada à liberdade de Silicon Valley, ela precisou acordar às 6h30 todos os dias, enfrentar até 60 centímetros de neve e cumprir expediente até as 17h30, de segunda a sábado.

Seu trabalho consiste em controlar o inventário e manipular carga no armazém da estação, uma rotina que exigiu disciplina, mas que ela abraçou.

Como é a rotina de trabalho na Antártida

Ela acorda cedo e chega ao armazém às 7h30, depois de se preparar. Primeiro, busca o supervisor para saber as prioridades do dia. Em seguida, ajuda os colegas a encontrar itens no estoque e registra tudo no banco de dados da estação.

A estrutura é rígida, mas prática: o acesso é fácil, não há trânsito e tudo fica perto para se chegar a pé.

No início da temporada, grandes aviões carregam suprimentos para a base; conforme o gelo enfraquece, os voos passam a usar aeronaves menores. A alimentação também acompanha essas mudanças climáticas — no começo há ovos ilimitados, mas quando as temperaturas sobem, há restrições. Mesmo assim, ela elogia a variedade e a qualidade das refeições oferecidas pela cantina.

Vida social: festas e atividades 24 horas sob o sol

Após as 17h30, McMurdo se transforma, e a cantina vira o principal ponto de encontro — acesso limitado à internet incentiva que as pessoas se reúnam pessoalmente. Ela janta e conversa com colegas sobre o dia, integrada a uma comunidade que organiza atividades contínuas: desde artesanato e voluntariado na biblioteca até um programa de rádio que ela própria conduz.

Aos sábados, as discotecas funcionam até a madrugada aproveitando a luz solar permanente do verão antártico. May informou ao TN que sai para dançar às 2 da manhã e que parece de dia. Durante o festival de Ano Novo chamado Icestock, funcionários formam bandas e a música toma conta da base.

Ela costuma deitar perto da meia-noite nos dias de semana, exceto nos fins de semana.

Descanso e planos para voltar

O domingo é o único dia sem trabalho, e ela aproveita para dormir até tarde. Quase sempre chega tarde ao brunch desse dia, que oferece maior variedade de alimentos, incluindo queijos. Ela prepara seu programa de rádio e organiza a semana. Quando pode, assiste a conferências científicas que acontecem aos domingos no comedor principal — uma tradição em McMurdo.

Após sua primeira experiência em 2025, ela decidiu retornar à Antártida em 2026 com um novo desafio: trabalhar como engenheira de transmissões. A mudança que começou como fuga de uma demissão virou, para May, uma escolha genuína de vida.

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