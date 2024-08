"Se o cara passar o dia inteiro me xingando, vai receber do mesmo jeito"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, está tentando, junto aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), a liberação de uma verba extra, o que soa como missão impossível. É um pedido de suplementação orçamentária para a Ceitec, a “semifabricante” de semicondutores.

Mais: para este ano, o recurso previsto é de R$ 100 milhões, insuficiente para bancar o custeiodo pessoal e retomada de produção de chips na fábrica de Porto Alegre. O presidente da Ceitec, Augusto César Gadelha, não esconde sua insatisfação com a falta de dinheiro. Periga, qualquer dia desses, pedir o boné.

Fantasminha camarada

Aos 12 anos ela ficou super conhecida ao interpretar a menina fantasma das pegadinhas do Programa Silvio

Santos. Hoje com 24 anos Anna Livya Padilha, mãe de um menino que acaba de completar 1 ano divide

em suas redes sociais a experiência da maternidade e conta que sua vida mudou completamente depois da

chegada do filho.

“Tem sido a coisa mais doida que já imaginei viver em toda a minha vida. Ele é exatamente como projetei e me trouxe muito mais do que pedi.Zulu mudou tudo. Minha vida nunca mais volta um minuto a ser o que era antes, ele ressignificou tudo”.

Ela que também atuou em Chiquititas e Carrossel diz que por enquanto sua profissão é ser mãe. “Digo que a maternidade é a única área da minha vida que não tem conciliação, sou mãe em tempo integral, mas no dia a dia tem uma rede de apoio profissional para me auxiliar enquanto trabalho”.

E completou dizendo que ela gosta de transmitir suas experiências e reflexões com seus seguidores. “Assim é o que busco com o conteúdo de maternidade, que quem estiver consumindo se sinta abraçada e que não está sozinho em qualquer fase que esteja passando”.

Agentes da Abin em pé de guerra

A Abin será sempre um território sensível para o governo Lula. Quando não é por um motivo, é por outro. Agora, corre a informação em Brasília, de que a União dos Profissionais de Inteligência do Estado da Abin apresentou ao governo dois nomes internos para assumir a corregedoria-geral da agência. Anteriormente, houve pressão pela recondução da atual corregedora Lidiane Souza dos Santos. Contudo, existem restrições contra ela dentro do próprio Planalto.

Servidora de carreira, Lidiane chegou ao cargo em novembro de 2022, no apagar das luzes do governo Bolsonaro. O objetivo principal dos servidores é barrar a nomeação do delegado de Polícia Federal, José Fernando Moraes Chuy, para corregedoria.

Sua indicação causou protestos entre os agentes por ser considerado uma intervenção da PF no órgão. A principal atribuição do corregedor-geral é investigar irregularidades na agência – e isso não é pouca coisa.

"Estupidez"

Lula declarou, pela primeira vez, não reconhecer a vitória atribuída a Nicolás Maduro e a sugestão de refazer as eleições foi rejeitada pelo presidente e pela líder da oposição, que considerou a proposta “falta de

respeito”.

Também Diosdado Cabello, deputado chavista influente e um dos principais aliados de Maduro (muito conhecido de diversas áreas e políticos do Brasil, onde sempre circulava, há décadas), resolveu atirar: “Caracas responderá a quem se meter em assuntos internos. Essa sugestão de segundo turno é estupidez”. Mais: Cabello foi vice-presidente de Chavez.

Beleza não se põe na mesa

Desde que terminou a dupla com sua irmã (Simone) em 2022, Simaria Mendes não está muito na

mídia. Na época da separação Simaria falou que iria dar um tempo em sua carreira porque estava enfrentando problemas com a voz e que depois iria voltar em carreira solo assim como Simone fez.

Ou seja, deixou claro que não tinha a intenção de voltar com a dupla. Há semanas Simaria participou do ‘Jogo da Alegria’ mas antes de entrar de fato no jogo, ela tentou animar o público no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, em Brasília, mas o público não se animou.

Agora ela postou algumas fotos sensuais (vira e mexe ela faz isso) dando a entender que em breve poderá subir novamente nos palcos.

“Desagradável”

Há várias versões, especialmente dos círculos políticos sobre habituais declarações do presidente Lula, notadamente quando fala de improviso ou sobre assuntos que não domina – e cria alguma coisa para substituir.

A última do Chefe do Governo nesse universo de tropeções é sobre mais uma opinião sobre Nicolás Maduro e seu governo.

O ditador venezuelano é responsável por prisões, mortes, expulsão de jornalistas e até fome da população na Venezuela.

E na semana passada, Lula resolve dizer que o país não é “uma ditadura”, preferindo afirmar que a Venezuela “vive um regime desagradável”.

Dono do celular

Além das próprias revelações sobre o esquema do Supremo e no TSE para a caçada de pessoas ligadas a Bolsonaro, um detalhe intriga parlamentares do Congresso tanto quanto as denúncias: a origem das mensagens de texto e áudio documentando o esquema. Nada foi obtido por vazamento ou invasão de hacker e sim de um celular, fazendo crescer a aposta de que o aparelho foi cedido por um personagem envolvido no escândalo.

Foram citados nas primeiras reportagens os juízes Airton Vieira (TJ-SP) e Marco Antônio Vargas (TSE), integrantes do corpo auxiliar de Alexandre de Moraes (STF).

BLINDANDO MORAES

Ainda na terça-feira passada (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco tentou por panos quentes nas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes (STF) envolvendo ações “fora do rito” da Constituição e das leis em alvos pré-definidos e contra Jair Bolsonaro. Logo depois da divulgação de áudios e mensagens da denúncia, senadores se mobilizaram para propor impeachment de Moraes e criar uma CPI, mas esbarraram em Pacheco tentando blindar o ministro, o que ele continuará fazendo.

Subiu o tom O pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e pagador das despesas da última manifestação de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, subiu o tom e, na semana passada, compartilhou um vídeo no qual chama o ministro Alexandre de Moraes (STF) de “ditador desgraçado” e defende que o magistrado seja “preso por seus crimes”. E emendou: “Esse ditador de toga rasga

a Constituição e faz perseguição política implacável”.

O gabinete de Moraes vem gravando as declarações de Malafaia, repetida todos os dias em vários ambiente

CENÁRIO ATUAL

Análise do cenário atual do país combina uma economia semiestagnada, uma perspectiva de crescimento medíocre, um ajuste fiscal que não depende mais da Fazenda ou da autoridade monetária, dizem os especialistas.

Depende do Centrão, um câmbio aparentemente estrutural na faixa de R$ 5 para mais e a perseguição de uma meta impossível de inflação de 3%.

Uma pesquisa junto a 102 instituições financeiras e consultorias aponta que o dólar chegará ao fim do ano

negociado a R$ 5,40. O resto prevê uma queda limitada.

Daniela vs. Eduardo

A Procuradoria-Geral da República posicionou-se favoravelmente à queixa-crime por difamação apresentada pela cantora Daniela Mercury contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A acusação decorre da alegação que o parlamentar teria editado e divulgado um vídeo da artista. Na gravação falsa, Eduardo sustentava que Daniela deu uma declaração sobre a orientação sexual de Jesus.

A PGR argumenta que “a conduta de Eduardo é penalmente típica” e ultrapassa os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar.

NA JUSTIÇA FEDERAL

O apresentador Carlos Massa (Ratinho) vai responder na Justiça Federal pela acusação de incitação à homofobia, decorrentes de comentários feitos em seu programa no SBT contra a Parada Gay, em São Paulo.

A 2ª Vara Criminal de Osasco determinou a transferência do caso para a Justiça Federal, depois de parecer favorável do Ministério Público de São Paulo. Trecho de seu comentário “Deixa a Avenida Paulista para a família ir lá brincar com as crianças.

Faz a Parada Gay no diabo do sambódromo. Lá pode porque, na minha opinião, a Parada Gay é outro carnaval dos infernos. Parada Gay é um carnaval dos viados e de sapatãos”.

MISTURA FINA

ARTHUR Lira, presidente da Câmara, irritado com a suspensão das emendas impositivas em decisão liminar de Flávio Dino (STF), tentou pedir, pessoalmente, ao presidente Lula que revertesse a ofensiva do ministro do Supremo, o que o chefe do Governo teria recusado.

Quase ao mesmo tempo, o plenário do STF endossa Dino e Lira perde a força de ter ampliado as

emendas obrigatórias. Lira também recorreu ao presidente da Alta Corte,Luís Roberto Barroso, sem sucesso.

A REVISTA Problemas Brasileiros, editada pela Fecomércio-SP, acaba de publicar uma avaliação sobre os serviços públicos com notas de 0 a 10.

Mais de 25 cidades são votadas e a campeã desse ranking é Curitiba com nota média de 6,72, seguindo-se Palmas (6,54) e Vitória (6,48). São Paulo aparece em nono lugar com 5,53 e Rio de Janeiro em 15º com 4,56.

Entre as últimas estão Maceió (3,37) e Salvador (3,34) e a lanterninhaficou com Belém (3,04).

A JUSTIÇA Eleitoral recebeu mais de 149,8 mil pedidos de registro de candidaturas femininas para as eleições de outubro. Desses, 5,7 mil são para cargos de prefeitos e vice-prefeitos, enquanto 144,1

mil são para Câmara dos Vereadores. As candidaturas femininas representam 33.9% do total.

O MINISTRO do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a conta do Instagram do senador Marcos do Val (Podemos-ES) seja suspensa.

A conta do parlamentar já havia sido suspensa em junho do ano passado por atrapalhar as investigações sobre atos criminosos cometidos no 8 de janeiro.

Moraes também ordenou o bloqueio judicial de até R$ 50 milhões nas contas bancárias do senador. Do Val ironizou: “A quantia não existe e nunca existiu. É um bloqueio eterno”.