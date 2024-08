Com a presença de governadores, Riedel assume presidência do Codesul - Marcelo Victor

Na manhã desta quinta-feira (01), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) assumiu a presidência do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). O evento ocorreu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Riedel sucederá o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Durante cerimônia, Eduardo Leite destacou os estudos para criação de Sistemas Integrados para Adaptação às Mudanças Climáticas, que tem como objetivo mitigar os efeitos que são sentidos em decorrência das alterações no clima nos últimos anos e planejar ações para evitar danos maiores no futuro às populações residentes nas regiões que tendem a ser afetadas

“Conheço o governador e sei da qualidade de seu trabalho, que se dedicam especialmente ao enfrentamento das mudanças climáticas, adaptação, integração das nossas defesas civis e também cooperação para o nosso desenvolvimento regional a partir de um estudo de integração no projeto de visão estratégica de desenvolvimento até 2040, para a qual contratamos consultoria técnica com apoio do BRDE, para fazermos um projeto de desenvolvimento integrado na região sul e destino sul que se estende aqui até o Mato Grosso do Sul”.

Participaram do evento, todos os governadores dos Estados membros: o anfitrião, Eduardo Riedel, que assumiu a presidência do bloco; Eduardo Leite (RS), Jorginho Melo (SC) e Ratinho Junior (PR).

Além do presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento Econômico), Randolfo Vieira Junior; e a secretária-executiva do Codesul, Micheli Petry. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, assumiu a coordenação das políticas de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente no âmbito do Codesul.

Em momento de homenagem, Riedel chamou a equipe sul-mato-grossense que participou das ações de resgate no Rio Grande do Sul e contou que, enquanto estavam em trabalho nas enchentes, acharam algo em uma árvore, pensando que pudesse se tratar de uma pessoa, mas na verdade, era a bandeira do Estado em meio à água.

“Os voluntários entregaram a bandeira e eu quero te devolver. Não está lavada. Colocamos uma placa que diz que o ‘povo do Mato Grosso do Sul expressa solidariedade, amizade e respeito ao Rio Grande do Sul”, disse o governador, emocionado.

O gesto foi marcado por muita emoção, com lágrimas e aplausos em pé.

Codesul

O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (CODESUL-BRDE), foi criado, em 1961, através de um convênio entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 1992 o estado do Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho.

Com o objetivo de encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais, com concentração do crescimento no centro do País, o CODESUL constitui-se num foro privilegiado à coordenação e à potencialização em torno de questões comuns aos estados-membros, em especial aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração ao Mercosul.

O exercício da Presidência do Conselho, que tem gestão anual, é alternado entre os governadores dos quatro estados-membros. A estrutura administrativa é composta por um Secretário Executivo, nomeado pelo Governador-Presidente, e por quatro Secretários Assistentes, além de corpo técnico e administrativo.

As reuniões do Conselho têm a participação do Diretor-Presidente do BRDE. Como órgãos vinculados, compõem o CODESUL Comissões Permanentes e Comissões Técnicas, que trabalham em áreas onde há potencial de integração regional.