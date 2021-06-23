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Passarelas suspensas pelo mundo mostram outro ângulo de paisagens incríveis

Estados Unidos, Portugal e Inglaterra tês pontes especiais para contemplação

Naiane Mesquita

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Praticar o turismo pode ser uma aventura e tanto, principalmente para quem tem coragem. Há diversas passarelas construídas pelo mundo, que mostram um outro ângulo de paisagens incríveis.

 

Para inspirar os viajantes, o Correio do Estado preparou uma lista com cinco destinos que convidam o viajante a um passeio suspenso.  

1. Circuito entre as sequoias  

Capazes de chegar a 80 metros de altura, as Sequoias podem ter até 3.500 anos de idade, sendo consideradas um dos seres mais antigos do mundo. Toda essa peculiaridade fez com que ela ganhasse uma rede de proteção importante.  O Sequoia Park Zoo, na Califórnia, inaugurou neste mês, a Redwook Sky Walk, uma rede de passarelas elevadas que conectam uma árvore na outra.

As passarelas estão até 30 metros do chão, sendo que cada sequoia do local pode chegar a 70 metros de altura. Um dos pontos positivos do passeio é que ele é acessível a pessoas deficientes. Pelas fotos, o passeio parece sair de um conto de fadas ou de uma aventura de O Senhor dos Aneis.  

 

2. Infinity Bridge

Atração da cidade de Stockton-on-Tees, no nordeste da Inglaterra, a passarela é ainda mais incrível a noite. O nome, inclusive, faz mais sentido neste período, quando a iluminação reflete no Rio Tees, formando o símbolo do infinito.  

3. Dinamarca 360 graus

De uma arquitetura impressionante, a Dinamarca guarda na floresta Gisselfeld Klosters Skove, uma torre alta em espiral, feita para que os turistas possam observar o explendor da natureza. Planejada para que as pessoas possam andar entre as árvores, a estrutura  chamada de Treetop Experience, tem um percurso de 650 metros de caminhada até o ponto mais alto, a 45 metros do solo. No topo, um mirante 360º com vista para mais de 25 quilômetros da floresta e região.  

O Treetop Experience faz parte do Camp Adventure, um parque na floresta que conta com várias atividades, como tirolesa e arvorismo. A entrada custa em média R$ 130.  

 

4. Portugal

Também uma novidade para o pós-pandemia, a ponte 516 Arouca foi oficialmente aberta ao público em maio de 2021. Com 516 metros de extensão e 175 metros de altura, a construção é considerada a maior ponte de pedestres do mundo.  

Localizada no distrito de Aveiro, a 1 hora do Porto, a ponte está dentro do Arouca Geopark, reconhecido em 2009 pela Unesco como área de conservação em razão do seu patrimônio geológico.

 

5. Vancouver

Inaugurada em 2021, a  Golden Skybridge é uma atração que vale a pena para os aventureiros, sendo atualmente a ponte mais alta do Canadá. A ponte fica em meio às cordilheiras de Columbia e Rocky Mountain e há paradas para o descanso e contemplação.  

 

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