Beto Pereira celebra reatamento de tucanos com Bolsonaro e Puccinelli

O lançamento da pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira à prefeitura de Campo Grande marcou o reatamento do PSDB de Mato Grosso do Sul com o bolsonarismo, quase dois anos depois de o ex-presidente ter pedido voto, em rede nacional, para o então candidato ao governo Capitão Contar (PRTB) contra Eduardo Riedel (PSDB), que acabou vencendo aquela eleição.

Desta vez, os tucanos demonstraram empolgação no lançamento da pré-candidatura de Beto Pereira: o deputado federal chamou, nesta sexta-feira (28), o ex-presidente de “Presidente Bolsonaro” e disse, em entrevista coletiva à imprensa, que o posicionamento dele e do PL “é algo que será bem-vindo, somado ao desejo de mudança”, ao se referir à sua pré-candidatura a prefeito.

Na ocasião, Beto também comemorou outro apoio da semana, que acabou ofuscado pelo reatamento da aliança com o PL: o apoio de André Puccinelli (MDB).

“A vinda do ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli (MDB) acrescenta, e muito,” disse Beto Pereira. O deputado federal e pré-candidato ainda destacou que Puccinelli tem um legado que pode contribuir significativamente para a cidade.

André Puccinelli, que sempre teve o PSDB em sua chapa quando foi prefeito de Campo Grande e governador do Estado, volta a ter o partido no arco de alianças após um divórcio que começou nas eleições de 2012, quando Reinaldo Azambuja foi candidato a prefeito da Capital (acabou ficando fora do segundo turno) e o MDB, com o ex-deputado Edson Girotto, foi derrotado por Alcides Bernal, que na época estava no PP.

Até mesmo em 2022, o divórcio MDB-PSDB continuava, com Puccinelli ficando de fora do segundo turno contra Eduardo Riedel e apoiando Capitão Contar (PRTB) no segundo turno.

Lideranças

Lideranças de vários partidos estavam no lançamento da pré-candidatura de Beto Pereira, incluindo o ex-governador Reinaldo Azambuja, principal liderança tucana e um dos que “costuraram” a aliança com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e com Jair Bolsonaro; o atual governador Eduardo Riedel; e o senador Nelsinho Trad (PSD).

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck (PSD), que chegou a ser cotado como um possível postulante à prefeitura, também esteve no evento de apoio a Beto Pereira.

Riedel

Perguntado sobre o apoio de Jair Bolsonaro, Eduardo Riedel disse que os “apoios são bem-vindos”. Conforme o governador, os apoios vêm dentro de uma proposta clara.

“O apoio se forma em torno da proposta, é isso que está acontecendo. Está se desenhando um grupo político para disputar essa eleição,” afirmou.

Ao destacar que o grupo está se formando para esta eleição, o governador tenta separar a governabilidade do grupo político. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o apoiou no segundo turno de 2022 contra Capitão Contar, está dentro de seu governo.

A declaração foi dada horas depois de somar esforços com as ministras do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva (Rede), para combater os incêndios no Pantanal, que atingiram níveis recordes neste ano.

