"Parem de defender traficantes. Defendam as vítimas"

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Lula defende traficantes no país que os fuzila

Em seu melhor estilo ‘sem noção’, Lula fez declaração condescendente com traficantes de drogas, considerando-os “vítimas dos usuários”, durante coletiva na Indonésia, país que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. A lei local prevê pena de morte por fuzilamento para tráfico, produção, importação ou exportação de drogas. Com base nessa legislação, dois brasileiros já foram condenados e executados, e um terceiro enfrenta atualmente o risco de pena capital.

Tolerância zero

Naquele país, desrespeitado pelas declarações do presidente brasileiro, “tolerância zero” contra drogas é aplicável a indonésios e estrangeiros.

Primeiro brasileiro

Marco Archer Cardoso Moreira, preso no aeroporto de Jacarta com 13,4kg de cocaína em asa-delta, foi fuzilado em 18 de janeiro de 2015.

Outro fuzilamento

Rodrigo Muxfeldt Gularte, preso com 6kg de cocaína em pranchas de surfe, teve pedidos de clemência negados e foi fuzilado em abril de 2015.

Caso por concluir

Preso em 13 de julho no aeroporto de Bali com 3kg de cocaína, Yuri Bezerra da Costa, do DF, está sujeito a fuzilamento ou prisão perpétua.

Governo Lula já torrou R$77 milhões com cartões

Em apenas nove meses, a conta dos cartões de pagamento do governo Lula (PT), os “cartões corporativos”, já passou de R$77,2 milhões. Dados do Portal da Transparência apontam que apenas os onze cartões da Presidência da República torraram mais de R$4,8 milhões este ano. Já os 924 cartões corporativos registrados no Ministério do Planejamento, por exemplo, gastaram cerca de R$7 milhões no mesmo período.

Uma de muitas

Uma conta de R$24,5 mil foi paga mês passado com um dos cartões do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. Sem detalhes.

Luz nos outros

Os detalhes de todas as despesas dos cartões da Presidência de Lula são protegidos por sigilo. Detalhes só para outros órgãos.

Só um exemplo

Funcionário de agência do IBGE em Tefé (AM), Tassio Souza realizou 272 saques de até R$1.000 entre janeiro e setembro. Total: R$263.860.

Matemágica

Segundo pesquisa Atlas Intel/Bloomberg, Lula (PT) cresceu quase dez pontos desde fevereiro, enquanto todos os outros candidatos somados, incluindo Tarcísio de Freitas (Rep), perderam cerca de 14 pontos. Brancos e nulos passaram de 4% para 7% no mesmo período.

Previsão e dinheiro

Apostas na Polymarket sobre possível conflito armado entre EUA e Venezuela e a queda Nicolás Maduro já somam mais de US$10 (R$ 54) milhões. Chances da deposição do ditador subiram a 23% em dois dias.

Filme queimado

Pesquisa AtlasIntel mostrou o arraso na reputação de Hugo Motta (Rep-PB) depois que se alinhou a Lula. É o político com pior avaliação do levantamento, 83% reprovam o presidente da Câmara.

Palavra do presidente

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) prevê que, em breve, a facção criminosa PCC “vira ONG” nos olhos do governo, após o presidente da República afirmar que “traficantes são vítimas dos usuários”.

Resumo da ópera

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à acusação de Gleisi Hoffmann que ele defende intervenção armada dos EUA no Brasil: “A mentira é a marca de Lula e está no DNA dos petralhas”, resumiu.

Deu ruim

Já está em vigor a nova lei portuguesa que acabou cancelando todos os agendamentos de pedido de visto de procura de trabalho. Esta é a principal modalidade usada por brasileiros que planejam emigrar.

Agenda

Batido o martelo não está, mas deve ser neste domingo (26) o encontro presencial entre Lula e Donald Trump, na Malásia. E o petista desandou a criticar o dólar e a política americana nos últimos dias.

Devo, não nego

O Centro-Oeste fechou agosto com 624.365 empresas inadimplentes. Em números absolutos, Goiás liderou com 258.726. O menor número foi em Mato Grosso do Sul, 111.215. Os dados são da Serasa Experian.

Pensando bem...

...pobre estelionatário eleitoral, vítima dos eleitores.

PODER SEM PUDOR

Obra precipitada

Quando foi eleito prefeito de Piraí (RJ) pela primeira vez, nos anos 90, Luiz Fernando Pezão derrubou um bambuzal numa favela para abrir uma escadaria. No dia seguinte, acordou às 6h com uma multidão à sua porta. “É hoje que vou morrer... o que eu fiz?”, comentou com a mulher. Um rapaz, porta-voz do grupo, disse desesperado: “Pezão, você destruiu o nosso banheiro!”. Foi então que o prefeito descobriu que, antes da escadaria, precisava levar água e sobretudo esgoto para as casas.