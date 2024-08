Janja virá a Campo Grande "reforçar" o palanque da candidata Camila Jara

De olho no carisma político da primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a “Janja”, a Executiva nacional do PT decidiu “escalar” o segundo maior ativo da legenda nacionalmente para participar da campanha eleitoral das candidatas a prefeitas pela sigla em Campo Grande (MS), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Natal (RN) e Aracaju (SE).

O Correio do Estado confirmou com a candidata do PT a prefeita de Campo Grande, a deputada federal Camila Jara, a vinda da primeira-dama do País à Capital, revelando que Janja deve definir a data da visita nos próximos dias.

“Nós vamos realizar um grande ato político com toda a militância petista aqui em Campo Grande para recepcionar a nossa primeira-dama Janja. O PT nacional ainda está em dúvida sobre a data da visita, que pode ser no fim do mês de agosto ou na primeira quinzena de setembro”, adiantou.

No entanto, Camila Jara explicou que, como a data ainda não foi batida, não foi alinhada a programação do ato político, mas, conforme ela, será um evento grandioso para a população campo-grandense.

Já o presidente municipal do PT, Agamenon Rodrigues do Prado, comemorou a vinda de Janja a Campo Grande e classificou a presença dela em um ato político de Camila Jara como muito importante.

“A nossa primeira-dama é uma liderança política do PT em ascensão porque desempenha um papel de conselheira junto ao presidente Lula. Ela é extremamente política, é socióloga de formação e, nesses primeiros anos do governo Lula, já demonstrou sua força”, declarou Agamenon do Prado.

Ele acrescentou ainda que a Janja tem uma grande influência junto às mulheres da esquerda brasileira e a presença dela em Campo Grande na campanha eleitoral da Camila Jara será um reforço político muito grande. “Vamos fazer uma grande festa para ela com as lideranças da Capital e de todo o Estado”, assegurou.

Apesar de ter batido o martelo para o lançamento da candidatura da deputada federal Camila Jara a prefeita de Campo Grande, a Executiva nacional do PT vê dificuldades para superar o candidato do PSDB ao cargo, o deputado federal Beto Pereira, que tem apoio do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e, obviamente, do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Além disso, a candidata petista ainda tem pela frente a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), que tenta a reeleição com apoio da senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na gestão de Bolsonaro.

O PT nem coloca no páreo a líder das pesquisas de intenções de voto, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), por já considerá-la como presença certa no segundo turno das eleições municipais e entender que Camila Jara terá de brigar com Beto e Adriane para avançar.

ESTRATÉGIA NACIONAL

Por isso, a participação de Janja faz parte da estratégia do PT nacional para reverter o cenário do pleito de 2020, quando saiu das urnas sem comandar nenhuma capital.

A primeira-dama estará nas cinco capitais onde o partido lançou candidatas mulheres e também em São Paulo (SP), onde apoia o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), Rio de Janeiro (RJ), onde apoia o prefeito Eduardo Paes (PSD), e em Belo Horizonte (MG), onde lançou o deputado federal Rogério Correia (PT).

Janja levará para os palanques municipais temas também abordados pelo presidente Lula no plano nacional, como o combate à fome e às desigualdades. Também estará no discurso da primeira-dama a importância do aumento da participação feminina na política e o enfrentamento à violência de gênero.

Dentro do PT, há preocupação também com ataques sofridos por Janja nas redes sociais e como isso terá reflexos na campanha. O partido sabe que não será uma situação confortável, mas a escolha será da primeira-dama de ir aonde se sentir bem.

Ao longo da disputa, Janja encontrará cenários adversos ao subir nos palanques. As candidatas já começaram a fazer fotos e vídeos ao lado da primeira-dama. A ideia é que Janja viaje para essas cidades e reforce a presença junto a elas. Na eleição de 2022, Janja foi uma das novidades da campanha de Lula e ganhou destaque participando ativamente do núcleo de decisões do grupo petista.