Tomás de Aquino: "Se o objetivo do capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto" - Imagem: Carlo Crivelli/Wikimedia Commons

Uma frase atribuída a Tomás de Aquino, filósofo e teólogo italiano do século XIII, segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões: se o propósito máximo de um capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto para sempre.

A metáfora do barco parado ilumina um dilema que atravessa qualquer época — o risco de agir versus a ilusão de segurança total. Evitar riscos pode garantir proteção no curto prazo, mas também pode travar exatamente aquilo para o qual alguém foi preparado.

Essa tensão permanece atual porque aparece em decisões que as pessoas enfrentam: vale ficar no conforto conhecido ou é preciso navegar em águas incertas?

O risco como parte do caminho

Para o teólogo, arriscar-se não significa agir sem rumo nem ignorar as consequências. Significa aceitar que a busca por segurança absoluta pode distanciar uma pessoa justamente daquilo que ela pretende alcançar. Essa interpretação se aproxima do projeto intelectual de Tomás de Aquino: unir fé e razão numa mesma estrutura de pensamento, sem tratá-las como inimigas.

A reflexão não defende a imprudência, mas questiona quando a proteção se torna paralisia. Um capitão que nunca solta as amarras do porto não cumpre sua função — navegar. Da mesma forma, uma pessoa que recusa todo risco deixa sua vida e seus objetivos em suspenso indefinidamente.

O propósito acima da proteção

A metáfora do capitão carrega ainda outra camada: proteger algo não pode virar o único objetivo de quem navega, porque isso impede o navio de cumprir a função para a qual existe. Prudência, decisão e busca por um fim ajudam a explicar por que esse raciocínio continua citado em debates sobre o sentido da vida.

Tomás de Aquino entendia que virtude, fé e escolhas pessoais não eram abstrações isoladas, mas elementos que se entrelaçavam nas decisões concretas. Por isso sua reflexão sobre o capitão e o porto resiste ao tempo — ela não oferece respostas prontas, mas convida a pensar sobre o que realmente importa em nossas vidas.

Quem foi Tomás de Aquino

Nascido em 1225 e falecido em 1274, o religioso foi membro da Ordem dos Dominicos. E se tornou uma das figuras centrais da Escolástica, corrente que buscava explicar questões de fé por meio da lógica.

Ele defendeu o papel da razão para alcançar certas verdades e formulou as chamadas cinco vias, um conjunto de argumentos sobre a existência de Deus que marcou a filosofia medieval.

Sua obra mais influente, a Suma Teológica, abordou questões relacionadas a Deus, o conhecimento, a moral, a lei e a natureza humana. A obra é referência para quem estuda filosofia e teologia cristã por tentar organizar de forma sistemática perguntas que a humanidade carrega há séculos.

Um legado que segue navegando

A frase do capitão resiste porque fala de um impasse que ainda hoje aparece nas decisões de quem escolhe entre o conforto do porto e o risco do mar aberto. Não é pergunta apenas de filósofos: é pergunta de quem decide mudar de carreira, de quem enfrenta um desafio inesperado, de quem precisa escolher entre o seguro e o desejado.

Tomás de Aquino não pregava temeridade, mas advertia que a vida plena exige coragem — a coragem de reconhecer que nem toda segurança nos protege, e nem todo risco nos destrói. A verdadeira sabedoria está em navegar com propósito, aceitando que algumas águas precisam ser cruzadas para chegar aonde se quer ir.