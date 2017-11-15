Delator dá detalhes de como entregava dinheiro a Puccinelli

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Ivanildo da Cunha Miranda tem 59 anos e ao delatar esquema de operacionalização de pagamento de propinas abasteceu a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal para avançar em investigação contra o ex-governador André Puccinelli.

O pecuarista, que foi bancário, afirmou que buscou quantias milionárias em caixas de isopor, mochilas e também utilizou outros objetos para esconder o que na verdade transportava.

Ele foi operador do esquema de corrupção de 2006 a 2013 e movimento, nesse período, R$ 10 milhões. Parte desse dinheiro, segundo ele, foi entregue em mãos a Puccinelli.

O dinheiro que recebia era pago pela JBS, que recebia concessão de benefícios fiscais, e a Águas Guariroba. O operador ainda contou transformou-se em amigo de Wesley e Joesley Batista. Também foi responsável por apresentar Joesley a Delcídio do Amaral, em 2012.

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