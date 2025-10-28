"Como sempre, Luiz mentiu!"

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Contas de luz dos palácios de Lula: R$29,8 milhões

Desde que Lula (PT) assumiu a presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam e, em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro. De janeiro de 2023 até este mês de outubro, as contas de energia somaram R$29.864.513,78. Nos 48 meses, entre 2019 e 2022, o valor foi de R$33.159.002,56. A conta inclui os palácios do Planalto, da Alvorada e a Granja do Torto, residência oficial alternativa.

Gasto milionário

O Alvorada, palácio onde Lula mora, consumiu este ano R$1,3 milhão em contas de energia. Só a fatura de outubro beirou os R$149 mil.

Na brisa

Para manter temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou outra fortuna ao pagador de impostos: R$964 mil somente este ano.

Gasto atoa

A Granja do Torto, palacete campestre que Lula dá as caras vez ou outra, consumiu R$317,9 mil em energia nos últimos dez meses.

No detalhe

O gasto está assim, ano a ano: R$9,1 milhões em 2025 (até outubro); R$11,2 milhões em 2024; e R$9,3 milhões em 2023.

Até de graça estatal Correios sairia muito cara

O insolvente Correios não consegue banco disposto a emprestar-lhe os R$20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco de calote é do tamanho do rombo. A saída pode ser ainda pior: o governo Lula (PT) obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro. Ainda que conseguissem vende-la pelo valor de mercado, isso mal seria suficiente para o pagamento de menos de um terço das dívidas.

Proteção removida

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais do governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse. E tudo desandou.

Ataque implacável

Lula pediu e o STF suspendeu a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para os Correios, designou seu churrasqueiro.

R$1,1 bilhão ao mês

Além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$13,3 bilhões/ano.

Lula rejeitado

Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado ontem (27), mostra a dificuldade de Lula (PT) entre os eleitores evangélicos. Nesse recorte, Lula soma 28,3% dos votos e Jair Bolsonaro (PL), 46,4%.

Rejeição inalterada

No quesito rejeição, cresceu apenas 0,4 ponto percentual os eleitores que dizem jamais votariam no ex-presidente Bolsonaro, comparando pesquisa idêntica em agosto. De lá para cá, Lula melhorou apenas 1,4 ponto no mesmo período. Com a margem de erro, noves fora, nada.

Virou agência

Irritou o deputado Bibo Nunes (PL-RS) Lula no “modo campanha”, viajando por aí às custas do pagador de impostos. “O Palácio do Planalto virou agência de viagens”, diz o parlamentar.

Cresceu

O PSDB reforçou sua anêmica bancada na Câmara e conseguiu a filiação de mais um deputado federal. Luciano Vieira (RJ) deixa o Republicanos e passa a integrar o ninho tucano.

Caso resolvido

As candidaturas do PL para o Senado por Santa Catarina já estão definidas. Quem confirmou isso foi o vereador Carlos Bolsonaro (RJ). Além dele próprio, deputada Caroline de Toni também vai disputar.

Os próximos

Após vitória marcante do partido de Javier Milei na Argentina, Martin De Luca, advogado da Rumble, prevê “ventos da liberdade” no Chile (que escolhe novo presidente em novembro) e no Peru (em abril de 2026).

14 meses críticos

Na América Latina, após a direita dominar eleições no Equador, Bolívia e Argentina, ainda serão realizadas disputas eleitorais majoritárias até o fim de 2026 no Chile, Honduras, Costa Rica, Peru, Colômbia e... Brasil.

Grande nada

Influenciador e amigo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Paulo Figueiredo concluiu que a reunião entre Lula e Trump é “um grande nada” e fez um balanço: “reuniões para marcar novas reuniões”.

Pensando bem...

...falta menos de um ano para a “bet” que importa.

PODER SEM PUDOR

O papagaio de Fruet

O saudoso deputado Maurício Fruet (PR) adorava pregar peças em colegas. Certa vez, logo após ganhar um papagaio de um eleitor, deu-se ao trabalho de instruir um assessor a se esconder sob a mesa enquanto receberia um deputado em seguida. “Ele fala?”. interessou-se o visitante. “Claro!”, garantiu Fruet, “só precisa ficar um pouco longe dele...” Fizeram duas ou três perguntas e o papagaio, claro, “respondia” na voz alterada do assessor escondido. O amigo foi embora, impressionado. E logo retornou, trazendo outros dois deputados para ouvir o “fenômeno”. Já sem o assessor sob a mesa, Fruet botou os três para correr: “É uma ave delicada! Com essa multidão dentro da sala ela fica nervosa e pode até morrer. Saiam já daqui!”