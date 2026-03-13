Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sebrae Delas 2026 abre inscrições para fortalecer negócios comandados por mulheres

13/03/2026 - 00h00
Programa de aceleração oferece três jornadas para mulheres em diferentes estágios do negócio e já impactou mais de 15 mil empreendedoras no estado

Estão abertas até o dia 31 de março de 2026 as inscrições para o ciclo 2026 do Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, programa de aceleração realizado pelo Sebrae/MS com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul. As interessadas podem se inscrever pelo site ms.sebrae.com.br.

Criado em 2019 no estado, o programa já atendeu mais de 15 mil mulheres. A iniciativa valoriza competências, comportamentos e habilidades femininas, promovendo a profissionalização dos negócios por meio de capacitações, oficinas, encontros, consultorias e mentorias.

Todo esse trabalho acompanha o potencial do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul, que atualmente reúne mais de 160 mil empreendedoras, o equivalente a 42% do total de empresários do estado.

Pesquisa realizada em dezembro de 2025 com participantes das três jornadas do programa Sebrae

Delas apontou resultados significativos: 88,2% das empreendedoras afirmaram sentir-se totalmente ou em grande parte preparadas para atingir seus objetivos após a participação; 97% ampliaram conexões profissionais relevantes; e 58,8% registraram aumento de faturamento.

Para a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, investir no fortalecimento das empreendedoras gera impacto concreto nos negócios. “No ciclo mais recente do programa, identificamos que 97% das participantes ampliaram conexões e que mais da metade registrou aumento de faturamento.

São empresas mais estruturadas, mulheres mais confiantes e negócios mais competitivos. Sabemos que a mortalidade de empresas lideradas por mulheres ainda é um desafio nos primeiros anos, mas programas como o Sebrae Delas mostram que é possível mudar essa realidade e ampliar as chances de sucesso”, disse.

Jornadas para diferentes momentos do negócio

O Sebrae Delas 2026 está estruturado em três jornadas, pensadas para atender diferentes estágios de maturidade empresarial. A Jornada Essencial, em formato híbrido, é voltada para mulheres em transição de carreira ou que estão iniciando um negócio, mesmo sem CNPJ. A trilha contempla imersões em modelagem de negócios, desenvolvimento de soft skills, encontros de negócios e mentorias individuais, totalizando 67 horas de atividades. O investimento é de 10 parcelas de R$ 75,30, somando R$ 753,00, com oferta de 100 vagas.

Já a Jornada Premium, realizada de forma presencial, é destinada a empresas formalizadas lideradas por uma ou duas mulheres que desejam aprimorar a gestão, ampliar mercado, aumentar vendas e fortalecer redes de relacionamento.

Com carga horária de 84 horas, o investimento é de 10 parcelas de R$ 233,00, totalizando R$ 2.330,00. Na modalidade Premium Duo, voltada a sócias da mesma empresa, o investimento é de 10 parcelas de R$ 303,00, totalizando R$ 3.030,00. Ao todo, são disponibilizadas 90 vagas.

A Jornada Global, também presencial, é direcionada a empresas formalizadas com interesse em internacionalização, seja para exportar produtos e serviços, importar insumos e equipamentos ou construir novas parcerias.

A trilha inclui capacitações em exportação, importação, ESG e formação de preço, consultorias especializadas, simulação de rodada internacional e missão empresarial à Argentina no segundo semestre de 2026. Com 129 horas de atividades, o investimento é de 10 parcelas de R$ 1.156,00, totalizando R$ 11.559,00, e são oferecidas 15 vagas.

Como participar

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes em Mato Grosso do Sul, com negócio estabelecido no estado ou com ideia definida. Para a Jornada Essencial, não é necessário CNPJ, enquanto para as Jornadas Premium e Global é exigido CNPJ ou registro como profissional liberal ou produtora rural.

As participantes devem ter disponibilidade mínima de seis horas mensais para as atividades e mentorias e assinar termo de adesão no início da jornada. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 70% das ações de capacitação.
Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800 ou no site ms.sebrae.com.br.

Corpal lança Soul Living Resort e apresenta um novo conceito de morar em Campo Grande

17/12/2025 00h00

A Corpal Incorporadora e Construtora lança hoje em Campo Grande o Soul Corpal Living Resort, empreendimento que marca a chegada de um novo conceito de moradia à capital sul-mato-grossense. 

O lançamento acontece entre os dias 17 e 20 de dezembro, no Espaço Corpal, localizado na Avenida Afonso Pena, 5713. No dia 17, o atendimento ocorrerá das 10h às 20h. Nos demais dias, das 9h às 20h.

Durante o período, clientes e parceiros da incorporadora serão recebidos para conhecer, em primeira mão, todos os detalhes do novo empreendimento.

A proposta do Soul é atender a esse novo perfil, oferecendo uma experiência de viver inspirada na integração entre corpo, mente e natureza.

Segundo o arquiteto Diego Prior, coordenador de criação e concepção de produtos da Corpal, o Soul nasce para proporcionar algo ainda inexistente no mercado local.

“A ideia do projeto é estabelecer um novo marco de qualidade, sofisticação e integração com a natureza. Existe um desejo latente da população por um empreendimento que não ofereça apenas uma boa estrutura, mas que realmente proporcione uma experiência única de morar, com alto padrão de design e bem-estar”, afirma.

O Soul Corpal Living Resort será implantado no vetor norte de Campo Grande, e sua localização se conecta diretamente à Perimetral, evitando trajetos por áreas industriais, um diferencial em relação a outros projetos em desenvolvimento na cidade.

Com forte apelo de lazer e convivência, o empreendimento contará com piscina praia de 2.000 m², lago contemplativo, brinquedoteca lúdica, capela exclusiva, complexo esportivo com quadras cobertas e descobertas, academia completa com aparelhos da marca Technogym, spa e uma passarela panorâmica elevada sobre a água.

Os ambientes terão mobiliário assinado e materiais naturais, reforçando a proposta sensorial.

Para o CEO da Corpal, Fernando Fuziy, o projeto reflete a maturidade da empresa e sua estratégia de atuação no Centro-Oeste.

“Nosso diferencial não está apenas na estética, mas no propósito. O Soul é um projeto pensado para transformar a forma como as pessoas vivem, oferecendo experiências completas e um padrão de entrega que vai além do convencional”, afirma.

O empreendimento também incorpora diretrizes de sustentabilidade, com a preservação de áreas de vegetação nativa do Cerrado, recuperação de dois grandes lagos e reflorestamento com espécies nativas e frutíferas, favorecendo a fauna local.

“Todo o processo de viabilização passou por análises técnicas rigorosas junto à Prefeitura, reforçando a segurança e a qualidade do projeto”, explica Fuziy.

A expectativa da incorporadora é que o Soul atue como um novo vetor de valorização urbana, seguindo um movimento já observado em grandes centros, onde empreendimentos de alto padrão impulsionaram o desenvolvimento de regiões inteiras.

O lançamento integra a estratégia da empresa de ampliar sua presença em Mato Grosso do Sul e inaugura a chegada da Corpal em Campo Grande. “Não se trata apenas de mais um condomínio, mas de uma nova interpretação do morar contemporâneo”, resume Prior.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/soul e siga a Corpal no instagram https://www.instagram.com/corpalincorporadora

Crescimento, Expansão e o Novo Marco em Campo Grande com o Soul Corpal Living Resort

12/12/2025 00h02

O ano de 2025 representou um período de expansão e consolidação para a Corpal, que ultrapassou fronteiras e reafirmou seu compromisso de desenvolver novas formas de viver. Neste movimento, a incorporadora lança, em breve, seu primeiro empreendimento na capital sul-mato-grossense: o Soul Corpal Living Resort.

Soul Corpal Living Resort – Campo Grande/MS

Inspirado na integração entre corpo, mente e alma, o Soul nasce para apresentar uma nova interpretação de bem-estar urbano em Campo Grande, reunindo arquitetura contemporânea e natureza.

O projeto se destaca como um exemplo de sustentabilidade, cercado por uma grande área verde, incluindo o reflorestamento com espécies nativas do Cerrado e a recuperação de dois grandes lagos, restaurando a lâmina d’água original.

A viabilização do projeto reflete o cuidado da empresa com o legado que constrói. “A viabilização do empreendimento exigiu um percurso cuidadoso junto à Prefeitura, de Campo Grande, passando por todas as análises e requisitos técnicos, processo que reforçou a segurança e a qualidade do projeto", detalha o CEO da Corpal, Fernando Fuziy.

Expansão no Centro-Oeste e o Legado de Qualidade


O ano também foi marcado pela chegada da Corpal na capital do Mato Grosso, com o lançamento do Vernissage Corpal Living Restort em Cuiabá. O movimento de expansão reforçou o propósito institucional da empresa.

"Para nós, esse movimento não foi apenas a expansão da marca no Centro-Oeste, mas um gesto simbólico de aproximação com a cidade. Fizemos questão de começar ouvindo as pessoas, dialogando com a comunidade para construir uma conexão verdadeira,” afirma Fernando.

Vernissage Corpal Living Resort – Cuiabá/MT

Desde sua fundação em 2008, a Corpal consolidou-se como referência no setor imobiliário, carregando o espírito empreendedor da família Fuziy. Presente em 6 estados, com mais de 8 milhões de m² urbanizados e 70 empreendimentos lançados, a empresa mantém seu compromisso com tradição, inovação e qualidade de vida.


A Corpal reafirma que sua missão vai muito além da construção de condomínios. O propósito da incorporadora é criar experiências e espaços que transformem a vida das pessoas, promovendo bem-estar, qualidade de vida e conexão com o entorno.

Cada empreendimento representa uma nova história em andamento, resultado de um trabalho guiado pela inovação, pela responsabilidade e pelo compromisso em entregar exatamente aquilo que promete. Seguir com esse legado é parte essencial da identidade e do futuro da empresa.

Confiança e entregas que conectam


Em Dourados, a entrega do Portofino Corpal Living Resort marcou um capítulo de convivência e bem-estar. A confiança dos clientes é a essência da relação construída ao longo dos anos, como resume Luís Albertini, morador do empreendimento:

“Minha relação com a Corpal começou com meu pai, quando comprou Porto Madero e Porto Center. A confiança só aumentou. No Portofino, compramos no lançamento. O mais especial é ver que tudo o que estava no book é exatamente o que foi entregue. A piscina, o design, cada detalhe. Tudo igual. O que a Corpal promete, ela entrega.”

Portofino Condomínio Spa Resort – Dourados/MS

Outro destaque do ano foi o lançamento do Royale Premium Corpal Living Resort em Tangará da Serra (MT), consolidando a expansão no Mato Grosso.


Além dos projetos, 2025 foi um ano de conexões por meio de grandes eventos esportivos, como a presença na Maratona de Campo Grande, no Carandá Open (tênis) e no Terras Brasil Invitation (golfe), fortalecendo o vínculo com a comunidade.


Com novos sonhos no horizonte, novos empreendimentos e novas possibilidades, a Corpal segue avançando com a certeza de que essa trajetória está apenas começando. O que a Corpal constrói não é comum.

