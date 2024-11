Com vitória na Capital, PP vai gerir os municípios com mais eleitores de MS

Com a apuração final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do segundo turno das eleições municipais, o PP se tornou o partido que vai administrar os municípios com mais eleitores de Mato Grosso do Sul, mesmo tendo menos da metade do número de prefeituras do PSDB no Estado.

A sigla obteve vitórias em 16 cidades, que, juntas, têm 871.345 eleitores, enquanto os tucanos elegeram 44 prefeitos, que, juntos, vão comandar 834.361 eleitores, ou seja, 36.984 eleitores a menos que os progressistas, que venceram em Campo Grande, município que tem 646.555 eleitores.

A vitória de Adriane Lopes (PP) na Capital impulsionou os números do partido em Mato Grosso do Sul, pois é a maior cidade do Estado em eleitores e habitantes. O PSDB, partido que teve o maior número de prefeitos eleitos, perdeu por pouco o posto de maior vencedor, levando em consideração o número de eleitores, obviamente.

O levantamento do Correio do Estado do número de eleitos e eleitores considera candidatos a prefeito que tiveram vitória nas urnas, mesmo que estejam ainda sub judice e tenham sido contestadas. Os dados históricos também são dos vitoriosos nas urnas, ainda que tenham sido posteriormente cassados ou derrubados por decisão judicial.

Também aparecem no ranking dos partidos que comandam os municípios com mais eleitores: o MDB, com 10 municípios e 114.583 eleitores; o PL, com 5 municípios e 110.084 eleitores; o PSB, com 1 município e 67.786 eleitores; e o PSD, com 3 municípios e 36.180 eleitores.

Ao todo, esses partidos somam 328.633 eleitores em 19 municípios. Os destaques são Amambai (27.617 eleitores), Corumbá (67.786 eleitores), Sidrolândia (35.081 eleitores) e São Gabriel do Oeste (22.985 eleitores).

DADOS

Além de Campo Grande, o PP também venceu nas cidades de Anaurilândia (6.345 eleitores), Aparecida do Taboado (19.267), Bela Vista (16.646), Camapuã (11.260), Cassilândia (15.452), Chapadão do Sul (22.071), Coronel Sapucaia (11.912), Costa Rica (22.503), Coxim (26.777), Eldorado (9.369), Inocência (7.280), Itaporã (14.259), Nioaque (10.479), Nova Alvorada do Sul (16.910) e Rio Verde de Mato Grosso (14.260).

Já o PSDB venceu em Água Clara (13.763), Alcinópolis (3.862), Anastácio (18.748), Angélica (8.870), Antônio João (7.962), Aquidauana (37.048), Bandeirantes (6.954), Bataguassu (19.348), Batayporã (8.641), Bonito (19.274), Brasilândia (9.847), Caracol (4.808), Deodápolis (10.825), Dourados (163.387), Fátima do Sul (17.063), Figueirão (2.764) e Iguatemi (11.034).

Os tucanos também levaram Itaquiraí (15.005), Ivinhema (21.342), Japorã (6.526), Jaraguari (6.067), Jardim (19.163), Jateí (4.536), Juti (6.085), Ladário (13.931), Maracaju (29.697), Miranda (20.438), Mundo Novo (14.986), Nova Andradina (35.763), Novo Horizonte do Sul (3.711), Paraíso das Águas (4.362), Paranaíba (32.057), Ponta Porã (69.459), Porto Murtinho (9.087), Ribas do Rio Pardo (15.585) e Rio Negro (4.248).

O PSDB ainda ganhou em Rochedo (5.261), Santa Rita do Pardo (5.730), Selvíria (7.371), Sete Quedas (7.755), Tacuru (7.164), Taquarussu (4.109), Terenos (13.676) e Três Lagoas (87.049).