Capitão Contar e Reinaldo Azambuja são eleitos senadores em Mato Grosso do Sul

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O ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-deputado estadual Capitão Contar, ambos do PL, foram eleitos para ocupar as duas vagas para o Senado por Mato Grosso do Sul. O mandado vale por oito anos, de 2027 a 2034.

Azambuja registrou 34,58% dos votos válidos, enquanto Contar teve 33,48% às 17h31, com 80% das urnas apuradas, o que os coloca como matematicamente eleitos.

O deputado federal Vander Loubet ficou atrás de ambos, com 13,27%, seguido pela senadora Soraya Thronicke (PSB) com 12,81%, pelo advogado Roberto Oshiro (Novo), com 4,15%, por Beto do Movimento (PSOL), com 0,72%, por Valter da Comagran (PRD), com 0,62%, por Luiz Lemes (DC), com 0,20%, e Valderi Garcia (PCO), com 0,12% cada.

Os porcentuais consideram a soma do primeiro e do segundo voto para senador.

Os dois candidatos ainda não se pronunciaram após o resultado das eleições.

Durante a votação, pela manhã, Capitão Contar classificou a trajetória eleitoral como pautada pela transparência

“Me encontro num momento com muito mais maturidade. A gente aprendeu muito na última campanha", disse, se referindo ao pleito de 2022, quando concorreu ao governo e foi derrotado no segundo turno por Eduardo Riedel.

Já Reinaldo Azambuja se mostrou confiante com o resultado e fez longas críticas ao Judiciário.

“Tá muito confuso, decisões monocráticas, decisões equivocadas, é ministro sob suspeição e isso vai passar com certeza pelo próximo Senado, que eu não tenho dúvida vai ter coragem de a gente estabelecer realmente o regramento que diz na Constituição Brasileira”, afirmou.