Sebrae Delas 2026 abre inscrições para fortalecer negócios comandados por mulheres

Programa de aceleração oferece três jornadas para mulheres em diferentes estágios do negócio e já impactou mais de 15 mil empreendedoras no estado

Estão abertas até o dia 31 de março de 2026 as inscrições para o ciclo 2026 do Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, programa de aceleração realizado pelo Sebrae/MS com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul. As interessadas podem se inscrever pelo site ms.sebrae.com.br.

Criado em 2019 no estado, o programa já atendeu mais de 15 mil mulheres. A iniciativa valoriza competências, comportamentos e habilidades femininas, promovendo a profissionalização dos negócios por meio de capacitações, oficinas, encontros, consultorias e mentorias.

Todo esse trabalho acompanha o potencial do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul, que atualmente reúne mais de 160 mil empreendedoras, o equivalente a 42% do total de empresários do estado.

Pesquisa realizada em dezembro de 2025 com participantes das três jornadas do programa Sebrae

Delas apontou resultados significativos: 88,2% das empreendedoras afirmaram sentir-se totalmente ou em grande parte preparadas para atingir seus objetivos após a participação; 97% ampliaram conexões profissionais relevantes; e 58,8% registraram aumento de faturamento.

Para a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, investir no fortalecimento das empreendedoras gera impacto concreto nos negócios. “No ciclo mais recente do programa, identificamos que 97% das participantes ampliaram conexões e que mais da metade registrou aumento de faturamento.

São empresas mais estruturadas, mulheres mais confiantes e negócios mais competitivos. Sabemos que a mortalidade de empresas lideradas por mulheres ainda é um desafio nos primeiros anos, mas programas como o Sebrae Delas mostram que é possível mudar essa realidade e ampliar as chances de sucesso”, disse.

Jornadas para diferentes momentos do negócio

O Sebrae Delas 2026 está estruturado em três jornadas, pensadas para atender diferentes estágios de maturidade empresarial. A Jornada Essencial, em formato híbrido, é voltada para mulheres em transição de carreira ou que estão iniciando um negócio, mesmo sem CNPJ. A trilha contempla imersões em modelagem de negócios, desenvolvimento de soft skills, encontros de negócios e mentorias individuais, totalizando 67 horas de atividades. O investimento é de 10 parcelas de R$ 75,30, somando R$ 753,00, com oferta de 100 vagas.

Já a Jornada Premium, realizada de forma presencial, é destinada a empresas formalizadas lideradas por uma ou duas mulheres que desejam aprimorar a gestão, ampliar mercado, aumentar vendas e fortalecer redes de relacionamento.

Com carga horária de 84 horas, o investimento é de 10 parcelas de R$ 233,00, totalizando R$ 2.330,00. Na modalidade Premium Duo, voltada a sócias da mesma empresa, o investimento é de 10 parcelas de R$ 303,00, totalizando R$ 3.030,00. Ao todo, são disponibilizadas 90 vagas.

A Jornada Global, também presencial, é direcionada a empresas formalizadas com interesse em internacionalização, seja para exportar produtos e serviços, importar insumos e equipamentos ou construir novas parcerias.

A trilha inclui capacitações em exportação, importação, ESG e formação de preço, consultorias especializadas, simulação de rodada internacional e missão empresarial à Argentina no segundo semestre de 2026. Com 129 horas de atividades, o investimento é de 10 parcelas de R$ 1.156,00, totalizando R$ 11.559,00, e são oferecidas 15 vagas.

Como participar

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes em Mato Grosso do Sul, com negócio estabelecido no estado ou com ideia definida. Para a Jornada Essencial, não é necessário CNPJ, enquanto para as Jornadas Premium e Global é exigido CNPJ ou registro como profissional liberal ou produtora rural.

As participantes devem ter disponibilidade mínima de seis horas mensais para as atividades e mentorias e assinar termo de adesão no início da jornada. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 70% das ações de capacitação.

Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800 ou no site ms.sebrae.com.br.