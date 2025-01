Juliane Penteado: Conheça as regras e quem tem direito à aposentadoria por cegueira

Direito Previdenciário

Olá, estamos de volta com o nosso artigo semanal.

Entrou com o pedido de Benefício por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio Doença) e ele está em análise pelo INSS? Fique calmo. Isso significa que a instituição está verificando se os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos.

A análise do benefício fica em análise no mesmo dia, quando o pedido é feito diretamente no INSS, ou pode demorar um pouco mais, caso tenha sido ajuizado. O servidor pode acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS, pelo site ou aplicativo e deverá aguardar o período de até 45 dias, entre o pedido e a data para agendamento da perícia.

A diferença do agendamento da perícia, quando o processo é judicializado pelo advogado é que, neste caso, o Juiz escolherá um perito de confiança para o caso, o que garante uma melhor avaliação do segurado.

Se o benefício demorar na análise, o que fazer?

Caso isso aconteça quando o pedido foi feito de forma administrativa, e o tempo ultrapasse os 45 dias no INSS, é necessário ajuizar o pedido, com um mandado de segurança emitido através de um advogado previdenciarista. O profissional irá pedir a análise imediata do benefício, de acordo com a gravidade e vulnerabilidade do segurado.

Agora, se o pedido já foi feito na justiça, o advogado deverá fazer um pedido provisório para que seja deferido,alegando o desamparo do segurado.

Perícia Médica: o segurado deve aguardar também cerca de 45 dias para o resultado. Importante ficar atento.

Após a análise, é preciso verificar o resultado da perícia para saber se o benefício por incapacidade temporária ( auxílio doença) foi aprovado. Se tiver como “deferido”, ele foi aprovado e será concedido, agora, se a palavra for “indeferido”, o pedido foi negado.

No caso de ter sido negado no pedido administrativo, é preciso saber o motivo pelo qual isso aconteceu, para tentar reverter a decisão.

Consulte online:

Acesse o Meu INSS

Vá até a opção “Resultado de Benefício por Incapacidade” e veja “ a que é” está o seu benefício

Fique sempre atento aos diferentes prazos para o pedido de benefício solicitado e em casos de dúvidas e prazos não cumpridos, uma advogada previdenciarista poderá te auxiliar.

Espero ter ajudado.