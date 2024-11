Leandro Provenzano: Embargos à carne brasileira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Como este é um tema bastante polêmico, envolvendo questões afetas à política, irei citar as fontes das notícias para que o leitor possa ter acesso às mesmas e tirar suas próprias conclusões.

A recente decisão do Carrefour de suspender a comercialização de carnes provenientes do Mercosul em suas lojas na França gerou uma série de reações no Brasil. Frigoríficos brasileiros, como JBS, Marfrig e Masterboi, responderam interrompendo o fornecimento de carne para as lojas do grupo no país. (fonte: O Globo)

Essa medida do Carrefour é vista como uma resposta às pressões dos agricultores franceses que têm a concorrência desleal e os riscos sanitários associados ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. A França, em particular, tem sido vocal em suas críticas ao agronegócio brasileiro, citando preocupações com o desmatamento e a sustentabilidade ambiental. (HuffPost Espanha)