Patrimonialismo, a gigante árvore

A Polícia Federal encontrou um contrato de R$ 900 mil para reforma da casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Estava numa mesa do ex-presidente no escritório do PL, em Brasília. A casa está avaliada em R$ 2,5 milhões pela localização, tamanho e proximidade da praia.

Mais: na declaração do ex-chefe do Governo ao TSE em 2022, quando tentou a reeleição a residência aparecia avaliada em R$ 98.500. Bolsonaro confirma que pagou a reforma no valor de R$ 900 mil, com entrada de R$ 270 mil e quatro parcelas de R$ 135 mil e mais uma quinta de R$ 90 mil no final do trabalho.

Humano interessante

A consultora de moda, empresária e escritora Costanza Pascolato, 85 anos, atacou de modelo para a revista Vogue Brasil no qual é capa e recheio. A eterna papisa da moda e uma das autoridades em moda no Brasil em entrevista a publicação diz que fez muitas coisas (e muito mais coisas erradas) para sair do comum e se tornar um humano mais interessante. “Desde o começo da vida, me esforcei para fazer o contrário do que me diziam. Procurava ler o que não devia, fazer o que não podia. Não era aprovada dentro da família, mas vivia as experiências necessárias para um ser humano se tornar mais interessante”. Seu prestigio é tanto que 22 personalidades da moda se dividiram para fazer perguntas a consultora. Entre tantas Gisele Bündchen perguntou o que lhe motivava a viver e a qual a dica para chegar bem a sua idade. E a resposta foi direta: “O que mais me motiva é viver o melhor possível esse tempo que é a minha vida, e que eu considero um presente. E a principal dica é que cada um cuide bem de si, não faça algo que lhe prejudique. Eu como direito, procuro fazer o mínimo, nunca me droguei porque achava uma perda de tempo. Por que eu iria estragar meu corpo ou a mim mesma?”. Paulo Borges quis saber como ela definiria o próximos movimentos da moda: “O futuro é dos nichos. Ao invés de tentar abraçar todo mundo, as marcas se dividirão por nichos de personalidade que servem a um grupo específico. Para abraçar todo mundo, só as ‘Sheins’, que têm a possibilidade de lançar infinitos produtos e já ir tirando de cartaz o que não dá certo”.

Michelle na conspiração

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, virtual vice-presidente em uma chapa bolsonarista nas eleições de 2026, vem sendo objeto de discussão jurídica, com finalidade política, sobre sua participação na articulação do golpe de Estado que por pouco não ocorreu. Michelle não é alvo específico de investigação criminal, mas de interpretação sobre seu enquadramento na teoria do domínio do fato. Que a ex-primeira-dama sabia de alguma parte da armação há pouca dúvida, devido à sua posição privilegiada junto aos artífices da cons

piração. Seu marido está indiciado e o relatório da Polícia Federal, calçado em extensa investigação, aponta para uma lista de envolvidos com indiscutível proximidade com Michelle. É difícil imaginar que ela, frequentadora do Palácio do Planalto e moradora do Palácio do Alvorada, além de companheira do então presidente Jair Bolsonaro, colaborando ao máximo para popularidade do companheiro, não sabia de nada. E estava sempre cotada para ocupar algum cargo e hoje, é fortíssima candidata a vice numa chapa para disputa eleitoral de 2026.

Domínio do fato

Ainda Michelle: por ser uma das beneficiadas, ninguém acredita que estivesse afastada de todos os acontecimentos e não tivesse se omitido em algum momento. Contudo, até que ponto uma parceira não participa ou não participou de nenhuma organização da trama golpista, tem qualquer culpa. A teoria do domínio do fato prevê diversas interpretações, podendo migrar do restrito campo jurídico para o campo da política. A teoria do domínio de fato foi criada em 1939, pelo jurista alemão Hans Welzel. Nos anos 60, seria refundada por Claus Roxin, um dos maiores influentes dominadores do direto penal alemão.

Presente antecipado

Filhos de famosos ex-pilotos a Fórmula 1, juntos desde 2020 (mas só assumiram o namoro em 2021), Kelly Piquet, filha de Sylvia Tamsma e de Nelson Piquet, e no novo tetracampeão da F1, Max Verstappen, filho do também ex-piloto da categoria, Jos Verstappen, anunciaram na sexta-feira (6) que estão esperando o primeiro filho. O anúncio foi como um presente antecipado para Kelly que completou 36 anos no sábado e um

presente de Natal para o piloto. O anúncio foi feito pelas redes sociais do casal, com a legenda: “Mini VerstappenPiquet a caminho. Não podíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre”. Kelly que é colunista, blogueira e relações-públicas, já tem uma filha, Penelope, de 5 anos, fruto do relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. Kelly atualmente cuida das mídias sociais e blog da Fórmula E, competição disputada por carros elétricos.

Primeira vez

O Superior Tribunal Militar elegeu a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha para a presidência da Corte. Indicada ao Tribunal em 2007 por Lula, será a primeira mulher eleita a comandar o STM. É também a única mulher entre 15 integrantes da Corte. O tribunal reúne dez militares e cinco civis. A ministra vai substituir na presidência o tenente brigadeiro do ar Francisco Parente Camelo, eleito vice-presidente. Ela é procuradora federal de carreira e é conhecida por suas decisões com foco na defesa dos direitos das mulheres e dos homossexuais na Forças Armadas.

“Plano B”

Eduardo Bolsonaro foi a Buenos Aires tirar uma foto ao lado de Javier Milei e visitar aliados do pai na cadeia. Lá deu um recado sobre a eleição presidencial de 2026: “O plano A é Bolsonaro (permanece inelegível). Posso ser o plano B”. Eduardo agora acredita que poderá disputar o Planalto no lugar do pai, que quer o clã reunido no poder. O filho Flávio já avisou que está fora, quer apenas se reeleger no Senado. Essa hipótese sonhada por Eduardo incomoda o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e mais da metade dos integrantes do partido. Um correligionário mais atrevido diz que “Eduardo é bom para vender lembrancinhas da família”.

Pérola

“Eu era uma pessoa que estava errada. Tinha visão equivocada, nada a ver com segurança pública. Hoje, estou plenamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial”,

de Tarcísio de Freitas, sobre câmeras nas fardas.

Olho na lista

Além dessa rudimentar alternativa, Michelle Bolsonaro pode ir para o Senado. É pouco provável que o maridão permita que ela seja vice de Tarcísio de Freitas. Mas, Jair Bolsonaro admite que não aceita concorrência à família. Agora, como Tarcísio, outros governadores da direita cultivam ambições presidenciais. Entre outros, Romeu Zema e Ratinho Junior. O único que já admitiu sua candidatura em 2026 à presidência e já prepara campanha (contratou Henrique Meirelles) é Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Carlos Bolsonaro quer continuar nas redes sociais: foi reeleito vereador do Rio e assumirá seu sétimo mandato.

“Jurisprudência” 1

O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) teria mentido perante a Comissão de Segurança da Câmara, na semana passada, citando “jurisprudência” do STF que excluiria da garantia constitucional a imunidade parlamentar “os crimes contra a honra”. O ex-deputado Deltan Dallagnol, advogado e ex-procurador da República, diz que “não existe essa jurisprudência”. “Ele mentiu na cara dura”, enfatizou em seu canal no YouTube. O artigo 53 da Constituição é claro: “Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

“Jurisprudência” 2

Marcel van Hatten (Novo-RS) que, segundo Arthur Lira, teve sua imunidade violada, interpelou Ricardo Lewandowski: “Qual é a jurisprudência, que nunca vi?”. O ministro preferiu sugerir que o parlamentar fizesse “uma pesquisa”, e insistiu na versão: “Não há direito absoluto” segundo ele, nem na vida. Dallagnol conferiu, mas ressaltou que não se espantaria se, em socorro a Lewandowski, o STF fixasse nova interpretação criativa da Constituição.

Dona Marisa

Ainda o domínio de fato: há precedentes quando o assunto envolve as primeiras-damas. Dona Marisa Leticia, a falecida esposa de Lula, esteve a seu lado durante todo o tempo em que o presidente “estaria cometendo malfeitorias” e nunca foi citada. Ela não protagonizou ação política ativa e nunca foi alvo de suposta continuidade do presidente. Michelle Bolsonaro, por sua vez, tornou-se ainda mais vidraça depois das notícias de que poderia ser vice da chapa de Tarcísio de Freitas na eleição de 2026. Se um dia assumir a Presidência, como seria a participação de Cristiane mulher do governador paulista. Hoje, Janja da Silva merece um estudo especial.

Porta do lado

Outra hipótese que alimenta os juristas: se Tarcísio de Freitas fosse eleito presidente e Michele Bolsonaro sua vice, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria todas as condições de voltar ao cargo, não pela frente – pela porta do lado e sem se anunciar para ela, sua mulher, que também assumiria a chefia da Nação, numa viagem do eleito. Também moraria no Palácio do Jaburu, residencial oficial de vice-presidentes e provável palco de qualquer reunião mais suspeita – com Michelle até servindo cafezinho dependendo da importância da visita.

MISTURA FINA

O Alto Comando do Exército já renovou mais da metade de seus membros desde o início da gestão de Tomás Paiva, que assumiu o comando da Força em 21 de janeiro de 2023. Ele foi nomeado por Lula após os atos de 8 de janeiro. Dos 16 integrantes do colegiado, nove foram trocados no período. Como as promoções acontecem em março julho e novembro, a cada ano há a mudança, em média, de um quarto do Alto Comando. O grupo é formado por 16 generais quatro estrelas que alcançam o topo da carreira militar.

Desde que tomou posse, em agosto de 2023, o militante petista Marcio Pochmann, presidente do IBGE, torrou R$ 215 mil zanzando por aí em viagens mundo afora. Já no dia da posse, a viagem de Campinas (SP) para Brasília (DF) custou R$ 6,6 mil. Entre setembro e outubro (2023), Pochmann carimbou o passaporte: China (R$ 4,3 mil), Chile (R$ 7,4 mil) e África do Sul (R$ 34,6 mil). Este ano, até setembro, o custo de suas viagens foi de R$ 136,3 mil; 40,6 mil só em diárias. Este ano, passou alguns dias entre Lisboa e Nova York, respectivamente R$ 22 mil e R$ 24,6, mil.

Arthur Lira pressiona o governo pela efetivação de Rodrigo Hideki Hori Takahashi na vice-presidência de Agente Operador da Caixa Econômica Ele ocupa o cargo de forma interina desde maio. O Planalto vem cozinhando o pleito de Lira em banho-maria. Pode ser atendido no bojo das negociações das medidas do pacote fiscal. O vice-presidente da Câmara já tem três tentáculos na Caixa: o presidente do banco, Carlos Vieira, o vice-presidente de Negócios do Atacado, Tarso de Tassis e o diretor-presidente da Caixa Assistência, Rodrigo Valença.

Ainda estou aqui, filme de Walter Salles, se tornou a maior bilheteria do cinema no período pós-pandemia. Já faturou mais de R$ 49,1 milhões e alcançou mais de dois milhões de espectadores, tendo vendido, em todo o país, até a semana passada 2.322.180 ingressos em todo o país. Superou Minha irmã e eu , de Susana Garcia, que arrecadou R$ 43,6 milhões em 2023 e foi visto por 2,9 milhões de brasileiros no cinema.

