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Opinião

Cláudio Humberto

"Judiciário deve se aproximar do sentimento do povo"

Ministro Luiz Fux, do STF, defende que a independência do juiz deve ser a favor do povo

Cláudio Humberto

26/10/2025 - 07h00
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Efeito Tarcísio’ enterra fusão MDB-Republicanos

Ao menos no MDB, é tido como certo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai mesmo disputar a reeleição em 2026. Para emedebistas, com Tarcísio fora da disputa pelo Planalto, o Republicanos perde o principal ativo que atraía o partido para uma possível federação partidária. Se largar o osso agora, o MDB tem mais a perder do que a ganhar. A conversa entre os partidos começou no início do ano para enfrentar a mega federação União Progressistas.

 

Bloco Porcina

Se fechasse a federação, o grupo MDB-Republicanos teria hoje uma robusta bancada com 16 senadores e 87 deputados federais.

 

Direita, volver!

Com Tarcísio, a federação daria “guinada conservadora” e contaria até com apoio de Jair Bolsonaro. Há grande resistência no MDB do Senado.

 

Nó de marinheiro

Estados como Pernambuco, Piauí, Paraíba e Bahia são alguns com negociações travadas; sem acordo entre MDB e Republicanos.

 

Boquinhas garantidas

Como o tema esfriou, no MDB nem mesmo se cogita a possibilidade de entrega dos três ministérios que o partido ocupa na Esplanada de Lula.

 

Deputados torram R$185 milhões com o ‘cotão’

Sem piedade do pagador de impostos que bancam a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, chamada de “cotão”, deputados impuseram aos brasileiros a amarga fatura de R$184.997.259,38; até agora. A verba banca mordomias como jatinhos, lanchas, belos carrões, combustíveis, segurança privada e diversas outras despesas menores. Este mês, com números ainda em atualização, o custo das benesses supera os R$2,6 milhões. O pico foi em julho, mais de R$22,5 milhões.

 

Gastam mesmo

Em janeiro, que é um parto para achar uma alma viva na Câmara, já que está todo mundo em recesso, o custo do cotão foi de R$17,7 milhões.

 

Topo da gastança

Quem impôs a maior fatura ao pagador de impostos foi Helena Lima (MDB-RR), torrou R$485,4 mil. Só com propaganda foram R$256,6 mil.

 

Prata cara

Roraima tem outro representante no pódio da gastança. O deputado Gabriel Mota (Republicanos) é o segundo colocado, torrou R$482,9 mil.

 

Alma do negócio

Ao todo, este ano, deputados federais destinaram a maior parte dos gastos do “cotão parlamentar” com a propaganda dos próprios mandatos: R$72,6 milhões, 39,3% do total de quase R$185 milhões (até agora).

 

Curioso

Lula levou para a Ásia Mauro Vieira (Itamaraty), Carlos Fávaro (Agr.), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Gabriel Galípolo (Banco Central). Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, “integra a comitiva a partir da Malásia”, diz o Planalto.

 

Até isso

Segundo as pesquisas divulgadas desde a condenação de Bolsonaro no STF, elaboradas por quatro institutos diferentes, Lula venceria de acordo com dois institutos e Bolsonaro venceria segundo os outros dois.

 

Anote para cobrar

Deputado e ex-ministro de Lula, Orlando Silva (PCdoB-SP) avalia que aumentou a chance do petista “levar no primeiro turno” a eleição de 2026, após pesquisa positiva. Não mencionou o estado onde se elege.

 

Michelle senadora

Nas visitas que tem tido com aliados, Jair Bolsonaro tem sinalizado que eventual participação da ex-primeira-dama Michelle na eleição do ano que vem deve ser para disputar vaga no Senado, pelo Distrito Federal.

 

Pouco a mais

Foi aprovado no Senado e o projeto relatado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que aumenta o tempo de internação de adolescente autores de atos infracionais, de três para cinco anos. O texto, agora, está na Câmara.

 

Em alta

Aeroportos do Nordeste estão bombando e seis já bateram recorde de movimentação na última década: Recife (PE), Maceió (AL), Porto Seguro (BA), São Luís (MA), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE).

 

Memória rápida

O Planalto comemorou pesquisa Atlas Intel que prevê vitória de Lula oito pontos à frente de Bolsonaro no 2º turno, em 2026. Mas foi lembrado que o mesmo instituto previu vitória por sete pontos na última pesquisa do 2º turno, em 2022. No final, foi 1,8 ponto contra Bolsonaro em crise.

 

Pensando bem...

...é mais fácil xingar o adversário de longe.

 

PODER SEM PUDOR

Orgulhosos carecas

Duas carecas ilustres se encontraram em uma solenidade no Supremo Tribunal Federal, em 1983. O então governador catarinense Esperidião Amin abraçou o ex-governador mineiro e banqueiro Magalhães Pinto, que tentou explicar a excitação dos fotógrafos que registravam o encontro: “Não se incomode, governador. Afinal, nunca vi careca pedindo esmolas...”. Amin retrucou: “Nem nunca vimos um japonês careca...”.

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Aposentadoria do Médico: Quem cuida de vidas também precisa cuidar do próprio futuro

Por Juliane Penteado Santana Advogada previdenciarista há mais de 25 anos e professora de Direito Previdenciário

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