"Só quis mimar a sua esposa deslumbrada"

Reduzidos para apenas 10 minutos de duração, a maior parte das emissoras sequer está sendo afetada pelos reclames dos candidatos. O horário passou a ter uma função sanduiche, sendo exibido em duas partes do mesmo formato. Na Record, por exemplo, as inserções noturnas de José Luiz Datena e companhia bateram todas as atrações do SBT.

Mais: Dados consolidados de audiência na Grande São Paulo revelam que o bloco noturno do Horário Político teve média de 4,8 pontos na Record e as promessas feitas por Datena tiveram mais ibope que os programas da rede. O SBT não conseguiu emplacar nenhuma atração com mais audiência do que o bloco do Datena.

Ensaio de aniversário

A modelo Yasmin Brunet foi escalada pelo Grupo Globo (Gshow e Multishow) para cobrir os bastidores do Rock in Rio (de 13 a 22 de setembro) ao lado do ator Diego Martins. Em recente entrevista Yasmin contou que perdeu 8 quilos em dois meses e que a mudança foi muito mais pela saúde do que pelo estético. Diagnosticada do lipedema (doença vascular crônica que causa o aumento desproporcional de gordura nas pernas e algumas vezes nos braços, provocando dor) ela conta que finalmente conseguiu retirar o glúten de sua vida e que era “grande vilão. “Já perdi oito quilos desde o começo, mas quando você tira o que inflama o corpo, tudo funciona muito rápido. Fora a parte mental, o estresse, a falta de sono, a ansiedade, tudo isso influencia no corpo e acaba melhorando quando você decide fazer uma mudança saudável em sua rotina e alimentação. Cortei o glúten total, diminui muito a lactose e diminui açúcar também que é extremamente inflamatório. Tenho uma alimentação normal com proteína, carboidratos, gordura etc. Não me privo de nada que seja comida, mas diminui muito nas besteiras que a gente come normalmente”. Mais: a modelo desmentiu a volta com o surfista Gabriel Medina: “Não voltei! Óbvio que não Jamais! Não vai acontecer mesmo. É impossível. Tenho certeza absoluta disso, principalmente do jeito que terminou. Não sei até hoje o porquê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguiu nem olhar na minha cara”.

Novo capítulo da polarização

O ex-presidente Jair Bolsonaro está empenhado em nova manifestação na Avenida Paulista aproveitando a data de Sete de Setembro. Haverá carros de som, elogios a Elon Musk, que se queixa de “ser perseguido” e cartazes “pedindo a cabeça” do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro convidou Pablo Marçal para estar a seu lado: só não pode haver discurso. Em Brasília, haverá comemoração com desfile de carros militares e presença de ministros, autoridades verde-oliva, ministros do Supremo e um convidado especial, Alexandre de Moraes. Lula quer evidenciar seu apoio ao ministro. Quem fez os convites foi o ministro da Defesa, José Mucio, em nome do presidente. Será pela manhã; à tarde, na Avenida Paulista, bolsonaristas levarão um grande boneco do “Xandão”. O prefeito Ricardo Nunes, provavelmente, não irá à manifestação da Avenida Paulista. Pode acontecer muita coisa, ninguém sabe. Por enquanto é mais um capítulo da insuportável novela.

Desistiu

O deputado e presidente do Republicanos Marcos Pereira (SP) acaba de renunciar de sua candidatura a presidente da Câmara. Decidiu apoiar o líder do seu partido na Casa Baixa, Hugo Motta (PB) até porque é tão ou mais próximo de Arthur Lira do que Elmar Nascimento. A decisão para apoiar Motta mina a candidatura de Elmar. Pesa contra ele a rejeição a seu nome (Nascimento é deputado da Bahia).

Atacando de modelo

Nacionalmente conhecida, uma das maiores influenciadoras do segmento de moda e lifestyle, tanto que está sempre presente nas principais semanas de moda, como as de Nova York, Londres, Milão, Paris, Silvia Braz que também é empreendedora aceitou o desafio e posou para nova campanha da Hering. Hoje aos 44 anos, tem três filhas (Maria Vitória, 21; Maria Antônia, 18; e Maria Isabela, 8, fruto do relacionamento com o empresário Glauco Braz (se separaram em 2019) em recente entrevista disse que apesar de ser de uma classe social mais alta sempre gostou de trabalhar. “Sempre fui extremamente comunicativa e sempre quis trabalhar cedo e ser independente. Quando ainda estava na escola, por volta dos meus 14 anos, todo dezembro trabalhava como vendedora na loja da mãe de um amigo, e lá eu já era campeã de vendas do item mais caro, que eram os relógios da marca Bulova. Vendia todos!”.

Resultado

Antes de decidir renunciar à sua candidatura à presidência da Câmara, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, teve uma conversa longa com Gilberto Kassab, secretário do governo de Tarcísio de Freitas e presidente do PSD. A conversa era sobre a sucessão de Arthur Lira na presidência da Casa, Kassab reafirmou para Pereira e depois, para Lula, que Antônio Brito (PSB-BA) será candidato. Há quem diga que Pereira descobriu uma dobradinha acertada entre Brito e Elmar mais à frente, que poderiam enterrar as aspirações dele.

Cena de teatro

Apear das ofensivas contra Elon Musk, extensivas ao próprio Lula, que já foi chamado de “cão de colo de ministro”, as fichas ainda estão sendo jogadas entre o X e o Judiciário. A CEO Global da empresa, Linda Yaccarino, deve vir ao Brasil para conversações. A Starlink recua, atende Alexandre de Moraes e vai suspender – e se tiver de pagar, paga. O movimento diplomático com a CEO global diz pouco. Nos Estados Unidos, a imprensa especializada diz que Linda não tem o menor poder (o dono e o CEO de fato é o próprio dono). Há quem diga que tudo inspira uma opereta e que o empresário é o bufão.

Pérola

“Eu não vou tirar nenhum fuzil. O que tem, não tem por que você tirar. Vamos garantir é que a Guarda Civil tenha o armamento adequado com sua função”,

de Guilherme Boulos, sobre armas da GCM.

Juros de volta

Analistas bem informados apostam que a expectativa do Banco Central é que o emprego e a renda da população sigam aumentando até o final do ano. essa perspectiva, contudo, terá como contrapartida um aumento da Selic na cada dos 11% até dezembro de 2024, conforme consenso das casas bancárias com acerto nos primeiros sete meses do ano. A XP, conforme o Infomoney, vai além e prevê uma taxa de 11,75%. Alega que dará credibilidade ao futuro presidente Gabriel Galípolo. Já o Boletim Focus se contenta com uma Selic de 11,50%.

Doações de campanha

As doações para campanhas eleitorais das capitais brasileiras já bateram os R$ 358,6 milhões, revelam os dados de prestação de contas do TSE. São 27 partidos, com ao menos um candidato à prefeito. Desses, seis nanicos ainda não prestaram contas: Democracia Cristã, PCB, PCO, PRD, PV e Sustentabilidade. União Brasil lidera a lista de maiores doações, R$ 62,6 milhões, seguido por PL R$ 55,6 milhões e MDB, R$ 45,3 milhões. Na média de doações por candidatos, o PSB soma R$ 5,9 milhões, graças a Tabata Amaral, queridinha da Faria Lima. O PSD tem R$ 5,3 milhões.

MST na Venezuela

Parlamentares da “bancada bolsonarista”, liderados por Eduardo Bolsonaro, querem acionar o TCU. Vão pedir formalmente ao Tribunal de Contas que investigue a origem dos recursos usados para custear a recente viagem de uma delegação do MST à Venezuela. Os sem-teto se encontraram com Nicolás Maduro que chegou a usar o tradicional boné do movimento. Só que os bolsonaristas não estão preocupados com isso. A simples ida ao TCU já dará munição de sobra para extrema direita torpedear o governo Lula e o PT e as redes sociais. Serve para alimentar as redes de oposição – e mais nada.

Recuou

Um grande elenco político tem atuado para destravar a compra do terreno e a consequente construção do futuro estádio do Flamengo. Além de Lula e o prefeito Eduardo Paes, também o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, trabalha no acordo entre o clube e a Caixa Econômica. É tanto atacante que o banco recuou. Originalmente dona do terreno, a Caixa desistiu de brigar judicialmente para anular a desapropriação da área, feita pela prefeitura do Rio e posterior leilão de venda do imóvel para o Flamengo. O banco ainda negocia contrapartidas para a cessão da propriedade. Ibaneis tem ajudado: é parceiro do clube que tem o patrocínio do Banco Regional de Brasília, no valor de R$ 40 milhões.

Baixar a bola

O presidente do clube de futebol Vitória, Fábio Mota deverá ser forçado a rever algumas de suas convicções. Sua intenção de vender apenas 49% do SAF do clube tem esbarrado na falta de interessados. Nenhum investidor topa, mais ainda se for estrangeiro, esse jogo: aportar capital na SAF sem ter as rédeas do negócio, sujeitando-se à Associação, que seguiria acionista majoritária. No ano passado, Mota anunciou que havia seis propostas de candidatos a entrar no capital da SAF. Nenhum deles pisou, até hoje, no gramado. E se o Bahia vale R$ 1 bilhão, o Vitória vale R$ 3 bilhões.

“No meu governo, não existem presos políticos” – foi o primeiro comentário do presidente Lula depois de Nicolás Maduro dar a ordem de prisão para Edmundo Gonzales. Malgrado as tentativas de aproximação dos diplomatas, Maduro não está nem um pouco disposto a qualquer conversa, considera-se o “reeleito” presidente por mais nove anos e chega de intromissão. Com suas milícias transformadas numa “Gestapo chavista”, manda intimidar famílias em suas casas e caça jornalistas nas redações. Contra o resultado das eleições, 30 foram mortos, dois mil detidos.

A Polícia Civil de São Paulo salvou a vida de mais uma autoridade “condenada à morte” pelo PCC. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, seria assassinado em um esquema comandado por criminoso preso por posse de arsenal, incluindo metralhadora 7’62x51, fuzil HK 47, coletes, capacetes balísticos e muita munição. Derrite não é o primeiro marcado para morrer pelo PCC, acabou sendo salvo pela polícia paulista.

O apresentador José Luiz Datena, candidato à prefeitura de São Paulo, deverá ser submetido a um procedimento cirúrgico em seu coração depois das eleições. Nestes dias submeteu-se a novos exames no Sírio-libanês. Na saída o hospital, disse que deverá se submeter a nova cirurgia após a disputa eleitoral. “Vou fazer o sétimo cateterismo e colocar o sétimo stent”. Na semana passada, Datena também se sentiu mal de madrugada por causa de uma crise de diabetes.

Jair Bolsonaro aparece em dois segundos na campanha de Ricardo Nunes no horário gratuito da TV e rádio – e distante do prefeito-candidato. Nos raros palanques (em caminhadas, nem pensar), o mesmo Bolsonaro é avis rara. Quem convoca a galera, levanta o braço de Nunes e repete que ele é ideal para permanecer na prefeitura é o governador paulista Tarcísio de Freitas – e sempre está animado. Nunes descobriu que Tarcísio carrega votos; Bolsonaro, não (há uma debandada de bolsonaristas para Marçal).

