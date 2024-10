"São Paulo não aceita covarde. É lamentável que ele tenha de se esconder debaixo da saia de Tarcísio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nem Babilônia, nem Renascer: a novela das 21h da Globo que amarga o maior fracasso de audiência do século é outra. O título de “maior fracasso” não pertence a essas duas produções, apesar das críticas que receberam durante sua exibição.

Mais: na realidade, a novela que amarga a maior dor de cabeça no Ibope nas últimas décadas é Um lugar ao sol (2021). O problema é que o posto de pior audiência deste século pode acabar sendo da novela Mania de você (2024), caso a trama de João Emanuel Carneiro continue na mesma toada.

Sem alarde

Sem muito alvoroço acaba hoje a 58ª edição da tradicional São Paulo Fashion Week, que aconteceu no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, e no Iguatemi São Paulo, além de desfiles em outros pontos da cidade. Sob a curadoria de Renato de Cara esta edição do SPFW homenageou a jornalista, editora e diretora criativa Regina Guerreiro, considerada por muitos como uma das autoridades no mundo da moda. Entre vários desfiles algumas surpresas: a estreia na passarela de João e Francisco Hilbert, de 16 anos, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert que desfilaram para algumas marcas como Salinas, Handred e Normando. Em suas redes sociais Fernanda brincou: “Vim prestigiar meus ‘nepo babies’ (filhos de artistas que seguem a carreira dos pais) na SPFW, mas eles que aproveitem porque logo me aposento”. E a maior surpresa foi a atriz e cantora Zezé Motta que desfilou pela primeira vez aos 80 anos. Ela já posou para campanhas, mas desfilar foi a primeira vez. Zezé que encerrou o desfile da grife Apartamento 03 foi ovacionada pelo público, e nem podia ser diferente. A atriz brincou: “Acabei de dar um check no sonho de desfilar em um evento de moda”. Entre passarela e plateia, além de Zezé Mota e Fernanda Lima estavam entre muitas, Karol Conká, Isabela Fiorentino, Lore Improta, Cleo e Antônia Pires, Leticia Colin, Isabelle Drummond, Gkay, Monique Alfradique, Tainá Müller, Pabllo Vittar e Sasha Meneghel.

Bandeira branca para o Supremo

Arthur Lira, presidente da Câmara, deve se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, esta semana. Lira quer dizer de viva-voz o que Barroso já ouviu de interlocutores em comum. Traduzindo: o presidente da Câmara vai prometer frear a PEC que limita os poderes do STF. Barroso já repetiu que considera a proposta inconstitucional e Lira tem certa pressa para capitalizar o assunto junto ao presidente da Alta Corte. É uma tentativa de recuperar o terreno perdido para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Por uma coincidência, Pacheco e Barroso estiveram juntos em um evento em Roma promovido pelo Esfera. Em conversas reservadas, Pacheco disse, com todas as letras, que vai travar a PEC. E fará questão de anunciar publicamente que a proposta é mesmo inconstitucional.

Não resolvida

Arthur Lira, numa ação para atingir o presidente Lula por conta das emendas, queria tirar da gaveta e apresentar – todas juntas – projetos de propostas que tiravam grande parte dos poderes dos ministros do STF. Quando viu que seria derrotado na intenção resolveu recuar. De cara, garantiu que não quer ser ministro de Lula no ano que vem. Sabe que o chefe do Governo lhe devolveria, todas as tomadas de posição com as quais infernizou a vida de Lula. Agora, quer avisar os poderes que quer ficar bonzinho (o que é raro no cotidiano de Lira).

A atriz irlandesa Nicola Coughlan, que é mundialmente conhecida por interpretar Penelope Featherington na série Bridgerton (Netflix), abriu seu coração ao falar do título que ganhou pelo seu trabalho, onde se expõe em várias cenas de nudez: “heroína plus size”. Aos 37 anos ela diz que se sente ofendida pelo “predicado”. “Não me chamam de corajosa. Eu tenho um par de peitos incríveis. Não há nada de corajoso nisso, na verdade, só estou os exibindo. Estou alguns tamanhos abaixo da média de uma mulher no Reino Unido e sou vista como uma 'heroína plus size'. Fazer disso algo sobre minha aparência é redutor e chato”. E garante que as cenas em que aparece nua se sente empoderada. “Eu senti que seria o maior ‘vá se f****’ para todas as conversas em torno do meu corpo. Foi maravilhosamente empoderador. Já tendo visto essas cenas, fiquei muito orgulhosa delas”.

Na rede social X

Alguns dos defensores da censura imposta à rede social X, de Elon Musk, adotada a protesto de “desrespeito à lei e a justiça” não têm a coerência de abandonar a rede social que acusam de “tóxica” ou “antro de fake news”. Se não fosse um espaço democrático, o antigo Twitter teria tocado para fora Guilherme Boulos, candidato da extrema-esquerda em São Paulo. Lula é aquele que também se aproveita do espaço: na semana passada, após hostilizar Musk, não parou de publicar notas no X.

Quem tocou fogo

Fazendeiros, empresários e advogados donos de propriedades rurais foram identificados pelo governo federal como responsáveis pelos super incêndios florestais no Brasil este ano. Há dados que provam que o Ibama aplicou R$ 451 milhões em multas (não pagas) contra 138 alvos por queimadas na Amazônia e no Pantanal. É o maior valor já cobrado pelo órgão. A maioria dos acusados (eles agiram organizados, com datas combinadas e regiões) é acusada de destruir e danificar vegetação nativa com o fogo sem autorização da autoridade ambiental. A Polícia Federal abriu 83 inquéritos em 2023 e 2024 para apurar a autoria dos incêndios.

Pérola

“São Paulo não aceita covarde. É lamentável que ele tenha de se esconder debaixo da saia de Tarcísio. Meu adversário não é Ricardo Nunes. É um fantoche do governador que quer tentar a Presidência”,

de Guilherme Boulos, candidato a prefeito da cidade de São Paulo

Pé de guerra

As escolhas do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) continuam gerando protestos e mais protestos. Agora, deixou em pé de guerra os servidores do Serviço Geológico Brasileiro ao anunciar a recondução de Cassiano Alves para o cargo de diretor de Administração e Finanças. A indignação é geral, por causa dos erros primários de gestão e acusações de assédio moral, bem como criação de “um ambiente de trabalho tenso e hostil”. Cinco chefes da Cia de Pesquisa de Recursos Minerais assinaram carta contra a indicação.

Castigo

Ainda Silveira: o ministro é considerado um vexame ambulante. Cumpriu o castigo de anunciar a desistência do horário de verão, que defendia só para desfazer ato anterior de Jair Bolsonaro. Depois da derrota nas urnas, Lula considerado “o rei da esperteza”, quis evitar marolas contra seu governo. E mais: Alexandre Silveira (PSD) já anda admitindo que quer concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026.

Não toleram

A troca de acusações entre Alexandre Silveira (Minas e Energia) do PSD e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), por causa do apagão está sendo acompanhada pelos dois partidos para que não vire uma batalha maior. O PSD faz parte da coligação de Nunes e seu presidente, Gilberto Kassab, a última das raposas políticas, é um entusiasta da reeleição de Nunes. Ao mesmo tempo, Silveira, é um quadro importante do PSD e provável candidato para governo ou Senado em Minas Gerais. Importante é manter a discussão num nível civilizado, o que até agora não aconteceu. Silveira e Nunes não se toleram.

Preparando a volta

Paulo Skaf que presidiu a Fiesp durante muito tempo e foi substituído (com eleições) por Josué Gomes da Silva, está se movimentando para sua volta ao antigo posto em 2026. Na sua casa, Skaf recebeu para um jantar 130 líderes industriais. Ele ganhou o apoio de 115 dos 120 sindicatos integrantes da Fiesp para retornar à presidência da entidade. Por causa dos problemas da Coteminas, comandada por Josué, muitos gostariam que ele renunciasse – e as eleições fossem antecipadas. O filho do ex-vice-presidente José Alencar (nas duas primeiras gestões de Lula) não topou a ideia.

Situação delicada 1

Pedro Jereissati, CEO do Grupo Jereissati, está aprendendo que não se pode ganhar todas. Do lado do clã, o malsucedido investimento na Infracommerce deve ser debitado ao herdeiro de Carlos Jereissati. Pedro é que acertou a entrada do Iguatemi no capital da empresa de soluções para área de comércio eletrônico. Antes de 2021, parecia ser um bom negócio. Na época, a companhia estava em alta, prestes a realizar seu IPO. Hoje, o cenário é diferente. A empresa perdeu receita, sofre com endividamento e fez uma baixa contábil de R$ 1,3 bilhão.

Situação delicada 2

A história do Iguatemi é das mais estranhas: em 2021, a Infracommerce comprou a SYnapcom por R$ 1,2 bilhão. Três anos depois, o valor da empresa registrado em balanço caiu para R$ 1 bilhão. Pedro Jereissati estava no Conselho, cargo que deixou há dias. O Venture Iguatemi Fundo de Investimento ainda obtém 4,8% da Infracommerce e Pedro Jereissati já está convencido de que o grupo não consegue ganhar todas.

MISTURA FINA

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem se movimentado em Brasília, com escolta do PSD de Gilberto Kassab, na tentativa de empurrar para 2025 o julgamento do STF que definirá sua permanência ou não no cargo. O lobby já chegou ao Planalto por meio do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Rodrigues quer ganhar tempo para persuadir os ministros do Supremo. Gilmar Mendes já se manifestou a favor da manutenção de Rodrigues no comando da CBF. Flávio Dino, o segundo a votar, pediu vista do processo.

“Amigável” adjetivação usada pela própria Azul está longe de ser adequado para se referir à negociação com a TAP. O governo português não quer pagar a cifra de R$ 1,2 bilhão cobrada pela companhia brasileira. O imbróglio se refere a um empréstimo feito à TAP em 2016. De cara, os portugueses contestam o valor exigido pela Azul, bem como as garantias atreladas ao financiamento. E lançam suspeições sobre toda a operação por conta da interseção societária entre as duas companhias na época do empréstimo. Na ocasião, a TAP era controlada por David Neeleman, fundador e acionista da Azul. Ou seja: foi um negócio de Neeleman para Neeleman.

O namoro entre os atores Daniel Rocha e Vitória Strada veio à tona e muitos internautas têm invadido alguns perfis no Instagram que repercutem a notícia de comentários preconceituosos e alimentam discussões em relação à orientação sexual dos dois. Alguns não entendem como ela pode namorar um homem depois de ficar noiva de uma mulher, a também atriz Marcela Ricca. “Esse mundo está perdido. É uma troca sem fim”, disse um internauta. Vitória e Marcella romperam em 2023, mas passaram o carnaval juntas, trabalham juntas e mantém uma amizade – e Daniel não tem reclamado.

Quando Ana Maria Braga quer perder peso rápido recorre à “Dieta da Sopa”. Agora, a veterana comandará um novo reality show culinário na Globo em 2025. Para quem não sabe: hoje, o patrimônio de Ana Maria gira em torno de R$ 100 milhões e incluem imóveis, investimentos e fazendas (tem uma de 376 hectares) e na Globo, seu salário (mais participações) é de R$ 2 milhões mensais.

In - Brigadeiro fit de pasta de amendoim

Out - Brigadeiro fit com chuchu