Planos de saúde e a nova política de preços, rescisão contratual e reajustes

Ex-presidente do Cidadania, Roberto Freire reage à estratégia do governo Lula (PT) de culpar 'memes' e 'especulação' pela alta do dólar

Governo usa só 44% de vacinas compradas no ano

O Ministério da Saúde do governo Lula (PT) e a titular da pasta, Nísia Trindade, anunciaram com pompa a decisão de comprar 12,5 milhões de doses da “mais recente vacina contra a covid”.

Foi apenas outra lorota. Passados oito meses, o governo aplicou apenas 5,5 milhões de doses para imunizar a população de 215 milhões de brasileiros, segundo dados do próprio ministério.

Deitadas as contas, no ano de 2024 foram usadas apenas 44% daquelas vacinas anunciadas pelo governo em abril.

Piora muito

Em novembro, o Ministério da Saúde confirmou a compra de mais 69 milhões de doses de vacinas contra a covid, “estoque para dois anos”.

Tem mais

Em outubro, a ministra Nísia Trindade decidiu realizar uma nova compra emergencial de 1,2 milhão de doses da vacina.

Bilhões

Questionado, o Ministério da Saúde revelou que o valor global dos dois contratos de compras de vacinas anti-covid foi de R$2,9 bilhões.

‘Economia’

O Ministério da Saúde diz que os contratos representam economia de R$1 bilhão “em relação à última aquisição”.

Erros do governo levam pânico aos poupadores

As perspectivas da economia brasileira são graves, como advertiu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deixa o cargo na próxima quarta (31).

Ele advertiu para o aumento da dolarização da poupança de pessoas físicas. Gente de todos os tamanho, sob o ponto de vista de poder de compra, que decidiu tirar dinheiro do Brasil ou o Brasil do seu dinheiro.

Com tantas maluquices do governo fazendo disparar a taxa de juros e o dólar, o poupador preferiu dar no pé.

Tudo pelo celular

Campos Neto destaca haver crescido em dezembro a dolarização de reais usando plataformas digitais, disponíveis inclusive em português.

A vez dos pequenos

Com isso, a “transferência de patrimônio” através do Banco Central, reservada a grandes fortunas, já não lidera o volume da dolarização.

Inclusão digital é isso aí

Utilizam-se de plataformas digitais correntistas simples, que no Brasil investiam na poupança, em ações, fundos imobiliários ou renda fixa.

Jogo estranho

Provocou reações nos partidos de oposição e na base de apoio a Lula a decisão de Flávio Dino de suspender o pagamento de R$4,2 bilhões em emendas parlamentares, reforçando que o STF compartilha o governo.

Caindo a ficha

A suspeita de deputados próximos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do provável sucessor Hugo Motta (PP-PB) suspeitam que o bloqueio de emendas, principalmente do centrão, deixou Lula muito feliz.

Apelo tardio

O aceno de Lula ao mercado foi obtido a duras penas, após cair a ficha de que é grave a crise. Atendeu a apelos de Gabriel Galípolo (Banco Central), que entende do riscado, e de Haddad, que toca de ouvido.

Parábola

No Pais de inquéritos políticos intermináveis, o Superior Tribunal de Justiça trancou em 2022 um inquérito policial que tramitava havia 9 anos, por violação do princípio da razoável duração e constrangimento ilegal ao investigado, que teve de viver como suspeito por quase uma década.

Dupla de volta

Na Comissão Representativa, “plantão” do fim do ano no Congresso, PT e MDB voltam a editar a dobradinha que elegeu Dilma: Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) é o presidente e Maria do Rosário (PT-RS), a vice.

A verificar

Associações comerciais se afirmam otimistas com os resultados das vendas para o Natal 2024, com expectativas que variam de 5%, em São Paulo, 8% em capitais do Norte e 9% no Centro-Oeste.

Apoio rápido

Ganhou 10 mil assinaturas a ideia legislativa popular no e-Cidadania, do Senado, que cria “punição rigorosa e severa para políticos e candidatos que divulguem informações falsas”. Com 20 mil, vira projeto de lei.

Anti realidade

Para o senador Flávio Bolsonaro, “o PT está lutando contra a realidade. “A sorte que o Lula trouxe para o país: inflação, juros altos, dívida pública em escalada, caos fiscal e arrocho no trabalhador”.

Pensando bem...

...o velhinho que faz lista de quem se comportou no ano não é mais só o Papai Noel.

PODER SEM PUDOR

Para toda a vida

José Paulo Freire era figura folclórica da política paulista. Transitava de Jânio Quadros para o adversário Adhemar de Barros com desenvoltura e nenhum constrangimento.

Certa vez, quando o banqueiro Magalhães Pinto articulava a formação do Partido Popular (PP), ele logo aderiu.

“Você no PP, na oposição?”, estranhou o amigo mineiro Olavo Drummond. Sua resposta: “Partido de governo dura 5 anos. Partido de banqueiro dura a vida inteira...”

