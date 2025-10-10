Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

resistência

Nobel da Paz vai para líder da oposição da Venezuela

María Corina Machado foi elogiada por ser "figura-chave e unificadora em uma oposição política que antes era profundamente dividida"

Agência Estado

Agência Estado

10/10/2025 - 07h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Prêmio Nobel da Paz de 2025 foi concedido a María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela. O Comitê Norueguês do Nobel, que organiza o prêmio, concedeu o prêmio a Machado "por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

A líder da oposição da Venezuela foi elogiada por ser uma "figura-chave e unificadora em uma oposição política que antes era profundamente dividida - uma oposição que encontrou um ponto comum na demanda por eleições livres e governo representativo", disse Jørgen Watne Frydnes, presidente do comitê norueguês do Nobel.

"No último ano, a Sra. Machado foi forçada a viver escondida. Apesar das sérias ameaças à sua vida, ela permaneceu no país, uma escolha que inspirou milhões. Quando autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", disse Frydnes.

O governo do ditador Nicolás Maduro perseguiu diversos oponentes antes das eleições presidenciais do ano passado. Machado deveria concorrer contra Maduro, mas o governo a desqualificou. A líder da oposição apoiou o diplomata Edmundo González Urrutia em seu lugar. O período que antecedeu a eleição foi marcado por repressão generalizada, incluindo desqualificações, prisões e violações de direitos humanos.

A repressão à dissidência só aumentou depois que o Conselho Nacional Eleitoral do país, que conta com a participação de apoiadores de Maduro, o declarou vencedor, apesar de evidências críveis em contrário.

Os resultados das eleições anunciados pelo Conselho Eleitoral geraram protestos em todo o país, aos quais o governo respondeu com força e que culminaram com mais de 20 mortos. A repressão também levou ao fim das relações diplomáticas entre a Venezuela e vários países, incluindo a Argentina.

Machado se escondeu e não é vista em público desde janeiro. Um tribunal venezuelano emitiu um mandado de prisão para González, que se mudou para a Espanha e recebeu asilo.

O presidente do comitê norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydnes, foi questionado se a líder venezuelana poderá comparecer à cerimônia do Nobel, que será realizada em dezembro, em Oslo. Ele afirmou que o comitê não sabe se as condições de segurança irão permitir a participação presencial de María Corina Machado.

"É uma questão de segurança. É muito cedo para dizer. Sempre esperamos ter o laureado conosco em Oslo, mas esta é uma situação de segurança séria que precisa ser resolvida primeiro", disse Frydnes.

Vitória de Machado frustra Trump

A vitória de Maria Corina Machado frustra a campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mencionou publicamente que deveria vencer o Nobel da Paz e disse que, se não vencesse, o comitê estaria "desrespeitando" os Estados Unidos. O republicano esperava que o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que foi anunciado na quarta-feira, 8, pudesse garantir o prêmio a ele.

Frydnes foi questionado por um repórter sobre como a campanha pública do presidente Trump para o prêmio pode ter afetado as deliberações sobre o mesmo. Ele respondeu que o órgão recebe cartas todos os anos apoiando candidatos específicos, mas que o único princípio norteador para a seleção do ganhador são aqueles estabelecidos por Alfred Nobel, quando ele criou o prêmio.

Trump está obcecado em ganhar o prêmio há anos, com reclamações em público e em particular que não recebeu a homenagem. Vários grupos ou indivíduos - incluindo os líderes de Israel, Paquistão e Camboja - disseram que o indicaram, embora o prêmio deste ano tenha como objetivo homenagear conquistas em 2024, antes do retorno de Trump à Casa Branca.

Como funciona o Nobel da Paz

O prêmio Nobel da Paz é concedido, desde 1901, a homens, mulheres e organizações que trabalharam para o progresso da humanidade, conforme o desejo de se criador, o inventor sueco Alfred Nobel. Ele é lembrado como o patrono das artes, das ciências e da paz que, antes de morrer, no limiar do século 20, transformou a nitroglicerina em ouro.

O prêmio é entregue pelo Comitê Norueguês do Nobel, composto por cinco membros escolhidos pelo Parlamento norueguês. O vencedor recebe, além de uma medalha de ouro, uma premiação em dinheiro. Em 2023, a Fundação Nobel afirmou que os ganhadores do Premio Nobel irão receber 11 milhões de coroas suecas (R$ 4,8 milhões)

Indicar uma pessoa a um prêmio Nobel é relativamente simples. O comitê organizador distribui (e fornece em seu site) formulários para centenas de formadores de opinião. As fichas com as sugestões são enviadas até o fim de janeiro de cada ano e então cada uma delas é avaliada até outubro, quando os vencedores são anunciados. Ao longo desse processo, a lista é reduzida para uma versão menor, com no mínimo cinco e no máximo 20 nomes, que são revisados. Os jurados debatem essa lista e buscam alcançar o consenso - quando ele não acontece, a escolha se dá por votação

A entrega dos prêmios ocorre em dezembro. Mas pode acontecer de o comitê decidir que ninguém mereceu vencer o Nobel da Paz naquele ano - a honraria não foi entregue em 20 ocasiões, a mais recente delas em 1972. Desde 1974, os estatutos da Fundação Nobel estipulam que um prêmio não pode ser concedido postumamente, a menos que a morte ocorra após o anúncio do nome do vencedor.

Outros premiados com o Nobel da Paz

Frydnes afirmou que a premiação foi concedida a organização Nihon Hidankyo por conta do alto número de conflitos armados no mundo. "O tabu contra o uso de armas nucleares está sob pressão. É uma forma de lembrar o mundo da necessidade do desarmamento nuclear".

No ano passado, a organização japonesa Nihon Hidankyo, que trabalha pelo fim das armas nucleares, ganhou o prêmio. O presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, descreveu a entidade como "um movimento popular de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, também conhecido como Hibakusha". A organização recebeu o Nobel "pelos seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, através de depoimentos de testemunhas, que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas", disse ele.

Em 2024, o Nobel foi concedido para a ativista iraniana Narges Mohammadi pela sua luta pelos direitos das mulheres no Irã contra a "sistemática descriminação e opressão do regime iraniano". O Comitê do Prêmio Nobel destacou que Narges já foi presa 13 vezes no Irã e condenada a 31 anos de prisão por conta de seu ativismo. Mesmo da prisão, a ativista conseguiu continuar a sua luta pelos direitos das mulheres no país persa e foi uma das lideranças da onda de protestos no ano passado no Irã após a morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que foi morta após ser detida pela polícia iraniana em Teerã sob a acusação de não usar o hijab, véu que cobre os cabelos, de maneira adequada.

Em 2022, o Nobel ficou com uma pessoa e duas organizações: Ales Bialiatski, ativista de Belarus, a organização de defesa dos Direitos Humanos da Rússia, Memorial, e o Centro das Liberdades Civis, da Ucrânia.Já em 2021, o Nobel da Paz foi concedido para os jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitri Muratov, da Rússia, pela "contribuição essencial de ambos para a liberdade de expressão e pelo jornalismo em seus países".

Maria Ressa é conhecida por ser co-fundadora do Rappler, principal site de notícias que lidera a luta pela liberdade de imprensa nas Filipinas e combate à desinformação, e enfrenta constante assédio político no país. Já Muratov é editor-chefe do jornal Novaya Gazeta, um dos poucos veículos na Rússia críticos do governo do presidente russo Vladimir Putin, fechado depois do endurecimento das leis russas com a guerra da Ucrânia.

Em 2020, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido ao Programa Mundial de Alimentos (PMA), uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) com sede em Roma. Segundo os organizadores, o trabalho do PMA foi reconhecido por conta do trabalho do grupo para "impedir o uso da fome como arma de guerras e conflitos".

Em 2019, o laureado foi o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, "por seus esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional, principalmente por sua iniciativa decisiva destinada a resolver o conflito na fronteira com a Eritreia".

Em 2018, a jovem yazidi Nadia Murad e o ginecologista congolês Denis Mukwege ganharam o Nobel da Paz por seus esforços contra o uso da violência sexual como arma de guerra. No ano anterior, ganhou a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, por chamar a atenção para as consequências do uso do armamento e chegar a um acordo pelo fim das armas nucleares.

Em 2017, em razão de seus esforços para obter um acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), o ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos levou o prêmio.

Algumas das grandes surpresas incluem a paquistanesa Malala Yousafzai, que recebeu o prêmio em 2014, aos 17 anos, "pela luta contra a opressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todas as crianças à educação". Ela se tornou a pessoa mais jovem a receber o Nobel.

Outra grande surpresa, muito contestada à época, foi a escolha, em 2009, do então presidente americano Barack Obama, agraciado por seus "esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos". (Com informações da Associated Press)
 

ciência

Nobel de Medicina premia cientistas de pesquisa contra câncer e doenças autoimunes

Além disso, as descobetas do trio de cientistas pode ajudar na condução de transplantes mais seguros

06/10/2025 07h14

Compartilhar
Os vencedores foram os americanos Fred Ramsdell, Mary Brunkow e o japonês Shimon Sakaguchi

Os vencedores foram os americanos Fred Ramsdell, Mary Brunkow e o japonês Shimon Sakaguchi

Continue Lendo...

O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi concedido para três cientistas que estudam tolerância imunológica periférica - os americanos Mary Brunkow, Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi -, anunciou a Academia Sueca de Ciências nesta segunda-feira, 6. As descobertas desse trio são cruciais para impulsionar pesquisas sobre câncer e doenças autoimunes.

O sistema imunológico é crucial para a nossa sobrevivência e saúde. Sem ele, seríamos altamente vulneráveis, pois estamos constantemente expostos a vírus e bactérias, por exemplo. Por meio desse sistema, o corpo combate patógenos e guarda um tipo de memória para saber qual é a melhor forma de reagir a esse problema.

A tolerância imunológica periférica é uma das formas que o corpo utiliza para evitar que o sistema imunológico se desregule e ataque os seus próprios tecidos em vez de combater os invasores estranhos.

As descobertas desse trio de pesquisadores impulsiona o desenvolvimento de tratamentos médicos para câncer e doenças autoimunes. Além disso, pode ajudar na condução de transplantes mais seguros.

Em meados dos anos 1990, Sakaguchi, da Universidade de Quioto, descobriu uma classe de células além do sistema central, o que explica como o corpo se protege de doenças autoimunes.

Mary Brunkow e Fred Ramsdell - das Universidades de Princeton e da Califórnia, respectivamente - fizeram outra descoberta crucial em 2001, quando apresentaram a explicação para a vulnerabilidade particular de uma linhagem específica de camundongos a doenças autoimunes.

Eles descobriram que os camundongos tinham uma mutação em um gene que nomearam Foxp3. Também mostraram que mutações no equivalente humano deste gene causam uma doença autoimune grave, a IPEX.

Dois anos depois, Sakaguchi conectou esses achados científicos, ao provar que o gene Foxp3 controla o desenvolvimento das células que ele havia identificado em 1995. Essas células - hoje chamadas de células T reguladoras - monitoram outras células imunes e garantem que o sistema imunológico não ataque os próprios tecidos do corpo.

Com o entendimento disso, os avanços possíveis são:

- Evitar que as células T formem uma parede de proteção em tumores, o que prejudica o tratamento contra certos tipos de câncer;

- promover a formação de mais células T, o que é útil no tratamento de doenças autoimunes;

- atuar para que as células T não atuem na rejeição de um órgão transplantado, como um rim ou fígado.

O vencedores receberão uma medalha de ouro, um diploma e 11 milhões de coroas suecas (o equivalente a cerca de R$ 6,2 milhões).

No ano passado, o prêmio de Medicina ficou com os americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta das moléculas de microRNAs e seu papel na ativação e desativação de trechos do DNA.

A programação segue:

- Terça-feira, dia 7: Física.

- Quarta-feira, dia 8: Química.

- Quinta-feira, dia 9,: Literatura.

- Sexta-feira, dia 10: Paz.

- Segunda-feira, dia 13: Economia.

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), criador da premiação.

Criado em 1901, o prêmio já foi entregue 627 vezes para 976 pessoas e 28 organizações. O Brasil nunca recebeu um Nobel, embora alguns nomes já tenham figurado nas listas de apostas.

ECONOMIA

OPEP+ aumenta produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro

Em comunicado, a OPEP+ pondera que o nível de 1,65 milhão de barris por dia pode ser retomado a depender das condições de mercado

05/10/2025 12h10

Compartilhar
Foto: Reuters

Foto: Reuters

Continue Lendo...

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu neste domingo aumentar sua produção de petróleo em 137 mil barris por dia a partir de novembro, o incremento é o mesmo decidido em outubro.

Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã já previam manter o mesmo acréscimo do mês anterior. Em comunicado, a OPEP+ pondera que o nível de 1,65 milhão de barris por dia pode ser retomado a depender das condições de mercado.

"Os países continuarão a monitorar e avaliar de perto as condições do mercado e, em seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado, reafirmaram a importância de adotar uma abordagem cautelosa e manter total flexibilidade para pausar ou reverter os ajustes voluntários adicionais de produção", afirma o comunicado do cartel formado por Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.

Os membros da OPEP+ avaliaram que a decisão proporcionará uma oportunidade para que os países acelerem sua compensação, além de reiterarem seu compromisso coletivo com a Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção que serão monitorados pelo Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC).

O aumento ficou dentro do esperado pela maioria dos analistas do setor. Alguns relatórios chegaram a apontar a possibilidade de um incremento de 500 mil barris por dia; na ocasião, o cartel emitiu um comunicado expressando repúdio sobre tal estimativa. "Essas afirmações são totalmente imprecisas e enganosas", afirmou.

O acréscimo de 500 mil barris poderia ser prejudicial para a Rússia por levar a uma queda nos preços da commodity, atrapalhando o financiamento da máquina de guerra russa, conforme especialistas. A avaliação é de que a Rússia não tem muitas opções para elevar suas vendas diante das sanções ocidentais, o que poderia levar a um aumento de estoques em caso de maior incremento.

Aumento de cada membro

Segundo o comunicado publicado pela OPEP+, a Arábia Saudita e a Rússia liderarão os aumentos, com crescimento de 41 mil barris equivalente por um dia (kboed). Em seguida, o Iraque aumentará 18 kboed, os Emirados Árabes Unidos, 12 kboed; o Kuwait, 10; o Cazaquistão, 7 kboed; por fim, a Argélia e Omã aumentarão 4 kboed cada.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 1 dia

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 2 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito