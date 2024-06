Ram se despede dos motores V8 com série especial da Classic

Não é segredo que o grupo Stellantis vem tirando os motores de grandes cilindradas.

A Ram, por fazer parte do grupo, já está aderindo a moda. Aqui no Brasil, o modelo Classic se despede do mercado com versão especial, chamada de R/T. Serão 100 unidades, com preço sugerido de R$369.990. As vendas iniciam no dia 04 de junho, às 10 horas, horário de Brasília. As versões 1500 Rebel e Limited continuam até acabar o estoque de motores V8, e em seguida já deve vir com o propulsor V6 bi-turbo.

Que o futuro é elétrico ou eletrificado, nós já sabemos, mas você sabia que o Brasil é o segundo maior importador de carros chineses nessas categorias?

Com isso, a diversidade de marcas vem aumentando, exemplo é a Neta, nova marca que apresentou um modelo, dos três que trará ainda esse ano. O Neta GT ainda não tem preço revelado. O esportivo elétrico, rende 462cv e autonomia de até 586 km.

A novidade que mais mexeu com os entusiastas foi o lançamento do Porsche 911 híbrido, lá na Europa. Aqui no Brasil ele deve desembarcar ano que vem, vale lembrar que as versões somente a combustão continuam.

Na dica da semana falo pra você ficar de olho na bateria do seu carro. Hoje tem diversos modelos e tipos, tem que se atentar qual é a indicada pelo fabricante.