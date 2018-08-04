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A deputada estadual Grazielle Machado (PSD), desistiu de tentar a reeleição na Assembleia Legislativa e deixou a vaga para o pai, Londres Machado. Os dois deixaram o PR este ano e se filiaram ao partido do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

O anúncio foi feito durante a convenção do partido realizada na manhã deste sábado (4), surpreendendo todos os presentes, inclusive o presidente estadual da sigla, Antônio Lacerda. “Ela chegou dizendo que tinha uma notícia e que iria surpreender todo mundo, aí já pude imaginar o que seria”, comentou.

Com a saída da deputada da campanha, Londres se torna candidato. Ele é o atual recordista brasileiro de legislaturas consecutivas, com mandatos sucessivos iniciados em 1971. A reportagem do Correio do Estado tentou entrar em contato com a deputada, mas as ligações não foram atendidas.

O PSD vai lançar 12 deputados estaduais e três federais. Para a Câmara Federal, os candidatos são os seguintes: deputado federal Fábio Trad, o vereador de Três Lagoas Renê Venâncio e Jucelma Rocha.

Para estadual, são: vereador de Campo Grande Chiquinho Telles, Londres Machado, o ex-prefeito de Naviraí, Léo de Matos, o vereador campo-grandense Enfermeiro Fritz, vereador de Bandeirantes Luis Fernando, o vice-prefeito de Ponta Porã, Caio Augusto, Simona, Isabel Vargas, Jorge Martins, Gibassan, Manoel e Rose.

“Com a saída de Grazielle, precisamos colocar mais nomes de mulheres na disputa, mas temos um tempo para poder resolver isso”, comentou Lacerda. Sendo assim, a quantidade de candidatos para Assembleia Legislativa, pode subir.