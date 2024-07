Amor que não fala, só olha

Giba Um

tem época que você está na qualidade do Corinthians", de Lula, sobre a cena nacional

Último reduto bolsonarista e, de quebra, olavista da gestão federal vai desaparecer. Lula quer promover uma “higienização” no Conselho Nacional de Educação, colegiado que cuida de estabelecer diretrizes ou cassar funcionamento de escolas e universidades.

Mais: Abraham Weintraub e Milton Ribeiro viram figura de almanaque e Lula gostaria de manter Luiz Curi presidente do CNE e ex-número 1 do Inep. Mas, ele está completando o seu segundo mandato, o que impede sua recondução.

Concretizando a carreira

A cantora e atriz Emanuelle Araújo, 47 anos, sempre quis seguir uma carreira artística, poderia ter desistido ao engravidar aos 17 anos. Um ano depois passou em Biologia na Universidade Federal da Bahia, mas largou o curso e mudou para artes cênicas no mesmo local. Tornou-se conhecida ao ingressar na Banda Eva, depois da saída de Ivete Sangalo onde permaneceu por 4 anos. Seguindo carreira solo e depois de muitos personagens Emanuelle se prepara para lançar seu segundo álbum, que é dedicado aos ritmos da Bahia, seu estado natal. Sua primeira música Vá na paz do senhor chegou as plataformas na sexta-feira (28). “É um período da minha vida de maturidade, de reverenciar minha origem, minha ancestralidade mesmo. Estou reverenciando os ritmos afro-baianos, o samba reggae raiz, o afoxé, levando essa cultura que me acompanha e escutando novos compositores como Gil Vicente Tavares, Leo Reis, que fez Vá na Paz do Senhor”. Todas as músicas são inéditas e muitas de compositores contemporâneos baianos, serão lançadas até o Carnaval de 2025, quando Emanuelle poderá voltar aos trios elétricos. Detalhe: ela se define como uma cantora da folia.

Governo terá alto comando

Estavam reunidos na semana passada dispostos a evitar o pior entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Miriam Belchior (substituta temporária de Rui Costa) e Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central. Sinaliza que Lula cedeu aos apelos de recuar no comportamento “L’Etat c’est moi” (é a famosa frase de Luís XIV, da França, em 1655, diante do parlamento de Paris). A ausência da ministra Simone Tebet o (Planejamento), do vice-presidente Geraldo Alckmin, e de Rui Costa (Casa Civil) teriam sido circunstanciais. Todos fazem parte desse alto comando. Doravante, são eles que discutirão as decisões do Conselho Monetário Nacional. A presença de Galípolo sacramenta seu nome como futuro presidente do BC e permite antever que as decisões da autoridade monetária serão fortalecidas com o consenso dos ministros-chave do governo e do presidente – se Lula não voltar atrás.

11.240 menções

Levantamento em 2.040 veículos de imprensa produzido pela Knewin, maior empresa de monitoramento de dados da América Latina, desde o início de seu mandato até agora os ataques de Lula a reputação de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, gerou 11.240 menções. Se a estratégia pode ser olhada como uma revisão de comportamento, buscando liquidar com a desconfiança do mercado, elas também responderiam a um componente de ordem psicológica.

Com cara e coragem

O ator e modelo Reynaldo Gianecchini, já provou que tem talento, vencendo o tabu de que modelo não sabe atuar. Atualmente em cartaz como drag queen no musical Priscilla, Rainha do Deserto, chamou a atenção na semana passada ao posar para capa da revista WOW, onde aparece completamente despido, mostrando o truque que as drags fazem para esconder o órgão sexual masculino, expondo a fita usada pelos drags que chamam de "aquendar". Muita gente achou que foi um exagero; outros aplaudiram a coragem de Gianecchini. Os cliques foram feitos com botas de cano alto, brinco e maquiagem e com uma saia cheia de plumas.

In – Bolo de fubá cremoso

Out – Bolo de fubá comum

R$ 61 bilhões a mais

No mesmo dia em que o presidente Lula desdenhava da necessidade de cortar gastos, insistindo no confisco bancário o Tesouro Nacional divulgava um resultado surrealista: somente em maio, sua gestão torrou R$ 61 bilhões a mais do que arrecadou. Os analistas dizem que “em país sério, isso derruba o governo”. Mais: o novo pedido de impeachment contra Lula aponta responsabilidade fiscal do presidente por maquiar dados da Previdência e sumir com R$ 12 bilhões em despesas previdenciárias.

Bicentenário da fé

A embaixada do Brasil junto a Santa Sé já se movimenta para celebrar o bicentenário das relações diplomáticas com o Vaticano, em 2026, O Brasil foi o quarto país a estabelecer laços com a Santa Sé, logo após a França, Espanha e Portugal. As atividades irão desde exposições de obras de arte – como esculturas de Aleijadinho - à inclusão de músicas de compositores sacros nas missas. Mais: especial seria o projeto inédito. Organizar e digitalizar documentos históricos para disponibilizá-los ao público especialmente escolas.

PÉROLA

“Um partido é como um time de futebol, tem uma época que você está na qualidade de Real Madrid, tem época que você está na qualidade do Corinthians”,

de Lula, sobre a cena nacional.

RECURSOS DO FAT

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, tem pregado dentro do governo o fim da transferência do FAT para cobrir o rombo do INSS. Conta como principal aliado, o ministro Luiz Marinho (Trabalho), mais é pouco para enfrentar Fernando Haddad e Simone Tebet. A dupla já deu sinal verde para que o expediente seja repetido em 2025, ano em que se prevê um repasse de R$ 21 bilhões para pagamento de pensões e aposentadorias. A transferência vai custar à agência de fomento R$ 4 milhões. A subtração se dará a parcela de 28% do PIS/ Pasep destinada ao BNDES.

Terras na Amazônia

Abrir uma nova frente de embate com o Congresso e o agronegócio está provocando fissuras no governo. O dilema se refere a lei que flexibilizou as regras para a concessão de títulos fundiários na Amazônia. A política comandada por Rui Costa e Alexandre Padilha trata com pragmatismo o revés sofrido pelo Planalto. Acham que o governo deve engolir a seco pelos parlamentares de todos os dez votos de Lula à nova legislação. Marina Silva que a imediata judicialização do caso.

FALAR PELOS COTOVELOS

Na comemoração dos 30 anos do plano real, um dos fatores salientado foi a unanimidade de FHC e os homens de decisão do governo nas tomadas dos anúncios das principais medidas. Com visita ao ex-presidente, também foi tirar uma casquinha do plano real. Ele também era contra FHC e o plano. Lula cria ambiente de governo versus governo. À dúvida é se ele resolver assumir costumada estratégia, num comício de praça do interior, voltando a falar pelos cotovelos figuras contra decisões do alto comando.

Boas-vindas

Nunca uma emissora de TV fez tanta festa de boas-vindas a uma artista que acabara de ser contratada como a Globo em relação a Eliana, apenas três dias da assinatura de saída do SBT. Curtos vídeos da apresentadora estão sendo inseridos na grade da Globo nos intervalos da programação. Alguns colegas, sob suspeita, consideram um exagero. Ela deverá ganhar um programa só seu nos sábados à tarde e a Globo dará força total para o sucesso de Eliana (roupas, cenários, efeitos, produção e até convidados deverão surpreender).

MAIS SEGUIDORES

O ator Stepan Nercessian gravou um vídeo pedindo ajuda para novos trabalhos de dramaturgia e foi às redes sociais atrás de mais seguidores (tem 109 mil). Segundo Stepan, o tamanho de seu perfil na internet é motivo no qual será chamado ou não para novos projetos. “Se não tiver bastante seguidores ninguém me contrata, hoje é assim”. Atualmente, ele faz o papel de empresário de Elvis Presley no musical O Rei do Rock. Alice Braga também resmunga sobre a influência do tamanho de seguidores nas contratações. “Vamos empregar atores incríveis que são desconhecidos?”.

MISTURA FINA

O GOVERNO federal reduziu em quase 32% os gastos do Ministério da Saúde com a vigilância epidemiológica, exatamente quando a epidemia da dengue batia recordes de casos e mortes. A informação sobre a pasta ocupada por Nísia Trindade, que vem sendo chamada de “Ministério da Doença”, é do Siga Brasil, ferramenta do Senado que monitora o cumprimento do Orçamento. Até maio de 2023 a saúde gastou nessa área R$ 9,1 bilhões. Neste ano investimento despencou para R$ 6,2 bilhões.

NO primeiro ano de Lula, o governo registrou a queda de investimento na área, foram R$ 14,6 bilhões em 2003 contra R$ 17,1 bilhão em 2022. Na outra ponta, casos de dengue quebraram recorde histórico. A última atualização do Ministério da saúde somou 6.136.680 casos só neste ano. Além dos milhões de casos, há registro de 4.170 mortes pela doença. Os oposicionistas apelidaram Lula de “presidengue”.

PARLAMENTARES não estão interessados nas votações do orçamento de 2025. Depois da folga de São João, deputados e senadores só tem agenda até 17 de julho, início do recesso e em agosto é o início oficial das eleições municipais. Quando todo mundo voltar, em novembro, é no orçamento que vão focar. O retorno ao trabalho é em 29 de outubro, e último dia útil de 2024 é 19 de dezembro.

A CÂMERA Legislativa de São Paulo suspendeu o seminário “Situação da Palestina e o PT”, que seria realizado pelo diretório local do Partido dos Trabalhadores. Motivo: “preocupações expressas pelo consulado geral de Israel em São Paulo”. Além do seminário o diretório do partido do presidente Lula em São Paulo planejava lançar um chamado Núcleo Palestina que se dedicaria a intensificar as atividades de apoio aos interesses palestinos no estado – e ficou só na intenção.