"Neste momento, a CPI é um erro. A guerra está no meio"

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O Brasil enfrenta o ano mais seco em quase um século, mas a falta de chuvas tem pouco a ver com os aumentos da conta de luz, risco de racionamento ou até apagão no sistema elétrico.

Mais: o principal fator para a situação atual, é o investimento em termelétricas, que passaram de 13,5% para 24,5% em detrimento das hidrelétricas, que respondia por 84,1% em 2006 e passaram para 61% este ano.

In – Cabelos: color melting

Out – Cabelos: ombré hair

Parei para me perguntar

A jornalista Renata Vasconcellos está na capa da revista Claudia. Em entrevista ela mostrou uma versão que poucos conhecem, confessando que adora arrumar gavetas e armários e que não abre mão de uma boa leitura.

Disse também que fazia muitas coisas mas que abriu mão de algumas por causa do trabalho.

“Priorizo tirando tempo para meditação e ioga, que me ajudam muito, me permitem o encontro com as minhas energias e o mundo. Também tenho aprendido exercícios de respiração, porque a gente respira muito mal. Vira algo automático e, quando você toma consciência, se transforma numa ferramenta fundamental para conectar você com coisas incríveis, para promover relaxamento e autopercepção”.

Mais: com a pandemia ela parou um pouco de se questionar. “Estamos percebendo que a aceleração do dia a dia não faz sentido. Parei para me perguntar o que me faz feliz”.

Outro Bolsonaro

Malgrado o lamentável episódio (chilique) em Guaratinguetá, o staff presidencial prepara uma série de filmetes nos quais Bolsonaro dirá que concluiu a vacinação em ritmo superior à esmagadora maioria dos países do mundo, que se expôs pessoalmente ao vírus indo ao encontro do povo para confortá-lo; e que o hábito de não usar máscaras foi um artificio psicológico para evitar que o medo e a histeria tomassem conta da população.

Dirá ainda que a tentativa de um reforço precoce – leia-se: cloroquina – foi politizada, visando a campanha eleitoral. Todo esse discurso vai se contrapor à reprodução de declarações contrárias do próprio Bolsonaro.

Novo CD

A drag queen Pabllo Vittar, irá lançar amanhã (24) seu novo CD que se chama Batidão Tropical, que traz novos ritmos na voz dela. Entre eles a música Ama Sofre Chora, um forró eletrônico lançada em maio, onde aparece vestida de noiva.

No mês do orgulho gay confessou que não sofre mais violência física, mas outros tipos. “As batalhas e o tipo de violência mudam quando ficamos famosas, mas ainda existem.

Não sofro mais tanta violência nas ruas, mas, no online, aumentou.”. Em entrevista à revista GQ, conta quais foram suas fontes de inspiração. “ É uma lista gigantesca.

Marcia Pantera, Linn da Quebrada e Urias são três que posso citar, com toda certeza, como grande e importantíssima referência do nosso movimento”.

Mais: ela é uma das estrelas da campanha do novo perfume da Jean Paul Gaultier no Brasil.

Médicos

Nova zona de atrito entre Augusto Aras e seus comandados: a decisão do Ministério Público Federal de entrar na Justiça requisitando a ampliação do Mais Médicos no Amazonas teria se dado à revelia de Aras.

O mesmo se aplica ao pedido do MPF ao Judiciário para impedir que o governo federal reduza o número de vagas do programa.

O Mais Médicos, criado no governo petista, é alvo regular de Bolsonaro. Ele já declarou que o objetivo do programa era formar “núcleos de guerrilha” no Brasil.

Respeito

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defendeu o exercício do jornalismo horas depois de Bolsonaro atacar uma repórter de uma filiada da Globo, em Guaratinguetá, mandando-a “calar a boca”.

“A covid, as mortes e os reflexos sobre o país, embora possam aflorar maus sentimentos, impõem absoluta necessidade de união em torno das soluções. Parte fundamental desse esforço, é a imprensa que deve ser respeitada e livre para cumprir o dever de informar, mesmo na divergência”.

Vacina

Um levantamento feito pela Paraná Pesquisas quis saber qual é aceitação dos brasileiros para as vacinas contra a covid. 85,4 % dos entrevistados disseram que pretendem se vacinar, 12% que não pretendem e 2,6% não sabem ou não quiseram opinar.

Mais: os entrevistados também apontaram se conhecem ou não pessoas que não pretendem se vacinar. 63,9% disseram que não conhecem ninguém que não queira receber o imunizante; 34,5% apontaram que conhecem pelo menos uma pessoa que não quer tomar a vacina.

BAIXA VELOCIDADE

Ainda sobre o levantamento da Paraná Pesquisas: 49% dos entrevistados disseram que acham que a velocidade na vacinação é baixa; 36,1%, que velocidade é média e 12,2%, que é alta; 2,4% não souberam ou não quiseram responder.

Sobre a eficácia dos imunizantes 46,2% dos entrevistados acreditam que as vacinas são eficazes; 17,8%, pouco eficaz, 12,4%, muito eficaz e 4,6%, nada eficaz. 18,9% não souberam ou não quiseram responder sobre a eficácia dos imunizantes.

Policiais

A reforma das polícias deve ser tema prioritário na agenda dos candidatos às eleições do próximo ano, segundo Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Para ele, debater e implementar projeto nesse sentido em âmbito nacional é a receita para acabar com a desarticulação das forças de segurança, instituições que garantam a ordem social democrática prevista pela Constituição de 1988.

FRAUDE

O corregedor do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, abriu prazo de 15 dias para que o presidente Bolsonaro e outras autoridades públicas que deram declarações sobre fraude nas urnas eletrônicas apresente evidências e informações que corroborem com as falas.

Foi assinada também portaria instaurando procedimento administrativo para apurar a existência ou não de elementos concretos que possam ter comprometido as eleições de 2018 e 2020.

Fuga

De 1995 até 2002 (FHC), o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 22,2 bilhões; de 2003 a 2010 (Lula), o Brasil gerou a entrada líquida (captação) de US$ 210,5 bilhões; de 2011 até 2018 (Dilma/ Temer) gerou entrada líquida (captação) de US$ 65,7 bilhões; de 2019 até abril de 2021 (Bolsonaro) o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 59,9 bilhões.

Segundo órgão da ONU, o investimento estrangeiro no Brasil despencou 62% em 2020. O país caiu cinco posições no ranking dos principais destinos desse tipo de investimento e foi para 11ª posição.

Marqueteiros

Depois do primeiro filmete produzido por João Santana, marqueteiro do PDT, colando em Jair Bolsonaro a pecha de “traidor”, Ciro Gomes prepara um novo vídeo de campanha, desta vez tendo como alvo o senador Flávio Bolsonaro.

O mote será rachadinha e milícias. Por outro lado, se depender de Eduardo e Carlos Bolsonaro, o publicitário Sérgio Lima será o marqueteiro do Patriota.

Ele era o marqueteiro do Aliança pelo Brasil, partido do clã Bolsonaro que não saiu do papel.

CONTRA OS DOIS

Numa entrevista à jornalista Leda Nagle, no Instagram, Ciro Gomes, provável candidato do PDT à presidência, voltou a atacar Bolsonaro e Lula, os nomes que lideram as pesquisas de intenção de voto para 2022.

Além de citar Bolsonaro como “despreparado, analfabeto, grosseiro, bruto e corrupto”, Ciro disse que o presidente roubava dinheiro da quota de combustível de seu antigo gabinete de deputado, tinha funcionários fantasmas e embolsava dinheiro do auxílio moradia da Câmara (morava em Brasília).

Sobre Lula, disse que foi o petista que levou a corrupção para o centro do sistema político.

MISTURA FINA

A CPI da Covid estuda convocar dirigentes da Aspen, Cristália, EMS, Germed, Sanofi e Vitamedici, laboratórios que produzem cloroquina e ivermectina. O primeiro da fila seria Ogari Pacheco, dono da Cristália, que ainda não recebeu uma convocação. Do ponto de vista político, Pacheco é um alvo importante para a oposição: ele é suplente de Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo Bolsonaro no Senado.

da Covid estuda convocar dirigentes da Aspen, Cristália, EMS, Germed, Sanofi e Vitamedici, laboratórios que produzem cloroquina e ivermectina. O primeiro da fila seria Ogari Pacheco, dono da Cristália, que ainda não recebeu uma convocação. Do ponto de vista político, Pacheco é um alvo importante para a oposição: ele é suplente de Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo Bolsonaro no Senado. DEPUTADOS e prefeitos articulam a aprovação de uma PEC para criar um novo parcelamento de dívidas previdenciárias de municípios. O objetivo é dar às prefeituras 20 anos para quitar os débitos que podem superar R$ 100 bilhões e ainda regularizar a situação dos municípios que hoje estão negativados por falta de pagamento (ficam sem receber recursos de convênios, transferência e até emendas parlamentares).

e prefeitos articulam a aprovação de uma PEC para criar um novo parcelamento de dívidas previdenciárias de municípios. O objetivo é dar às prefeituras 20 anos para quitar os débitos que podem superar R$ 100 bilhões e ainda regularizar a situação dos municípios que hoje estão negativados por falta de pagamento (ficam sem receber recursos de convênios, transferência e até emendas parlamentares). QUANTO mais o Centrão pressiona pela saída do general Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, mais Bolsonaro amplia o raio de ação do ministro, grande amigo seu. Ele passou a ter participação ativa nas negociações para compra de mais vacinas, ao lado do ministro Marcelo Queiroga. Agora, conduz tratativas com a Pfizer.

mais o Centrão pressiona pela saída do general Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, mais Bolsonaro amplia o raio de ação do ministro, grande amigo seu. Ele passou a ter participação ativa nas negociações para compra de mais vacinas, ao lado do ministro Marcelo Queiroga. Agora, conduz tratativas com a Pfizer. O MINISTÉRIO da Ciência e Tecnologia entrou na batalha contra o fantasma de racionamento de energia. A Pasta vai realizar um estudo técnico em parte da costa brasileira, mais precisamente do Amapá ao Rio Grande do Norte para identificar áreas propícias à instalação de parques eólicos. Os dados serão compartilhados com investidores privados do setor.

da Ciência e Tecnologia entrou na batalha contra o fantasma de racionamento de energia. A Pasta vai realizar um estudo técnico em parte da costa brasileira, mais precisamente do Amapá ao Rio Grande do Norte para identificar áreas propícias à instalação de parques eólicos. Os dados serão compartilhados com investidores privados do setor. REPRESENTANTES da China Railway Construction Corporation têm mantido conversações com a equipe do ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. O assunto é o leilão da Ferrovia de Integração Centro-Oeste

da China Railway Construction Corporation têm mantido conversações com a equipe do ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. O assunto é o leilão da Ferrovia de Integração Centro-Oeste A CANTORA Anitta passa a fazer parte do Conselho de Administração do Nubank. Mais que uma questão de imagem a artista ajudará o banco, o quinto de maior valor do país, a buscar estratégias para crescer junto aos jovens e às classes D e E, que ela retrata em suas músicas. Aos 29 anos e com fortuna estimada em R$ 100 milhões, a cantora dará seu primeiro passo no mundo das finanças.

Anitta passa a fazer parte do Conselho de Administração do Nubank. Mais que uma questão de imagem a artista ajudará o banco, o quinto de maior valor do país, a buscar estratégias para crescer junto aos jovens e às classes D e E, que ela retrata em suas músicas. Aos 29 anos e com fortuna estimada em R$ 100 milhões, a cantora dará seu primeiro passo no mundo das finanças. O CONVITE para Anitta ser sócia da Nubank está virando mania da instituição. Agora, é o cantor Luan Santana que estaria sendo sondado para também ingressar do capital do banco. Se continuar nesse ritmo, o Nubank vai ter a carteira de artistas populares mais próspera do país.