"Prometeram picanha e não entregam nem alface"

CLÁUDIO HUMBERTO

Bia Kicis (PL-DF) após rejeição de sindicatos em conselho de Ciência e Tecnologia

Polícia de Maduro espalha cartaz ameaçando Lula

Insultado por representantes da ditadura venezuelana, o presidente Lula (PT) agora virou alvo de ameaças do regime de Nicolás Maduro. A página da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) no Instagram passou a divulgar um cartaz, espalhado em todo o país, em tom ameaçador contra o mandatário brasileiro. “El que se meta con Venezuela - se seca”, diz a o cartaz em espanhol da polícia na ditadura Maduro equivalente à Polícia Federal brasileira. Algo como “quem mexe com a Venezuela se ferra”.

Tons de terror

O cartaz da polícia política do ditador mostra foto de Lula com o rosto escurecido à frente de uma bandeira brasileira desfigurada.

Mensagem a Lula

“Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, não somos colônia de ninguém”, diz o cartaz.

Símbolo enigmático

A provocação venezuelana incluiu algo que parece um pedaço de carne ou presunto desidratado: “somos destinados a vencer”, avisa.

Jogo combinado

O cartaz foi feito no dia em que o embaixador foi convocado e ataques foram endereçados a Lula e Celso Amorim, notório bajulador de Maduro.

Bancos executam dívidas de agricultores gaúchos

Os gaúchos têm mais motivos para duvidar da prática política loroteira, como no caso da “garantia” do governo Lula (PT) de recursos para renegociação das dívidas dos agropecuaristas. O ministro Paulo Pimenta (Secom) divulgou vídeo no dia 23 anunciando “mais R$5 bilhões” para atender agropecuaristas aflitos. Papo furado. As dívidas venceram nesta quarta (30) e os bancos passaram o rodo nas abaladas contas correntes de agricultores médios, os mais atingidos, e também empresas do setor.

Saldo negativo

Com a cobrança dos bancos, muitos agropecuaristas do Rio Grande do Sul amanheceram com saldos bancários na cor vermelho-PT.

Nomes no Serasa

Sem ter como pagar dívidas e sem os recursos prometidos pelo governo federal, agropecuaristas são agora negativados no Serasa.

Mitomania oficial

O governo Lula conta a lorota de “R$5 bilhões para renegociação” desde a 47ª Expointer, evento do agro encerrado em 1º de setembro.

Concorrência em Mariana...

Os advogados Ana Seleme e Richardeny Lemke, da Frente em Defesa dos Atingidos pelo Rio Doce, querem tirar os clientes do escritório inglês Pogust Goodhead (PG), que processa a BHP em Londres.

...com indenização cheia

Em vez dos 30% exigidos pelo PG, os brasileiros cobrarão honorários de 5% dos pagamentos devidos pela repactuação. Mas a quantia será paga pelas BHP, Vale e Samarco e não pelas vítimas da tragédia.

Olho no Orçamento

Assim como o PT, o União Brasil também quer a relatoria do Orçamento 2026 como prêmio por abandonar seu líder Elmar Nascimento e apoiar de Hugo Motta (Rep-PB) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara.

DF na liderança

Sob gestão de Ibaneis Rocha (MDB), o Distrito Federal foi a unidade da federação que mais gerou empregos formais em setembro no Centro-Oeste. Mais de 6,2 mil novos postos de trabalho. Dados do Caged.

Golpe com estilingue

Revelou-se que acusados de “tentativa de golpe de Estado”, a primeira da História sem tanques ou militares, usaram bolas de gude e estilingue. Uau. Deveriam investigar a prática de amarelinha, na Esplanada.

Combinou com os russos?

Davi Alcolumbre (União-AP) tem adversário na disputa pela presidência do Senado: Marcos Pontes (PL-SP). Falta combinar com Bolsonaro, que não quer correr novamente o risco de o PL ficar sem espaço no Senado.

Viva Arthur

Tricolor fervoroso, Arthur Moreira Lima, infelizmente falecido na quarta (30), era reconhecido pelo senso de humor. Certa vez, quando o embaixador se apresentou, “prazer, Vasco Leitão da Cunha”, nosso pianista maior respondeu: “Muito prazer, Fluminense Moreira Lima”.

Deu bom

Foi um sucesso o leilão da Rota Sorocabana que garantiu R$10 bilhões em investimento em 460 quilômetros de rodovia de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas anunciou redução de 20% no pedágio.

Pensando bem…

…no Brasil, ladrão é solto e rabo é preso.

PODER SEM PUDOR

Tucano não perde a piada

Ao ser informado por um assessor que o então ministro de FHC José Serra estava a caminho do plenário, o deputado tucano Alberto Goldman (SP) deu de ombros. “Do jeito que a coisa está, prefiro ir para ali”, disse, apontado um grupo de petistas ilustres, como Paulo Delgado (MG). Aproximou-se dos parlamentares e afirmou, dando risada: “Quero treinar para ser da base de sustentação do governo do PT!” Goldman seria eleito depois para o cargo de vice do governador José Serra, em São Paulo.