"Espero que Alckmin esteja junto, sendo vice ou não, porque me parece que ele já se definiu como oposição"

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Está na internet post que reproduz entrevista de José Dirceu onde ele antecipa que “caso ganhe as eleições, o PT voltará a investir em Cuba”, onde já construiu um porto que ainda não foi pago.

Mais: o ex-ministro-Chefe da Casa Civil permaneceu no exílio, na época da ditadura militar (1971-79), em Cuba por muito tempo, onde aprendeu a cartilha de guerrilha e manejamento de armas.

“Espero que Alckmin esteja junto, sendo vice ou não, porque me parece que ele já se definiu como oposição não só a Bolsonaro como ao “dorismo” aqui em São Paulo”, do ex-presidente LULA // sobre o cenário das eleições.

In – Suco de morango com água de coco

Out – Suco de manga com laranja

Me entregar como artista

A cantora Luísa Sonza, 23 anos, está fazendo muito sucesso. Principalmente depois do lançamento da música Anaconda que já conta com 14 milhões de visualizações no YouTube e ocupa a 24ª posição na parada brasileira do Spotify.

Num ensaio feito especialmente para o site Glamurama garante que usa a moda como uma ferramenta para sua carreira.

“Uso a moda na minha carreira como um dos principais pilares para construir minha identidade como artista”. E falou sobre seu último álbum Doce 22.

“Quando fiz o ‘Doce 22’, evitei pensar muito sobre à proporção que ele tomaria justamente para não perder o propósito do álbum, perder o que eu queria entregar como artista.

Acredito que se pensasse muito sobre o retorno que queria ter e sobre números, eu teria feito muitas coisas diferentes. Só foquei na minha entrega como artista, no intuito de entregar o melhor que podia, sendo a versão mais sincera e incrível que eu podia ser naquele momento”.

Uma pedra no caminho

Paulo Skaf, ex-presidente da Fiesp, tem dito que considera sua candidatura ao Senado como a última grande chance que terá na política.

Ele planeja grudar em Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro para o governo paulista. Só que agora surgiu uma pedra no caminho: o presidente convidou e a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) já quase aceitando sair candidata ao Senado em São Paulo, no bloco de Tarcísio de Freitas, que está gostando dessa possibilidade.

“Me lançaram candidata. E você sabe que estou gostando da ideia?”. O posto também chegou a ser objetivo do ex-ministro Ricardo Salles, que agora quer concorrer a deputado federal.

Até o convite de Bolsonaro, a ministra Damares Alves sonhava em ser vice na chapa do presidente à reeleição. A vaga teria de ser negociada com dirigentes do Centrão ou militares. Antes de se decidir, Damares precisa escolher um partido político para se filiar.

Ela saiu do PP de Ciro Nogueira e tem até abril para ingressar numa nova legenda. O PTB e o Republicanos são suas preferências. A primeira-dama Michelle Bolsonaro apoia Damares que postou suposta pesquisa onde a ministra apareceria em primeiro lugar numa corrida ao Senado pelo Amapá.

Sem filtro

A apresentadora do Jogo Aberto, na Band Renata Fan, curtiu alguns dias de férias junto o namorado o piloto da Stock Car Átila Abreu, fora do Brasil e compartilhou algumas fotos de biquíni exibindo suas curvas e sem filtro.

E ainda garante que em 2021 fez exercícios e priorizou a saúde ficando orgulhosa do resultado. “Quem diria que aos 44 anos me encontraria e me atreveria a postar fotos de biquíni sem filtro?!

Amo filtros, especialmente os que corrigem manchas, cores e acnes! E vou usar sempre que quiser e curte quem quiser! Não são fotos ousadas, mas me sinto bem nelas. Na metade final de 2021 malhei, priorizei minha saúde e passei a me aceitar com o que tenho e sou”.

Verde

O governo de Minas Gerais vem mantendo tratativa com a Alemanha e a Noruega para aportes em projetos de sustentabilidade no estado. São exatamente os dois países que suspenderam os repasses para o Fundo da Amazônia por conta do desmatamento na região.

Recentemente, Minas Gerais recebeu três milhões de euros da União Europeia para projetos de desenvolvimento sustentável.

A favor

Quem não conhece o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP) pode até pensar que sempre tratou Lula como inimigo e agora assumiu parte da campanha de Bolsonaro contra o petista.

Um dos líderes principais do Centrão, contudo, sempre foi a favor de governos. Hoje, é apenas uma questão de adaptação que ele mesmo confessa a outros líderes que compartilham de sua posição.

Apoio

Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, que recusou apoiar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro ao Planalto, está revelando qual é sua preferência para a corrida à Presidência.

Barbosa gosta do perfil de Ciro Gomes e até achou criativa a campanha “Ciro, a rebeldia da esperança” recém-lançada (obra de João Santana).

Ainda Ciro: como nas pesquisas os índices de Moro estão em terceiro lugar, depois de Lula e Bolsonaro e à frente do candidato do PDT, o novo “rebelde” está sendo chamado de “quarta via”.

DOBRO

Desde 2015, a conta de luz dos brasileiros subiu mais do que o dobro da inflação. Dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia apontam que a tarifa residencial acumula alta de 114% - ante 48% da inflação no mesmo período.

Os últimos anos têm sido marcados pela criação de novos encargos e custos diretamente repassados para os consumidores.

Rebatendo

O pré-candidato ao governo e ex-juiz Sérgio Moro rebateu a declaração de Lula, em entrevista onde o ex-presidente disse que teve a sorte do brasileiro está ao lado dele no desmonte da farsa que o Moro “supostamente” teria montado e o xingou de canalha.

Em seu Twitter o ex-ministro da Justiça diz: “Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro pra financiar ditaduras.

E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende pois não tem como explicar a corrupção no seu Governo”.

NEGATIVO

Ainda Moro: também no Twitter ele compartilhou o teste negativo para covid. Na sexta-feira passada (14) ele havia testado positivo para o coronavírus. “Testei negativo para Covid, então o vírus foi superado sem maiores problemas graças às vacinas.

Seguirei por cautela no protocolo de isolamento e retomo os compromissos presenciais na segunda-feira com o Flow Podcast.

Outro cargo

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) avisou que não tentará sua reeleição para a Câmara dos Deputados e vai tentar uma vaga como deputado estadual por São Paulo ficando perto de sua família principalmente de sua filha de dois anos que quer ver crescer.

“Sempre soube que existiam acordos espúrios em Brasília. Mas não nesse grau e nesse conluio criminoso entre Bolsonaro e aquela gangue que montou. Ele usou inclusive as instituições e aparelhou ministérios, COAF, Polícia Federal e Ministério Público. Não fiquei surpreso e nem sou ingênuo. Só fiquei de saco cheio”.

Dezenas por dia

Em 2022, há uma consultora entre as big four que prevê um mega recorde de fusões e aquisições da ordem de mais de 2,5 mil operações – em 2021 foram 1.504 casos de M&A (sigla em inglês que significa transação financeira para compra, venda ou fusão de empresas).

O país está de graça com risco do câmbio bater o pico de R$ 6,00 o dólar. Fora isso, a ômicron facilita as transações porque enfraquece setores e empresas. As startups são empresas que nascem para serem vendidas ou objeto de fusão – nascem dezenas por dia.

IMPLANTE

Quem – mesmo se for muito íntimo – se atrever a sugerir ao ex-presidente Lula um implante para cobrir área onde os cabelos desapareceram, logo à frente, corre o risco de ser xingado.

Lula já pensou nisso, mas médicos desaconselharam porque a área (parte de trás da cabeça) onde se coleta os cabelos a serem transplantados tem poucos cabelos. A única que pode chamá-lo de “meu carequinha” é Janja, sua namorada.

Mistura fina

O EX-presidente Lula tentou marcar, no final do ano, um encontro com o também ex-presidente Michel Temer que não quis nem ouvir essa conversa. Temer não esquece as investidas do petista contra ele no passado, inclusive nos tempos em que estava preso no Paraná. Quer distância dele.

A CANDIDATURA de Max Machado de Moura à Câmara é mais uma peça na estratégia do presidente de montar uma bancada a sua imagem e semelhança. Ex-oficial do Bope, Moura é assessor especial de Bolsonaro e muito leal ao Chefe do Governo. Em maio do ano passado, declarou estar pronto para “ir à guerra com Bolsonaro”, em referência ao STF.

OS governos de Pernambuco e Amazonas também deverão entrar na Justiça para barrar o aumento de 50% no preço do gás fixado pela Petrobras.

Quatro estados – Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Sergipe já conseguiram liminares para derrubar o reajuste. A correção teria um impacto de até 30% nas tarifas cobradas ao consumidor.

O CORONEL da reserva Ricardo Célio Chagas Bezerra está cotado para assumir um cargo no Ministério do Desenvolvimento Regional. Filiado ao PSL (leia-se União Brasil), Bezerra protagonizou um episódio surpreendente em setembro de 2019.

Dono de uma fazenda de exploração de madeira em Altamira (PA), foi nomeado para superintendência do Ibama no Ceará e permaneceu no cargo por 24 horas.

NO evento de lançamento oficial da candidatura de Ciro Gomes, hoje, o candidato derrotado a presidente em 2018 (teve 1% ao fim do primeiro turno), Cabo Daciolo assinará a ficha de filiação do PDT.

Carlos Lupi, presidente do partido, acha que ele pode ser uma “carta na manga” para eventual postulação ao Senado pelo Rio de Janeiro. Lupi, a propósito, que comanda a legenda há 18 anos, ganhará novo mandato de quatro anos.

NA viagem de Bolsonaro a Moscou está na pauta a compra de um sistema de misseis antiaéreos, o Pantsir-S1 e há a expectativa de que os russos aceitem compartilhar sistemas de combate a drones e contra ataques cibernéticos na área de infraestrutura.

O BUTANTAN poderia criar sua própria trading. O Instituto negocia com o governo do Paraguai a venda de um novo lote de Coronavac. O país vizinho já comprou 500 mil doses da vacina, que serão prioritariamente destinadas à imunização de crianças de 5 a 11 anos.

O EX-presidente da CBF Marco Polo Del Nero trabalha nos bastidores para realização da assembleia geral da entidade ainda neste mês. Quer conseguir o afastamento definitivo do presidente licenciado, Rogério Caboclo, desafeto de Del Nero.