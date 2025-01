"Em vez da laranja, outra fruta"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Gabinetes de senadores custam quase R$40 milhões

Com uma infinidade de mordomias bancadas pelo pagador de impostos, os 81 gabinetes dos senadores custaram R$39,6 milhões em 2024. Suas excelências não bancam quase nada, nós pagamos tudo: aluguel de escritório político no Estado, salários de marajá, papelada, hospedagem, combustível, passagem aérea, segurança privada e até a propaganda deles. Os gabinetes mais caros foram de Laércio Oliveira (PP-SE), que torrou R$809 mil em um ano, e Nelsinho Trad (PSD-MS), R$803,2 mil.

Cotão milionário

A maior parte dos gastos está no inacreditável “cotão” em que qualquer despesa é ressarcida: R$29,1 milhões. Sem contar diárias e correios.

Gastam sem dó

Os reis do “cotão” são Láercio Oliveira, R$555,9 mil; Rogério Carvalho (PT-SE), 554,5 mil, e Randolfe Rodrigues (PT-AP), R$550 mil.

Raros exemplos

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) nada gastou no gabinete. Drª Eudócia Caldas (PL-AL), suplente que assumiu em dezembro, também não.

Custo governo

O gabinete do petista gastador Jaques Wagner (BA), líder de Lula no Senado, custou R$643,2 mil, mais R$433,3 mil de despesas ressarcidas.

Indignação geral faz ANS recuar nas mamografias

A “agência reguladora” ANS não suportou a reação indignada de médicos e de mulheres e recuou da decisão, que sinalizava iminente, de excluir a faixa etária dos 40 aos 50 anos dos exames de mamografia cobertos pelos planos de saúde . Só faltou a ANS acusar de “fake news” entidades e profissionais de saúde que reagiram até com incredulidade à pretensão dos planos de saúde prestes a ser acolhida pela agência, como é recorrente. Foi a mobilização de todos que “abortou” a operação.

Ciência advertiu

“ANS quer aumentar idade mínima para a realização de mamografia nos planos de saúde”, disse o site da Sociedade Brasileira de Mastologia.

Medida estúpida

Especialistas se posicionaram contra a ameaça porque a faixa etária a sofrer restrições responde por até 40% dos casos de câncer de mama.

Sem diferenças

Janice Lamas, de Brasília, que há 40 anos se dedica a tratar e pesquisar câncer de mama, diz que a detecção ocorre antes e depois dos 50 anos.

Jogo jogado

O ministro Luis Roberto Barroso voltou a atacar o noticiário negativo sobre o STF, que preside, criticando os que exercem o ofício de informar e opinar. Como os jornalistas que criticam a politização da Justiça e magistrados que deveriam se manifestar apenas nos autos.

Pedalada não pode

A oposição tentará engrenar o mote do impeachment de Lula após o TCU bloquear R$6 bilhões do programa Pé-de-Meia. Parlamentares se convenceram de que houve crime de “pedalada fiscal” do petista.

Proposta desconhecida

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra o quão ruim anda a comunicação do governo Lula. A maioria das pessoas (51%) nem mesmo sabia de proposta para taxar pessoas consideradas super-ricas.

Só sabe taxar

O veto de Lula que taxa fundos de investimento penaliza produtores e o cidadão, avalia o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS): “medidas equivocadas para tentar remediar a crise que ele mesmo criou”.

Meme-proposta

Na primeira pesquisa de opinião após a posse de Donald Trump, a AtlasIntel aponta que 30% dos entrevistados são a favor da “anexação do Canadá”, meme publicado pelo novo presidente que virou “proposta”.

Galisteu merece

Mandou bem a Fiat, escalando Adriane Galisteu para pilotar um dos seus lançamentos em um vídeo de 90 segundos. Apesar de sua importância na vida de Ayrton Senna, por imposição da família ela ganhou só 90 segundos de “tempo de tela” no filminho recente sobre o campeão.

Marcha pela Vida

A marcha pela vida, em Washington (EUA), contou com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que participou do ato acompanhada pela deputada Silvia Waiãpi (PL-AP).

Pega a malandragem

A coletiva com ministros prometendo avaliar redução nas alíquotas de importação de alimentos, para barateá-los, esconde uma malandragem: produtos do Mercosul já têm alíquota zerada e a carne aqui é nacional.

Pergunta no quartel

”Exercício militar” venezuelano em território brasileiro, sem pedir licença, deixou de ser declaração de guerra?

PODER SEM PUDOR

A burocracia imparável

O ministro Helio Beltrão, que lutou contra a burocracia nos anos 1960/70, durante o governo João Figueiredo, certa vez, perdeu a paciência e fez uma piada de quem pode perder amigos: “Por que não juntam a Suvale (Superintendência do Vale do São Francisco) e Sudeco (Superintendência do Centro Oeste) e criam só a Suvaco?” Um assessor do então ministro da Desburocratização, que contou a história, não deixou por menos: “O perigo, ministro, é eles criarem a Superintendência Rural do Baixo Amazonas, a Suruba...”