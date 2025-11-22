Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

POLÍTICA

Aliados criticam prisão e 'Gordinho do Bolsonaro' dispara: "passou todos os limites"

Condenado em setembro por liderar uma organização criminosa em tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo, atual prisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

22/11/2025 - 11h59
Preso preventivamente na manhã deste sábado (22), por violações ao uso de tornozeleira eletrônica, Jair Bolsonaro ainda encontra apoio em alguns aliados em Mato Grosso do Sul, como em sua ex-ministra da agricultura, Tereza Cristina, e em nomes menores do cenário político local. 

Ex-titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil durante a gestão de Bolsonaro, a campo-grandense membro do Partido Progressistas (PP) usou as redes sociais para "lamentar profundamente" a prisão preventiva de Jair Messias. 

Para Tereza Cristina, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprimento do mandado de prisão foram uma ação "inesperada e abusiva". 

"Uma sequência de arbitrariedades. Todos sabemos da fragilidade de sua saúde. Minha total solidariedade a ele e sua família. É fundamental que o devido processo legal seja rigorosamente respeitado. O Brasil precisa de segurança institucional; não de mais instabilidade - e de respeito, sempre, aos direitos e garantias constitucionais. Força presidente Bolsonaro!", disse ela em complemento. 

Além dele, o deputado federal Rodolfo Nogueira, que em seu apelido "Gordinho do Bolsonaro" carrega junto de si a imagem de Jair Messias, não deixou de mostrar a sua fidelidade ao ex-presidente condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Em uma primeira postagem, o 'Gordinho do Bolsonaro' disparou que: "a perseguição desse ditador passou de todos os limites", na publicação onde compartilhava a manchete do canal CNN Brasil, afirmando abaixo que o ex-presidente teria sido preso "por causa de uma vigília de oração". 

Cerca de uma hora depois, Rodolfo voltou a se manifestar com as alegações de que Bolsonaro estaria debilitado: "sofre de fortes soluços e refluxos a quase 2 dias, e prendendo Bolsonaro nessa situação só existe um motivo, ELIMINAR!", disse. 

Para Rodolfo, Bolsonaro não foi pego com dinheiro na cueca, com sítio em Atibaia nem triplex de luxo, mas foi preso pois "não se dobrou ao sistema". 

"Não se corrompeu, não vendeu o Brasil. Hoje, num sábado de manhã, quando o Congresso está desmobilizado e justamente no dia 22, o ministro Alexandre de Moraes desdenha da justiça e, realmente, traz um peso muito grande sobre o Brasil com a prisão do presidente Bolsonaro... injusta. Uma condenação que tirou o devido processo legal, colocou um homem sério e justo nas grades por opção ideológica", diz.

Ele completa sendo categórico na fala de que "isso não vai acabar assim. Deus é justiça e vai fazer sobre o Brasil. Presidente, aguenta firme, estamos contigo", concluiu. 

Cenário local

Nomes de menor influência no cenário nacional, porém com suas determinadas representatividades na política local, como do vereador Rafael Tavares, por exemplo, também fizeram questão de mostrar sua indignação, tal qual o parlamentar na Câmara de Campo Grande pelo Partido Liberal que deixou seus votos de força e coragem. 

Como se não bastasse um primeiro 'storie' compartilhando a manchete do Portal Metrópoles sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, com a frase "Força, Capitão. Estamos com você", Rafael Tavares se prestou à gravar um vídeo em defesa do ex-presidente, publicado em seu perfil com a legenda: "Não há mal que dure para sempre" acompanhado do desejo de que Messias seja "forte e corajoso". 

Em quase dois minutos de fala, Tavares discorre que a prisão neste sábado acontece de forma simbólica pois, segundo o vereador, semelhante à multa de R$22 milhões ao PL, acontece em data que faz alusão ao Partido Liberal. 

"A justificativa é de que Bolsonaro iria fugir, é de que estavam organizando uma vigília de orações na frente do condomínio do Bolsonaro e por isso ele deve ser preso", afirmou Rafael Tavares, alegando que o ex-presidente está sendo alvo de perseguição política. 

Rafael Tavares complementa dizendo que a esquerda irá cair "mais rápido do que imaginam", alegando que os motivos que levaram Bolsonaro e Lula à cadeia são diferentes, argumentando que Jair Messias "não roubou ninguém". 

O deputado federal douradense, Marcos Pollon (PL), também se posicionou contrário à prisão de Bolsonaro, o que chamou de "estapafúrdia, exclusivamente política e com requintes de crueldade", afirmando em nota que não haveria nada de jurídico na decisão. 

Pollon cita que não há fundamentos jurídicos para a prisão de Bolsonaro, além de, segundo ele, não haver um relatório do suposto rompimento da tornozeleira eletrônica. 

"O que se vê é uma decisão premeditada, criada em cima de uma mentira exclusivamente para dar narrativa a esse processo show. Não há nada jurídico. É uma tentativa de assassinato de reputação. A prisão de Bolsonaro é um símbolo. Estão atacando o Brasil. É o recado ao cidadão comum que nós não merecemos ter esperança", disse. 

Entenda

Jair Messias Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF - pelo placar de 4x1 - em setembro deste ano, a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Neste sábado (22), Bolsonaro foi levado até a Superintendência da Polícia Federal (PF), ficando em uma sala de Estado, espaço que é reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.

Pelo entendimento recento do STF, segundo o ministro Alexandro de Moraes, Jair Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", na decisão em que determinou prisão do ex-presidente neste sábado, 22.

A decisão pela prisão do ex-presidente, vale citar, ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Desdobramentos

'Meti ferro quente aí', admite Bolsonaro sobre tornozeleira eletrônica danificada

Sistema de monitoramento da tornozeleira acionou imediatamente a equipe de policiais penais que faziam a escolta da residência

22/11/2025 22h00

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro Walter Campanato/Agência Brasil

O relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu ter usado "ferro de solda" para romper tornozeleira eletrônica e apontou que o equipamento tinha queimaduras em toda sua circunferência.

O documento diz que uma violação na tornozeleira foi detectada às 00h07 deste sábado, 22. O sistema de monitoramento da tornozeleira acionou imediatamente a equipe de policiais penais que faziam a escolta da residência do ex-presidente.

"A informação inicial recebida pelos escoltantes era que o monitorado havia batido o dispositivo na escada. No momento em que esta Policial chegou ao local o acesso foi rapidamente viabilizado pelo próprio réu. Após autorizada a entrada no recinto buscamos um espaço com boa iluminação e energia elétrica, disponível já na sala principal da edificação. Diferente do que havia sido informado inicialmente, a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada", diz o relatório subscrito pela policial penal Rita Gaio, diretora adjunta do centro de monitoramento.

Em seguida, ao analisar a tornozeleira, ela verificou a existência de queimaduras no dispositivo. "O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case", diz o documento.

A equipe, então, questionou Bolsonaro sobre o rompimento do dispositivo. A resposta foi registrada no relatório. "Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento", diz o documento. A equipe também gravou um vídeo da avaria e da resposta do ex-presidente.

Depois disso, a tornozeleira danificada foi substituída por um novo equipamento. O objeto será periciado.

Cobrança

Ataques em Gaza deixam 20 mortos e Hamas cobra intervenção dos EUA após violações

Grupo palestino afirmou que as "violações sistemáticas" por parte de Israel levaram à morte de centenas de pessoas

22/11/2025 21h00

Foto: Reprodução

Ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza resultaram na morte de pelo menos 20 pessoas e deixaram mais de 80 feridos neste sábado, 22, segundo informações de autoridades de saúde locais reportadas pela Reuters. Em resposta, o Hamas emitiu um comunicado exigindo a intervenção urgente dos mediadores e pressionando os Estados Unidos a garantirem o cumprimento do acordo de cessar-fogo.

Testemunhas e paramédicos relataram que as ações militares atingiram um veículo no bairro de Rimal e residências em Deir Al-Balah e no campo de refugiados de Nuseirat. O grupo palestino afirmou que as "violações sistemáticas" por parte de Israel levaram à morte de centenas de pessoas e resultaram na alteração das linhas de retirada em desacordo com os mapas previamente aprovados.

As Forças Armadas de Israel justificaram a ofensiva afirmando que um homem armado utilizou uma rota humanitária para acessar território sob controle israelense, ato classificado pelos militares como uma quebra do acordo. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu solicitou aos mediadores que insistam para que o Hamas cumpra sua parte, devolvendo reféns mortos e concluindo o desarmamento.

Um representante do Hamas negou a acusação sobre o atirador, chamando-a de "desculpa para matar". O grupo declarou rejeitar tentativas do governo Netanyahu de impor fatos consumados que contradizem o pacto e demandou que Washington cumpra seus compromissos para impedir que o curso do acordo seja minado.

O cessar-fogo, iniciado em 10 de outubro, encerrou dois anos de conflito na região. As trocas de acusações sobre o descumprimento da trégua têm sido frequentes nas últimas seis semanas, ameaçando a estabilidade do acordo que permitiu o retorno de palestinos a áreas de Gaza.

