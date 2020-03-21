Pandemia e os automóveis, o que vai ser? Eventos cancelados, e o caos instalado no setor automotivo. Siga-nos nas redes sociais: @correioveiculos e @correioestado
Opinião
PÉ NA ESTRADA
Pandemia e as novidades da semana
Eventos cancelados e o revira volta no setor
Tatyane Gameiro
Direito
Imóvel dado em garantia não cobre, automaticamente, todas as suas dívidas com o banco
A chamada "cláusula guarda-chuva", comum em contratos de bancos e cooperativas de crédito, tenta estender a garantia a qualquer dívida futura. A lei impõe limites, e conhecê-los pode salvar a fazenda
22/10/2026 00h03
Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado
EDITORIAL
Proibição sob pressão dos vizinhos
Nem as promessas comerciais da indústria do tabaco devem ser aceitas sem questionamento nem a proibição pode ser considerada eficaz apenas por existir
12/10/2026 08h00
Capa editorial correio do estado
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