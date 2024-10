Candidatos à reeleição vencem 16 das 19 disputas em capitais pelo país

Adriane Lopes e sua vice, Camila, logo após a divulgação oficial do resultado da disputa pela prefeitura de Campo Grande neste domingo (27) - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Os prefeitos de seis capitais brasileiras se reelegeram no segundo turno das eleições municipais realizado neste domingo (27). Somado aos resultados do primeiro turno, quando dez já haviam garantido um novo mandato, são 16 os que seguirão no comando dessas 26 capitais brasileiras.

Ao todo, 19 prefeitos concorreram a um novo mandato, sendo que 3 já haviam sido derrotados ainda no primeiro turno.

O resultado representa uma manutenção na taxa de reeleições nas capitais comparado ao pleito de 2020, realizado em meio à pandemia da Covid-19 e marcado pela prevalência dos prefeitos com mandato. Naquela eleição, 13 prefeitos de capitais concorreram a um novo mandato e 10 foram reeleitos.

Três dos prefeitos reeleitos em segundo turno se elegeram em 2020 como vices e assumiram o mandato por renúncia ou morte dos titulares. Foi o caso de Ricardo Nunes (MDB), que assumiu em 2021 após da morte de Bruno Covas (PSDB) e se reelegeu neste domingo em São Paulo.

Também foram reeleitos Adriane Lopes (PP), eleita em 2020 como vice de Marquinhos Trad (PDT, no PSD à época) em Campo Grande, e Fuad Noman (PSD), que era vice de Alexandre Kalil (PSD) em Belo Horizonte. Trad e Kalil deixaram seus cargos em 2022, para disputar o governo do estado, mas perderam.

Foi também o caso de Topázio Neto (PSD), reeleito em primeiro turno no último dia 6. Ele era vice de Gean Loureiro (União Brasil), que deixou o cargo para concorrer ao governo de Santa Catarina há dois anos e também não venceu.

Atualmente, ele e Topázio estão em grupos adversários, com o atual prefeito alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador Jorginho Mello (PL).

CAMPEÃO DE VOTOS

A vitória mais expressiva entre os reeleitos nas capitais no segundo turno foi a de Cícero Lucena (PP), em João Pessoa. Ele recebeu 63,9% dos votos válidos neste domingo e derrotou o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro Marcelo Queiroga (PL).

Na capital da Paraíba, a reta final da campanha teve trocas de acusações mútuas, pedidos de cassação e o temor de um "terceiro turno" judicial.

Entre as vitórias mais esperadas, além de Nunes, também está a de Sebastião Melo (MDB), que se manteve com ampla vantagem nas pesquisas de intenção de votos para o segundo turno em Porto Alegre.

Melo derrotou a deputada federal petista Maria do Rosário. O prefeito deixou de vencer já no primeiro turno por causa de uma diferença de pouco mais de 2.000 votos. Neste domingo, ele recebeu 61,53% dos votos válidos, e ela, 38,47%.

O prefeito terá pela frente a reconstrução da capital gaúcha, que acumula bilhões em prejuízos com as enchentes que atingiram todo o estado em maio deste ano. O Aeroporto Internacional Salgado Filho ficou 171 dias fechado e só voltou a receber voos comerciais no último dia 21.

Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman (PSD) derrotou o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL).

Noman, 77, se manteve à frente nas pesquisas de intenções de votos durante todo o segundo turno. Engler, 27, reuniu apoio de importantes nomes do campo da direita.

No fim de semana que antecedeu a votação, o ex-presidente Bolsonaro e sua esposa Michelle participaram de comício com Engler na capital mineira. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), importante cabo eleitoral da direita, também esteve lá, junto do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), também declarou apoio a Engler, assim como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo.

Em São Paulo, Nunes foi reeleito no segundo turno em disputa com Guilherme Boulos (PSOL), o candidato apoiado pelo presidente Lula.

O emedebista foi o candidato do campo conservador, mas no primeiro turno dividiu a preferência desse eleitorado com o novato Pablo Marçal (PRTB).

Em Manaus, o prefeito David Almeida (Avante) foi reeleito com 54,59% dos votos válidos. A disputa na maior cidade amazônica também foi de racha no campo ideológico da direita.

O prefeito reeleito enfrentou o deputado federal Alberto Neto (PL), policial militar e candidato do ex-presidente Bolsonaro. Ele teve 45,41% dos votos.

Na capital sul-mato-grossense, a prefeita Adriane Lopes (PP) foi reeleita neste domingo com 51,45% dos votos. As duas fizeram campanha defendendo temas conversadores e com acenos à direita.

BOLSONARO AJUDA ADRIANE

No segundo turno, Adriane teve o apoio de Bolsonaro, enquanto Rose Modesto (União Brasil) preferiu manter distância dos cabos eleitorais nacionais, evitando polarização. No segundo turno, ela recebeu 48,55% dos votos válidos.

Outros dez prefeitos já haviam garantido novo mandato no primeiro turno em 6 de outubro. O Nordeste concentrou a maioria das reeleições, com as vitórias dos prefeitos João Campos (PSB), no Recife, Bruno Reis (União Brasil), em Salvador, JHC (PL), em Maceió e Eduardo Braide (PSD), em São Luís.

Nas demais regiões, foram reeleitos Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, Topázio Neto, em Florianópolis, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória, Tião Bocalom (PL), em Rio Branco (AC), e Arthur Henrique (MDB), em Boa Vista (RR).

O prefeito de Macapá (AP), Dr Furlan (MDB), foi reeleito com a maior vitória dentre as capitais brasileiras, chegando a 85% dos votos válidos.

Entre os prefeitos que não chegaram ao segundo turno, as derrotas em Belém, Teresina e Goiânia eram previstas.



Edmilson Rodrigues (PSOL), de Belém, ficou em terceiro lugar, com 9,8% dos votos. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Solidariedade), ficou em sexto lugar com apenas 3,4% dos votos. Ele foi eleito vice-prefeito em 2020 e havia assumido com a morte do prefeito Maguito Vilela (MDB).

Em Teresina, o atual prefeito José Pessoa Leal, conhecido como Dr. Pessoa (PRD), terminou a disputa do primeiro turno em terceiro lugar, com apenas 2,2% dos votos válidos. Na capital do Piauí, a decisão saiu já no primeiro turno, com a vitória de Silvio Mendes (União Brasil).

(Informações da Folhapress)