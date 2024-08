"Você faliu sua empresa, ele salvou o Brasil"

Oposição critica omissão de Lula frente a ditador

Cresce no Congresso Nacional a ofensiva pela reação contundente do Brasil à fraude na “reeleição” do ditador venezuelano Nicolás Maduro, com críticas à omissão de Lula. Na Câmara, há pedidos para convocar o chanceler de enfeite Mauro Vieira. No Senado, os pedidos miram o chanceler de fato, Celso Amorim, que, destacado por Lula em missão como “observador”, até se reuniu com o ditador. Sobrou ainda para a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira.

Ficou mudo

Ao chamar Mauro Vieira, Zucco (PL-RS) quer o ministro fazendo o que Lula não fez: esclarecer o papelão do Brasil, que ficou em cima do muro.

Pedala, Itamaraty

A constrangedora inércia do Itamaraty provoca indignação. A Câmara quer o Brasil se alinhando aos sete outros países que acusaram fraude.

Aspone na mira

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) defende que Amorim preste contas e garanta que a missão esteja alinhada com os interesses nacionais.

Sem profissionalismo

Ao pedir a convocação da embaixadora do Brasil em Caracas, a senadora destaca a necessidade de atitude profissional da diplomacia.

TJPI atua contra uso do Incra em roubo de terras

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) tem atuado contra grupo criminoso que usa de fraude, intimidação e possível corrupção em grilagem de terras produtivas no Piauí perante órgãos públicos, que têm se omitido no combate a esse crime. Alzir Pimentel Aguiar Neto, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja no Piauí (Aprosoja-PI), reclama de morosidade contra o crime. O ente público tem prevaricado “ou feito parte” do esquema de roubo de terras, acusa Alzir Neto.

À sombra do Incra

Fraudadores e grileiros usam documentos falsos para alterar no Incra-PI grandes espaços já delimitados pelos verdadeiros proprietários.

Cumplicidade

Após decisão do desembargador Agrimar Araújo, do TJPI, o juiz Valdemir Santos, de Bom Jesus, ordenou a devolução das terras aos proprietários.

Quem manda?

Salviano Souza, habilitado no Incra-PI, reluta em cumprir ordem judicial para corrigir mudança na geolocalização que favoreceu invasores.

Ditador enlouquecido

O cerco policial à embaixada da Argentina em Caracas, para pressionar pela entrega de asilados políticos, mostra que o ditador Nicolás Maduro decidiu parar de fingir respeito às leis e às convenções internacionais.

Pior dos cegos

A “verificadora” Lupa pagou o mico de sustentar que o gráfico da eleição da Venezuela, mostrando que a soma dos votação dos candidatos foi de 132%, não seria prova de fraude e sim “um equívoco”. Que horror.

Aliança histórica

A chapa de Mauro Tramonte (Rep) à prefeitura de Belo Horizonte, este ano, deve reunir pela primeira vez no mesmo palanque dois mineiros adversários em 2022: Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil.

Outras prioridades

Lula decidiu ir sobrevoar somente ontem a área de quase 1 milhão de hectares queimados no Pantanal. Os incêndios começaram a destruir a área há quase dois meses e a ministra Marina Silva continua empregada.

Bastardo inglório

Ao garantir que seu partido (socialista) está pronto para entregar “100% das atas” da suposta eleição, o ditador venezuelano Nicolás Maduro disse ser “filho do comandante [Hugo] Chávez”.

Estranha economia

Coisa mais doida são os caminhos da economia. Como no Brasil, o FED (banco central americano) mantém elevada a taxa de juros para debelar a inflação. Uma das condições para a queda de juros é o aumento do desemprego. Enquanto não acontecer, os juros seguirão elevados.

Outro planeta

A Organização dos Estados Americanos (OEA) não reconheceu a “vitória” do ditador e realizou reunião de emergência para discutir o caso, mas o Mercosul continua a destacar concurso de fotografia em seu site.

Estratégia de ditador

Maduro é mais um que sonha com o controle das redes sociais: anunciou nova lei para criminalizar supostos “crimes de ódio” na imprensa e “especialmente nas redes sociais”. Inspirou-se em quem mesmo?

Pensando bem...

...em vez de passar pano, cobrando “atas eleitorais” que estão sendo fraudadas, Lula deveria cobrar prova de sanidade mental no ditador.

PODER SEM PUDOR

O olhinho do governador

O jornalista Costa Rêgo governou Alagoas nos anos 1950 e não dava confiança a ninguém, exceto ao garotinho Renato, filho do amigo e senador Fernandes Lima, que ganhou um olho de vidro após acidente doméstico. Um dia passou a morar em Maceió uma bela francesinha, por quem Costa Rêgo se apaixonou exercitando seu francês. Os encontros eram frequentes e o falatório ganhava as ruas. Fernandes Lima decidiu advertir o amigo: “O povo já está falando e isso não fica bem para o senhor.” O jornalista respondeu: “Ora, senador, o Renatinho não tem um olho de vidro?...” Fernandes Lima assentiu e Costa Rêgo continuou: “Ele tem olho de vidro porque gosta ou por necessidade?” O senador concordou: “Por necessidade, é claro”. O governador olhou o amigo fixamente e encerrou o assunto: “Deixe a francesa em paz. Ela é o meu olho de vidro.”