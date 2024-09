Juíza proíbe propaganda política em rádio da Bolívia

FESTA DA DEMOCRACIA

Cerca de seis mil equipamentos que serão usados no pleito deste ano já foram entregues aos municípios

Marcelo Victor/Correio do Estado

No próximo dia 06 de outubro os sul-mato-grossenses [e todo território nacional] participam de mais uma edição da chamada "festa da democracia", sendo que as urnas que serão usadas para as votações municipais deste ano já estão em seus respectivos municípios e a lacração deve começar no próximo dia 22.

É o que aponta o Tribunal Regional Eleitroal de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) após a conclusão das entregas das urnas eletrônicas, encerradas ainda no último dia 31 de agosto, porém, ainda há muito trabalho antes do dia da votação.

Segundo o TRE-MS, entre o dia 1º e 31 de agosto, foram entregues aproximadamente seis mil urnas eletrônicas para servirem as 7.251 seções de todas as 49 zonas eleitorais sul-mato-grossenses.

Agora, marcada para o dia 22 de setembro, a próxima etapa antes da eleição é a Cerimônia de Carga e Lacração, onde basicamente as urnas eletrônicas são separadas e tem seus dados inseridos para o dia do pleito.

Ou seja, é justamente nessa etapa onde as urnas são abastecidas com dados, que contêm o nome de cada candidatos e seus respectivos números de votação, bem como o cargo que disputam e até mesmo os eleitores que estão aptos a votarem nas determinadas seções.

Essa etapa conta ainda com o momento separado para a conferência visual das urnas, ou melhor dizendo, quando cada equipamento tem sua operacionalidade verificada e garantida.

Preparativos e locais de votação

Importante apontar que, essas entregas atenderam a pedido da chamada Seção de Voto Informatizado (SEVIN) da Corte Eleitoral, executada com apoio da Coordenadoria de Serviços Gerais (CSG) do TRE através dos veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Cabe lembrar que importantes polos de votação foram alterados em Campo Grande, onde votam 646.216 eleitores totais.

Entre as mudanças estão unidades em reforma, como o Colégio Joaquim Murtinho (onde votam mais de 3 mil eleitores), que tem alteração só para eleição deste ano, e polos que fecharam por definitivo, como bem abordou recentemente o Correio do Estado.

Aproximadamente 12 mil eleitores de Campo Grande foram afetados com as mudanças de locais de votação e através do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível consultar online tanto seu local de votação como também os respectivos cartórios e zonas eleitorais.

