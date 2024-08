Agência de Investimento da Capital do Pantanal: um squad dedicado a "vender" Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Chamamos de contagem recíproca o direito que o servidor público tem de juntar o tempo contribuído, tanto no RGPS e no RPPS, ou seja, o tempo trabalhado com carteira assinada pode ser averbado para aposentadoria como servidor e vice-versa. Para isso é preciso a Certidão de Tempo de Contribuição para comprovação.

Você sabe a diferença entre RGPS e RPPS?

No RGPS (Regime Geral da Previdência Social) estão vinculados trabalhadores segurados da iniciativa privada, regidos pela CLT ( Consolidação de Leis Trabalhistas), autônomos, empresários, MEIs, e até mesmo servidores celetistas, por exemplo. Para ficar mais fácil, é o conhecido regime do INSS. Já no RPPS ((Regime Próprio da Previdência Social) estão vinculados servidores públicos, sejam eles da União, estados, municípios ou Distrito Federal, como concursados ou estáveis pela Constituição Federal.

A importância da CTC para aposentadoria do servidor

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é um documento importantíssimo que o servidor público deve ter. Nela consta o registro das contribuições feitas para o RPPS, assim como, os períodos do RGPS( INSS) para averbar em regime do serviço público.

É somente através da CTC que o servidor consegue somar os tempos contribuídos em diferentes regimes da previdência.

Então, como averbar tempo de serviço privado no público?

É necessário que o servidor peça primeiramente a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) no INSS. Com o documento em mãos, é importante verificar como estão as informações nele, se está constando todo o tempo de contribuição no setor privado, para daí então entrar com o pedido de averbação no RH da empresa ou no RPPS do órgão público que você trabalhou.

