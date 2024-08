Juliane Penteado: INSS faz Pentefino com foco em Benefícios de Prestação Continuada. BPC- LOAS

Quem recebe BPC-LOAS do INSS deve ficar atento. Neste mes de agosto iniciará o famoso Pente-fino, que convocará para revisão de beneficiários que possuem os Benefícios de Prestação Continuada (BPC- LOAS) há mais de 2 anos.



É importante ressaltar que o objetivo do pente-fino é combater fraudes e irregularidades no pagamento desses benefícios, além de cortar gastos e abrir espaço no Orçamento da União. Quem recebe esses benefícios e pediu a prorrogação do Benefício por Incapacidade Temporária, já está sendo direcionado para a perícia médica presencial.



Desta vez, o programa de revisão não tem prazo para acabar e será realizado através do cruzamento de informações que definirá se o cidadão tem ou não direito ao benefício. Percebendo algum indício de irregularidade, a pessoa será notificada e deverá comparecer ao INSS.



É importante ficar atento, manter os dados atualizados no INSS, uma vez que a convocação deverá ser feita por carta ou email. Quem for convocado e não comparecer pode perder o benefício.





Anote algumas dicas caso seja convocado:

- Manter os dados pessoais atualizados no INSS, através doMeu INSS, principalmente, endereço residencial, telefone e endereço de email.

- O convocado deve agendar a perícia e ir ao exame médico no dia marcado, podendo perder o benefício se não comparecer.



Ainda, no dia do exame médico, o segurado deverá comprovar a incapacidade, e se ela ainda existir, tenha em mãos atestado, laudos médicos, exames e receitas, todos atualizados, de preferência, com data menor a seis meses. Além de apresentar documentação sobre o curso que está realizando para reabilitação.