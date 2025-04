"O governo [Lula] já deu o que tinha que dar"

Cláudio Humberto

Jair Bolsonaro ao lembrar o Dia da Mentira, e o inquérito do suposto "golpe"

Esquerda que saqueou o BRB hoje critica aquisição

Têm origem nas mesmas forças políticas de esquerda que saquearam o BRB sem piedade, em gestões passadas, os ataques ao governo do DF contra a decisão estratégica de adquirir o Banco Master, convertendo-se em um banco maior, mais completo e bem mais valioso. Os ataques são produto também de ignorância e caradurismo. Ao assumir o governo, em janeiro de 2019, Ibaneis Rocha (MDB) viu a Polícia Federal prendendo, na operação Circus Maximus, ex-diretores do BRB do governo socialista, que ele havia derrotado, por receberem propina de R$40 milhões.

Fim dos escândalos

Desde então, o banco deixou de ser saqueado. Escândalos saíram da rotina do BRB, em razão de rígidos mecanismos de controle/compliance.

Diretores presos

Entre os presos do governo socialista, estava o então presidente do BRB, Vasco Cunha Gonçalves, e mais 13 diretores e outros suspeitos.

Um banco nacional

Para Ibaneis, não era caso de privatizar e sim de recuperar o BRB, que deixaria de ser regional para virar um banco presente em 95% do Brasil.

Parceria campeã

Com muito trabalho e foco, como diz Ibaneis, o valor de mercado do BRB multiplicou. Só a parceria com Flamengo rendeu 3,5 milhões de clientes.

Após ofender Israel, governo Lula afasta o Paraguai

O Paraguai se tornou a mais nova nação amiga do Brasil a ser ofendida pelo governo Lula (PT), após revelações de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi usada pela administração petista para hackear o governo paraguaio e espionar negociações sobre a Hidrelétrica de Itaipu. O Paraguai agora é o segundo país amigo a convocar seu embaixador no Brasil para explicar ações do governo brasileiro. Israel foi forçado a romper relações com Lula, que virou persona non grata no país.

Mais que infeliz

Lula virou antagonista de Israel após comparar a reação do país aos ataques terrorista de 7 de outubro ao Holocausto.

Ponte queimada

"Não perdoaremos e não esqueceremos” disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, após decretar a decisão contra Lula.

Peanuts

No caso do Paraguai, a ordem seria descobrir valores pretendidos por executivos paraguaios de Itaipu na renegociação do contrato binacional.

Só pensam em boquinhas

Como adora uma boquinha e regalias, o PT povoou de vice-líderes a sua bancada na Câmara. São vinte, ao todo, com direito a alguns privilégios. E ainda aparelhou a “bancada da Maioria” com líder e oito vice-líderes.

Culpado da vez

Paraná Pesquisas em Brasília e cidades do DF revelando que Lula (PT) perderia até para Ronaldo Caiado (União) fez Lula gritar palavrões ao telefone, quase arruinando a frágil garganta. Convêm Sidônio Palmeira, chefe da Secom, botar as barbas de molho. Pode virar o culpado da vez.

Homenagem merecida

#ParabensLula e #Luladay apareceram nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, nesta terça-feira (1). O motivo: a data é lembrada como Dia da Mentira e foi celebrada com homenagens ao petista.

Fim do oba-oba

Sanderson (PL-RS) quer proibir que dinheiro do pagador de impostos seja usado para bancar viagens como a de Janja na Europa. Projeto do deputado proíbe pagamento de viagens de primeira-dama e assessores.

Barrados no estádio

A Justiça do Paraná atendeu pedido do Ministério Público e proibiu três torcidas organizadas de frequentarem os estádios por até 15 meses. O pedido ocorreu após arruaça dos baderneiros em janeiro deste ano.

Hermanos melhoram

A gestão do libertário Javier Milei conseguiu diminuir a pobreza na Argentina, de 52,9% para 38,1%. A redução significa menos 4,4 milhões de argentinos na pobreza. Os números são do instituto de censo do país.

Coldre na cintura

A Comissão de Segurança do Senado vota na próxima terça (8) projeto que autoriza porte de arma para todos os advogados que cumprirem os requisitos legais. Pedido de vista impediu votação do texto ontem (1).

Obstruir dá trabalho

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-MT), garante “obstrução de verdade” nas votações, caso o projeto da anistia não entre na pauta, como prometeu o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Pergunta a arapongas

O uso da Abin é sempre “paralelo”?

PODER SEM PUDOR

Lição de austeridade

Quando os políticos falam em “austeridade”, nem de longe pensam em seguir o exemplo do marechal Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra de JK. Em 1955, o deputado Armando Falcão era líder do governo na Câmara e quis subir a serra para visitar familiares em Araras, mas seu carro quebrou. Ele soube que Lott também subiria a serra e telefonou: “Ministro, o senhor pode me dar uma carona?” Lote aquiesceu: “Posso, pois não”. Porém, foi logo avisando: “Mas só até Petrópolis. De lá o senhor aluga um táxi. A gasolina é do Exército e não posso gastá-la com ninguém de fora...”