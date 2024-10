A Reforma do Seguro Rural

MICHEL CONSTANTINO

O Brasil desponta como uma das maiores potências mundiais em recursos naturais, e a biomassa, fonte de energia renovável derivada de matéria orgânica, surge como uma alternativa promissora para a transição energética. Entre os estados brasileiros com maior potencial nesse segmento, Mato Grosso do Sul se destaca pela vasta disponibilidade de recursos e por sua vocação agrícola, características que posicionam o estado como candidato natural à liderança na produção e uso de biomassa.

O Cenário da Biomassa no Brasil

O Brasil é o segundo maior produtor de biomassa do mundo, especialmente pelo aproveitamento de resíduos agrícolas, florestais e agroindustriais. O país já utiliza a biomassa de maneira significativa, principalmente para a produção de energia elétrica, bioenergia e biocombustíveis. Segundo a Associação Brasileira de Energia Limpa (ABRAGEL), cerca de 9% da matriz energética nacional é composta por biomassa, com destaque para o bagaço de cana-de-açúcar, principal insumo.

Além disso, a política nacional de biocombustíveis, com programas como o RenovaBio, reforça o compromisso do Brasil com a expansão da biomassa como ferramenta crucial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a sustentabilidade. Neste contexto, Mato Grosso do Sul encontra um ambiente propício para expandir seu papel nesse mercado.

O Potencial de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul, com sua vasta área dedicada à agricultura e pecuária, possui um imenso potencial para o desenvolvimento da biomassa. A produção de cana-de-açúcar, soja, milho e o setor florestal, com destaque para o eucalipto, geram uma enorme quantidade de resíduos que podem ser convertidos em energia, biocombustíveis e insumos para a indústria. Além disso, o estado já abriga diversas usinas de açúcar e álcool, que utilizam bagaço de cana como fonte de energia.

Outro diferencial do nosso estado é sua localização estratégica, que facilita o escoamento da produção para mercados nacionais e internacionais. A proximidade com grandes centros consumidores e o acesso a rotas de exportação como a Rota Bioceânica fortalecem a posição de Mato Grosso do Sul como um hub logístico de bioenergia.

Estratégias para Mato Grosso do Sul se Tornar Referência em Biomassa

1. Inovação e Tecnologia: O desenvolvimento e adoção de tecnologias avançadas para a conversão eficiente de resíduos agrícolas e florestais em energia são cruciais. A integração com soluções de inteligência artificial e agricultura de precisão pode otimizar a produção de biomassa, minimizando desperdícios e maximizando a eficiência energética.

2. Investimento em Infraestrutura: A infraestrutura de transporte e logística deve ser ampliada para garantir o escoamento da produção de biomassa para centros consumidores e para exportação. Parcerias público-privadas podem ser um caminho para acelerar a construção de novos corredores logísticos e polos industriais voltados para a bioenergia.

3. Políticas Públicas e Incentivos: O governo estadual pode desempenhar um papel fundamental ao criar políticas públicas que incentivem a produção de biomassa, como subsídios para produtores e isenção de impostos para investimentos em energia renovável. Além disso, a promoção de pesquisas em universidades e centros de inovação locais é essencial para o avanço tecnológico.

4. Capacitação e Formação de Mão de Obra: Para sustentar o crescimento do setor, é necessário investir na formação de mão de obra qualificada em bioenergia, engenharia ambiental e agricultura de precisão. Programas de treinamento e parcerias entre o setor privado e instituições de ensino podem acelerar esse processo.

5. Cooperação Internacional: Mato Grosso do Sul deve buscar parcerias internacionais com países e organizações que são referência em energia limpa e biomassa, como a União Europeia e países asiáticos. Troca de tecnologias e boas práticas pode acelerar o desenvolvimento local.

O potencial de Mato Grosso do Sul para se tornar referência em biomassa é vasto, e o estado possui todos os elementos necessários para transformar esse potencial em realidade. Com um planejamento estratégico focado em inovação, infraestrutura, políticas públicas e cooperação internacional, o estado pode liderar o Brasil na transição para uma economia de baixo carbono, ao mesmo tempo em que gera empregos, atrai investimentos e promove o desenvolvimento sustentável.

Se o estado souber explorar de maneira eficaz os recursos de que dispõe e adotar as estratégias corretas, não só Mato Grosso do Sul como o Brasil poderão emergir como protagonistas no cenário global de biomassa e bioenergia, consolidando o país como uma potência verde.