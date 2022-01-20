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"Ué! Não pediram sol e calor? Tá aí! Agora aguenta"

de EDUARDO PAES // prefeito do Rio sobre a sensação térmica de 50 graus na cidade.

Thais Libni

20/01/2022 - 05h00
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O empresário Flávio Augusto da Silva, controlador da escola de idiomas WiseUp, tem sido procurado por bancos de investimentos com mandato para a venda de SAFs (Sociedade Anônima de Futebol). 

Mais: ele é do ramo e tem bom trânsito entre investidores norte-americanos. Flávio fundou o Orlando City, que disputa a Major League Soccer, no Estados Unidos. No ano passado, vendeu o clube por US$ 400 milhões.

In – Jardim e varanda: cadeira de rattan natural

Out – Jardim e varanda: cadeira de rattan sintético

Adeus, Giovanna

A atriz Agatha Moreira, que completou 30 anos ontem se despediu da personagem Giovanna de Verdades Secretas2, mudando totalmente o visual. 

Ela deixou os cabelos curtos platinados adotando um visual careca, que rendeu muitos elogios entre eles “corajosa” e “camaleoa”. 

Em suas redes sociais refletiu: “Aos poucos me despeço. Me despeço do que um dia já fui. Me despeço das personagens que em mim habitaram. Me despeço dos vinte e tantos anos. Me despeço do que já não me cabe mais. E a partir de agora me preparo para uma nova década de aprendizados, conquistas e novos sonhos. Me sinto pronta e ansiosa para a chegada da Agatha 3.0”. 

E avisa que se for escalada para a continuação da trama, surgirá com um novo visual prometendo surpreender. 

Mais: ela disse que está curtindo as férias merecidas, mas há que garanta que ela e seu “namorido” Rodrigo Simas são o casal de mascarados Lampião e Maria Bonita na segunda temporada de The Masked Singer Brasil que estreia no domingo, 23.

“Herói nacional”

O ex-juiz Sérgio Moro segue tentando costurar sua “coalização judicialista”. Depois de se reunir num naufragado encontro com Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, vai se encontrar também com outro ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. 

Barbosa saiu da conversa vazando sua desconfiança em relação à candidatura de Moro, agora o presidenciável deve pisar num território nada hostil. 

Mello tem a maior simpatia pelo ex-titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em uma das suas últimas votações no STF, foi contra a suspeição de Moro nas condenações contra Lula e ainda chamou o ex-juiz de “herói nacional”. 

Mais: o Podemos abriu conversas que poderão resultar na migração de seu pré-candidato Sérgio Moro para o União Brasil, partido formado pela fusão do DEM com o PSL. 

As negociações estão sendo tocadas pela deputada Renata Abreu (SP) e integrantes do União Brasil admitem abertamente que sonham com o ingresso de Moro para encabeçar a chapa presidencial pela legenda recém-criada , que aguarda apenas o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ser formalizada (deve acontecer em fevereiro).

Um tapa na cara

A cantora Britney Spears, 40 anos, após deixar de ser tutelada pelo seu pai no final do ano passado, voltou a ser polêmica. Tem postado várias fotos em suas redes sociais, exibindo suas curvas e deixando os seguidores babando. 

Num último post faz um desabafo sobre o que deveria ter feito com sua mãe Lynne Spears e sua irmã Jamie Lynn, um texto grande que em certa parte diz: 

“As pessoas aparecem e como Jamie Lynn diz, eu estava com medo !! P.... sim!!! Minha mãe estava tomando analgésicos e mal conseguia manter uma conversa em casa porque ela e meu pai se separaram e ela estava mais bagunçada do que qualquer coisa !!!! Eu me lembro dela sentada no chão em uma conversa e ela nunca se levantou… e me desculpe Jamie Lynn, eu não fui forte o suficiente para fazer o que deveria ter sido feito… ter dado um tapa em você e mamãe bem na cara de vocês!!!”.

Sem chance

O governo do Amazonas tem feito pressão junto à Anvisa pela liberação da entrada de transatlânticos no Porto de Manaus, a partir de março. 

O período marca alta temporada de cruzeiros na região, a maior parte proveniente da Europa. Por enquanto, não há chance. 

Mais: a Conmebol vai avaliar se os jogos das Eliminatórias da Copa marcados para os dias 27 e 28 de janeiro serão disputadas com ou sem público (provavelmente, sem).

Carta ao povo

O marqueteiro Renato Pereira acha que a presença de Geraldo Alckmin (ex-PSDB) como vice na chapa do ex-presidente Lula (PT) equivaleria à Carta ao Povo Brasileiro assinada em 2002 pelo petista. 

O documento foi divulgado na campanha eleitoral com o objetivo de diminuir a resistência ao nome de Lula no mercado financeiro. 

O ex-presidente Lula acha que não é bem assim: hoje, ele não está tão preocupado com o bloco da Faria Lima.

Otimista

Como acontece nos anos eleitorais, em 2022 o Congresso deverá funcionar em ritmo normal até o final do primeiro semestre. 

Depois, todos os parlamentares começarão a cuidar da reeleição. No caso dos senadores que ainda terão pela frente mais quatro anos de mandato, os esforços serão voltados às vitórias de aliados. 

O calendário reduzido torna quase impossível a retomada da tramitação das reformas tributárias e administrativas. 

O próprio líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, admite: “Em ano eleitoral, os partidos se posicionam com seus interesses eleitorais. Essas reformas serão votadas no início do segundo mandato de Bolsonaro”.

CASSINOS

A Casa Civil está produzindo um novo parecer sobre a legalização dos cassinos no Brasil. O objetivo do governo é destravar um dos dois projetos sobre o tema que correm no Senado. No Senado, Ciro Nogueira sempre foi um entusiasta da liberação do jogo. 

Na contramão, o presidente Jair Bolsonaro tem prometido aos líderes evangélicos que, se no futuro a aprovação dos jogos seja votada no Congresso, ele vetará.

Problema nenhum

O ex-presidente Lula, voltou a falar sobre a possibilidade de ter o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como vice em sua chapa na disputa para o Planalto este ano. 

“Não terei nenhum problema se tiver que fazer chapa com Alckmin para ganhar as eleições e governar o país. Só não posso dizer que vou fazer, porque o Alckmin tem que definir para qual partido vai, o partido precisa definir se está disposto a fazer aliança com o PT”.

PALAVRA 

O bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte e reitor da PUC-MG, Dom Joaquim Mol Guimarães, fez uma postagem em rede social agradecendo cumprimentos por seu aniversário e recomendando “pequenos gestos de amor, pequenas atitudes de delicadeza, rastros de afeto, preces e a mudança urgente e definitiva do presidente e sua corja e daquela gente afeiçoada ao desamor, das casas legislativas”.

“Rebelde”

O PDT vai lançar a pré candidatura de Ciro Gomes à Presidência amanhã em Brasília. É uma tentativa de neutralizar os rumores de debandada de aliados para o bloco petista. 

Criticado por seu temperamento explosivo, Ciro aparecerá com nova roupagem, agora travestido de “rebelde”. É o resultado do trabalho do marqueteiro João Santana nos últimos meses.

Vacina recusada

Mais de 1.880 militares da FAB acompanham Bolsonaro quando o assunto é vacinação contra a covid-19. 

Até o fim do ano passado, 1.880 membros da Força optaram por assinar termo de responsabilidade por não se imunizarem. 

O efetivo maior da Aeronáutica preferiu se proteger. Dos 66.442 militares da ativa, 35.723 terminarem 2021 com duas doses da vacina, 25.618 com a primeira dose e 775 com dose única. A dose de reforço foi aplicada em 544 militares da FAB.

VAI FALTAR

Mais da metade dos laboratórios de medicina diagnóstica de São Paulo tem estoques de testes de covid-19 e influenza para menos de uma semana. Em 22,5% dos laboratórios, as reservas são suficientes para 15 a 21 dias. 

Os dados são do SindiHosp, sindicato dos hospitais privados de São Paulo, com 111 redes de medicina diagnóstica, que juntas têm 1,8 mil unidades, entre laboratórios de rua e instalados dentro de hospitais.

Mistura fina

  • NA semana passada, a explosão de casos de covid-19 na área da Presidência fez o ambulatório do Planalto entrar em colapso. Sem médico para tanta procura, servidores doentes chegaram a esperar até quatro horas por uma consulta. Até os testes de covid-19 foram racionados. Esta semana devido ainda à grande procura, o ambulatório ganhou um reforço médico.
  • BOLSONARO não renovará a indicação do ex-ministro Abraham Weintraub no Banco Mundial. Acredita-se ser esse o maior motivador das declarações polêmicas e críticas proferidas por ele ao avanço do Centrão no governo. Mais: Weintraub ganhava no Banco Mundial cerca de US$ 230 mil ou R$ 1.280 milhão por ano.
  • O DEPUTADO Hugo Leal (PSD-RJ) é o preferido do clã Bolsonaro, notadamente de Flávio Bolsonaro, para a vaga da Câmara no TCU, em substituição de Ana Arraes. Nos gabinetes do Tribunal a conversa é que a ministra Ana Arraes poderá antecipar sua aposentadoria, prevista para junho, para concorrer a uma vaga na Câmara Federal.
  • LULA tem buscado aproximação com ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Uma de suas principais pontes com a Corte é Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, vice-presidente e indicado em 2006, durante o governo petista. A possível revisão de pontos da reforma trabalhista, uma agenda das mais delicadas, passa obrigatoriamente pelo TST.
  • RODRIGO Pacheco está pensando em adiar o retorno das sessões presenciais no Senado, previsto para o início de fevereiro. O motivo é a disparada de casos de covid-19 por conta da variante ômicron. Desde o início da pandemia três senadores morreram da doença: José Maranhão, Aroldo de Oliveira e Major Olímpio.
  • A GEÓLOGA Ana Carolina Argolo Nascimento de Castro está cotada para assumir uma Secretaria do Ministério de Minas e Energia. Atualmente, ela dirige o Departamento do Desenvolvimento Sustentável na Mineração, vinculado à Pasta. Seu padrinho no governo é forte: Ciro Nogueira. Ana Carolina, por sinal é casada com Jonathas Castro, número 2 de Nogueira na Casa Civil.
  • A ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) e a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) estudam entrar na Justiça contra a nova lei de propaganda partidária. Bolsonaro vetou a compensação fiscal para as empresas de mídia pela exibição obrigatória dos programas fora do período eleitoral. Muitos acham que a vendeta era mais do que esperada.
  • CERCA de metade dos ministros do governo Bolsonaro estão fora de suas posições – em férias. Em seus lugares, ministros interinos respondem pelas Pastas.

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